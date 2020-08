Zaia e De Luca, i modelli ai quali punta pure la Ciociaria

Nella Lega il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani punta tutto sui risultati amministrativi. Come il presidente del Veneto. Nel Pd sono tutti zingarettiani, ma in ogni caso l’esempio del Governatore della Campania può “tirare”.

Da una parte Luca Zaia, che in Veneto viaggerebbe (secondo i sondaggi) verso la conferma con percentuali coreane (del Nord) più che bulgare. Dall’altra Vincenzo De Luca, che sempre secondo i sondaggi sarebbe in grande vantaggio per il bis come Governatore della Campania. Il primo dirigente storico della Lega, il secondo esponente del Pd fortemente voluto da Matteo Renzi anni fa. Rappresentano due simboli di come si possa far parte di formazioni politiche ritagliandosi però spazi inattaccabili sulla base dei risultati amministrativi. Insomma, su come si è riusciti a governare.

Il Capitano della Lega Matteo Salvini e il segretario del Pd Nicola Zingaretti non hanno un particolare feeling con Zaia e De Luca, ma non possono provare a contestarli.

Il modello frusinate

Nicola Ottaviani Foto © Stefano Strani

A questo tipo di schema si guarda pure in provincia di Frosinone, nel senso dei risultati amministrativi.

Ci guarda per esempio il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, da più di un anno nella Lega ma con un dna che è rimasto democristiano.

Ottaviani vuole concludere il mandato da primo cittadino con ulteriori “botti” per il capoluogo. Basteranno per ottenere una candidatura alle politiche, anche con 345 seggi in meno, qualora al Referendum vincesse il Si? (Leggi qui Grandi manovre per le Comunali di Frosinone).

La sfida è questa e il modello è quello rappresentato da Luca Zaia.

La visione Democrat

LUCA FANTINI FOTO © MATTEO ERNESTO OI

Nei Democrat il discorso è diverso perché in Ciociaria la catena di comando è tutta zingarettiana: il segretario Luca Fantini, il presidente del consiglio regionale Mauro Buschini, il consigliere regionale Sara Battisti. E naturalmente il presidente del Consorzio Asi Francesco De Angelis, leader di Pensare Democratico.

Naturalmente ci sono tanti sindaci che stanno lavorando bene, ma sul piano delle candidature è chiaro che la componente zingarettiana sarà preponderante.

Però Vincenzo De Luca incarna pure un modello di politica locale che fa sempre breccia sul territorio. E allora nei prossimi mesi anche in provincia di Frosinone potrebbero delinearsi degli esempi del genere in quota Pd. Di sindaci e amministratori locali.

Perché alla fine il governo del territorio può fare la differenza.