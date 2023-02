Zaccari scende in campo, Martini pure

Ventiquattrore dopo il via libera dell'avvocato Galassi, Luca Zaccari è in campo per tentare di allestire una coalizione con cui candidarsi sindaco di Ferentino. Sul fronte opposto anche Franco Martini dice si alle Primarie: sarà derby delle Tofe con Pizzotti. Mariani pensa ad Angelica Schietroma. Virgili aspetta e osserva

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Scende in campo. L’ex presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Luca Zaccari coglie al volo il segnale lanciato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone Vincenzo Galassi. Sta costruendo la coalizione con cui candidarsi a sindaco di Ferentino.

Una coalizione allargata, trasversale, civica. Aperta alle associazioni. E non imperniata sulla bandiera della Lega che Luca Zaccari ha fatto sventolare sulla città in questi anni. Già Coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia nel Lazio, Luca Zaccari fa parte della scuderia di Pasquale Ciacciarelli salita un paio di anni fa sul Carroccio.

Con lui sta tutto un mondo di matrice centrista, popolare, di centrodestra. E soprattutto ci sarà l’avvocato Vincenzo Galassi che ieri rinunciando alla sua candidatura gli ha spianato la strada con un chiaro endorsement. Che ha ha sparigliato le carte. Ora il difficile però è costruire una coalizione larga: storicamente Ferentino non è terra del centrodestra; l’ex Presidente della Provincia Antonio Pompeo non ha annunciato il suo appoggio; nessuno sa cosa faranno Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. (Leggi qui: Galassi rinuncia, “Tempi maturi per candidare un politico”).

Un Martini per le Primarie

Franco Martini

Sul fronte opposto si arricchisce d’un nome di grande esperienza la pattuglia di coloro che proveranno ad ottenere attraverso le Primarie la candidatura a sindaco di Ferentino in una coalizione di centrosinistra. Oggi ha deciso di scendere in campo ufficialmente Franco Martini. In politica da diversi anni era stato tra i primi ad aderire a Forza Italia. Poi dal centrodestra è passato al Partito Democratico dove ha ricoperto i ruoli di capogruppo ed assessore.

Sfiderà l’ex sindaco Piergianni Fiorletta ed il Presidente uscente del Consiglio comunale Claudio Pizzotti che hanno già dato la loro disponibilità a contarsi con le Primarie. E tra Martini e Pizzotti sarà anche il derby delle Tofe. Entrambi infatti abitano nel popoloso quartiere alla periferia Sud del centro ernico. “Se Pizzotti dovesse arrivare primo lo sosterrò lealmente -ha spiegato Franco Martini– ho scelto di partecipare alle Primarie perché le ritengo la forma più democratica per scegliere un candidato sindaco. Serve la massima condivisione e la scelta deve avvenire dal basso e non essere imposta. Quello che è fondamentale è garantire i cittadini. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze“.

Una voce… Angelica

Angelica Schietroma con Amedeo Mariani

Fiorletta sarà sostenuto dalla lista dell’ex vicesindaco Luigi Vittori che è stato il promotore delle Primarie di coalizione del centrosinistra. Una sfida a tre alla quale potrebbe aggiungersi anche l’ex assessore Massimo Gargani. Su Fiorletta oltre alla lista Ferentino nel Cuore dovrebbe spostare i suoi voti anche il gruppo dell’ex consigliere provinciale Alessandro Rea.

Al momento alla finestra la civica Fare Futuro. Indiscrezioni parlano di una possibile candidatura a sindaco per l’assessore Angelica Schietroma. Ma il leader del movimento Amedeo Mariani è prudente e sta pesando tutti i pro ed i contro: è tra i pochi ad avere ben chiaro che le elezioni si vincono con i voti.

Resta con prudenza alla finestra Uniti per Ferentino con il suo leader Giuseppe Virgili. Nei giorni scorsi aveva sollecitato una semplificazione del quadro, condividendo in linea di principio l’idea della Primarie ma chiedendo di andare oltre e trovare una sintesi politica. È il primo a sapere che gli spostamenti di questi giorni sono in larga parte pretattica. Per questo resta ad osservare.