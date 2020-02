Vuoi una casa? Picchia tua moglie

Foto © AG IchnusaPapers

La proposta di legge regionale del Lazio che prevede una casa per i maltrattanti le donne. In pratica: picchia tua moglie ti daremo una casa. Il dubbio atroce: ma fosse scappata una 'n' di troppo nella stesura del testo? E gli alloggi erano per i maltrattati?

La proposta porta la firma di Loreto Marcelli, silenzioso consigliere regionale del Lazio a 5 Stelle, eletto in provincia di Frosinone. Baffo da sparviero, occhio seduttore, l’esponente grillino è dotato anche di una profonda sensibilità d’animo. Capace di consentirgli il superamento di tutti gli schemi. E poter dire legittimamente che “Nessuno deve toccare Caino”. Anche si ha massacrato di botte la moglie.

Roberta Lombardi, sullo sfondo a destra Loreto Marcelli © Imagoeconomica, Stefano Carofei

Lo ha messo nero su bianco. Ottenendo anche la firma di approvazione della capogruppo Roberta Lombardi. Trascinata da tanto entusiasmo.

Un’idea ora all’esame del Consiglio regionale del Lazio. Talmente innovativa da attirare l’attenzione del direttore del quotidiano Il Tempo, Franco Bechis. Che ha reso merito a Loreto Marcelli dedicandogli l’apertura della prima pagina del quotidiano nazionale.

Spiega il sommario immediatamente sotto al titolo: Una risoluzione prevede di assegnare alloggi ai familiari che riempono di botte consorti o compagne. L’opposizione protesta: è una follia. Così saranno penalizzati i mariti che si separano con civiltà.

La penna di Bechis

L’idea che nessuno debba toccare Caino, lanciata poche ore dopo il monologo capolavoro di Rula Jebreal nella prima serata del Festival di Sanremo contro la violenza sulle donne ha stuzzicato il direttore Bechis. Che ha voluto dedicare la sua penna ad un’iniziativa così coraggiosa. (leggi qui I protagonisti del giorno. Top e Flop del 5 febbraio 2020).

Scrive Franco Bechis. “L’idea è da lasciare senza fiato. La Regione Lazio sta pensando di offrire una casa a chi riempe di botte la propria consorte e viene costretto da provvedimenti giudiziari ad abbandonare il tetto nuziale. (…) Un testo folle. Dove si ricorda che giustamente quando un marito prende a pugni calci o legnate la consorte non dovrebbe più abitare sotto lo stesso tetto. E che lo stesso codice rosso prevede «l’allontanamento d’urgenza dei maltrattanti dalle rispettive case familiari». Ma in Regione Lazio si ha sempre il cuore tenero per i disgraziati, e così si pensa di prevedere «alloggi temporanei da destinare, nella fase di gestione dell’emergenza, ai maltrattanti che non dispongono di immediate soluzioni abitative alternative nella propria autonoma disponibilità». Una sorte di incomprensibile premio a chi fa violenza sulle donne dietro le mura domestiche. (…).

E quella di Chiara

Chiara Colosimo Foto: © Imagoeconomica, Daniele Stefanini

Meno poetica e più pragmatica la consigliera regionale del Lazio Chiara Colosimo (Fratelli d’Italia).

In mattinata, in apertura dei lavori in Regione, ha commentato. Dicendo: “La risoluzione a firma dei consiglieri del M5S Loreto Marcelli e Roberta Lombardi che chiede di destinare degli alloggi a chi fa violenza sulla propria moglie è talmente vergognosa e priva di una logica morale da lasciare senza fiato. Ci auguriamo che la Giunta Zingaretti non perda neanche tempo a discuture su questa follia, ma pensi piuttosto a politiche abitative di sostegno ai tanti padri separati o alle madri in difficoltà che hanno davvero bisogno di un aiuto concreto da parte della Regione”.

Prosegue incalzando. “Ai colleghi consiglieri del M5S suggerisco inoltre una verifica delle loro capacità di scrittura perché si fa davvero fatica a credere che possano sostenere una roba del genere“.

Chiara Colosimo innesca così un atroce dubbio: ma vuoi vedere che a Marcelli gli è scappata una ‘n’ di troppo e nel testo i maltrattati sono diventati maltrattanti?