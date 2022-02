Virgili raddoppia: Dell’Olio entra nel suo Gruppo

Il fronte del sindaco Antonio Pompeo si rafforza. Entra in 'Uniti per Ferentino' Nicola Dell'Olio che fino ad oggi era indipendente. È il gruppo di Giuseppe Virgili, già candidato sindaco contro Pompeo ed ora passato al suo fianco

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il fronte di Antonio Pompeo si rinforza. La maggioranza che sostiene il sindaco di Ferentino si allarga e rende più solida la base in vista delle prossime elezioni Comunali. Questa mattina si è ampliato il gruppo Uniti per Ferentino: è quello creato qualche mese fa da Giuseppe Virgili, candidato sindaco nel 2018 contro Pompeo e poi passato in maggioranza. (Leggi qui). È entrato a farne parte il Consigliere Nicola Dell’Olio.

Non è un’operazione che guarda solo all’orizzonte amministrativo. È stata concepita guardando alle elezioni comunali del 2023: quelle che non vedranno candidato Antonio Pompeo come sindaco in quanto terminerà i due mandati consecutivi consentiti dalla legge. (Leggi qui La via Dell’Olio per scegliere il sindaco).

Chi è Dell’Olio

Nicola Dell’Olio

Storico esponente di centrodestra ed ex capogruppo An, tra i firmatari della sfiducia all’allora sindaco di centrodestra Roberto Valeri nel 2001, Nicola Dell’Olio fino a questa mattina era indipendente.

Primo dei non eletti nel 2018 nella lista civica capeggiata da Pio Riggi, era entrato poi in Consiglio proprio per le dimissioni di Riggi che aveva lasciato l’Aula per non essere d’intralcio alle indagini sul project financing del cimitero.

Dell’Olio aveva ricevuto la promessa dell’assessorato poi finito ad un uomo di fiducia di Pio Riggi dal quale si era distaccato subito dopo il risultato elettorale del 2018. Entrato in maggioranza a sostegno del sindaco Antonio Pompeo, Nicola Dell’Olio aveva ottenuto, unico consigliere di maggioranza, la delega consiliare allo Sport.

Virgili raddoppia

Giuseppe Virgili

“Per quanto mi riguarda – ha spiegato il leader di Uniti per Ferentino Giuseppe Virgili – sono molto contento dell’adesione di Nicola Dell’Olio al mio gruppo. Ringraziamo il sindaco Antonio Pompeo che ha permesso l’operazione. Noi siamo con Antonio Pompeo fino al 2023 sia amministrativamente che come uomo. Poi ci prepareremo ad affrontare le prossime elezioni comunali con entusiasmo e voglia di fare bene“.

Potrebbe non essere l’ultimo movimento in maggioranza prima della fine della legislatura. Rumors parlano di altri movimenti a marzo subito dopo l’approvazione del Bilancio. Resta ancora una casella da ricoprire in giunta dopo le dimissioni di Evelina Di Marco.

Attualmente la giunta è composta da Lucia Di Torrice (Gruppo Giancarlo Lanzi -Stefano Zaccari) vicesindaco, Franco Martini (PD) assessore al Bilancio, Angelica Schietroma (Fare Futuro) assessore tra l’altro a Turismo, Spettacolo, Commercio, Massimo Gargani (Gruppo Gargani) assessore agli Affari Generali.

La maggioranza divisa

Alessandro Rea

È ancora fuori dalla giunta il gruppo di Ferentino Nel Cuore composto dall’ex sindaco Piergianni Fiorletta, dal consigliere provinciale Alessandro Rea, da Giovanni Dell’Orco ed Angelo Picchi. Gruppo che era andato in conflitto con il sindaco dopo la revoca del vicesindaco Luigi Vittori poi dimessosi da assessore. (Leggi qui Cosa c’è dietro il divorzio tra Pompeo e Vittori).

Lo scontro è nato da una diversa visione del dopo Pompeo. Il gruppo di Vittori non ha mai nascosto che avrebbe visto bene un ritorno dell’ex sindaco Piergianni Fiorletta. Mentre Antonio Pompeo vuole un rinnovamento generazionale. (Leggi qui: Vittori il vicesindaco da sempre: “Dopo Pompeo torni Fiorletta”).

Tra le parti sembra esserci un riavvicinamento. Il Consiglio sul bilancio potrebbe essere decisivo.