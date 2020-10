Zicchieri torna a casa: “Sono super operativo”

Dimesso dall'ospedale l'onorevole Francesco Zicchieri. Era stato ricoverato per il Covid-19. "Sono super operativo da casa. Grazie ai sanitari”

L’istantanea lo ritrae sorridente e colorito, la barba ordinata ed il capello in ordine: l’onorevole Francesco Zicchieri l’ha scattata dalla sua casa di Terracina. È uscito dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era stato ricoverato per i rischi legati alle possibili complicazioni del Covid-19: lo aveva rivelato lui stesso dopo essere stato trovato positivo al coronavirus, i medici volevano monitorarlo per via di un altro scompenso.

Francesco Zicchieri

“Amici… casa dolce casa, ancora qualche giorno e poi tornerò a servire il Paese più bello del mondo. Per adesso sono super operativo da casa. Vorrei ringraziare gli angeli eroi del personale medico e sanitario del Santa Maria Goretti, eccellenza della nostra Italia. Persone così rendono orgoglioso il nostro Paese“. Francesco Zicchieri ha salutato così su Facebook il suo ritorno a casa.

Il 7 ottobre scorso il parlamentare della Lega aveva spiegato, sempre dalla sua pagina social, di avere scoperto la positività al Covid-19 e di essere stato ricoverato nonostante non avvertisse particolari dolori o difficoltà. Una precauzione dovuta ad altre patologie di cui Zicchieri già soffre.

«Rassicuro tutti voi – aveva scritto – sul mio stato di salute. Sono ricoverato per fare accertamenti in quanto essendo un paziente diabetico servono maggiori attenzioni». (Leggi qui La Lega e la tragedia della mascherina. Non solo a Terracina).

Tra i primi impegni in agenda ci sono le elezioni comunali di Latina del 2021. L’altra sera l’onorevole Claudio Durigon ha riunito i quadri provinciali della Lega e rivelato che in base ad un accordo nazionale toccherà al Carroccio coordinare il tavolo dal quale uscirà il nome del candidato sindaco. E che sarà un leghista. (leggi qui Durigon rivela: il sindaco di Latina lo indica la Lega)