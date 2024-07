Acqua Fiuggi, via al bilancio: Del Vecchio ripiana le perdite

L’assemblea dei soci di Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. ha approvato il bilancio 2023. In miglioramento rispetto il bilancio 2022. Del Vecchio ripiana le perdite. Ora via al rilancio aziendale e del brand. Parte la ristrutturazione della fabbrica. Ecco il nuovo organo di governo

Bilancio approvato, perdite ripianate, via alla ristrutturazione dello stabilimento ed al piano di rilancio sia dell’azienda che del brand: l’assemblea dei soci di Acqua e Terme di Fiuggi ha approvato i conti 2023. Registrano un miglioramento rispetto al bilancio 2022 ma cristallizzano una perdita di 3,73 milioni di euro.

Per l’azienda il risultato è “positivo nelle attività strutturali che hanno definito un importante, anche se non definitivo, riassetto dei flussi aziendali“. Cosa significa?

Il riassetto

Vuole dire che nelle settimane scorse la maggioranza di Acqua e Terme di Fiuggi è passata dalla Salus per Aquam al fondo Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio; dei precedenti soci è rimasto al suo fianco l’imprenditore Francesco Borgomeo (gruppo Saxa Gres). E gli altri?

Maurizio Stirpe (Frosinone Calcio e Prima Sole), Gianfranco Battisti (ex Ad Ferrovie dello Stato) e l’editore Nicola Benedetto (La Verità e Grattini Hotel) si sono concentrati sui rami golf e benessere, con la gestione del campo. Puntano ad una public company aperta al maggior numero di imprenditori possibile. Con un obiettivo «nel 2028, in occasione del centenario del campo, la struttura non dovrà avere niente da invidiare ai campi più importanti della regione».

In Acqua e Terme di Fiuggi restano quindi il fondo di Leonardo Maria Del Vecchio (72,5%), la società di Francesco Borgomeo (22,5%) ed il Comune di Fiuggi con una quota del 5% intangibile ed inalienabile.

Per la nuova proprietà, l’approvazione del bilancio ed il riassetto consentiranno “di affrontare il 2024 in maniera totalmente focalizzata al rilancio aziendale e del brand Acqua di Fiuggi. Il cambio di governance permetterà di adottare un piano industriale ambizioso che già oggi vede l’azienda impegnata nella totale ristrutturazione della fabbrica“.

Il nuovo organo di governo

Leonardo Maria Del Vecchio con Alioska Baccarini

L’assemblea ha poi rinnovato il Consiglio d’Amministrazione di Acqua e Terme Fiuggi. Il nuovo presidente è Leonardo Maria Del Vecchio, lo affiancano Luigi Mascellaro e Paolo Altomare, insieme a Luca Borgomeo e Marco Camplone.

Sull’approvazione del bilancio, il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini ha garantito che la città farà la sua parte. E «sosterrà con ogni mezzo a sua disposizione il piano industriale che ci è stato presentato dalla nuova governance aziendale».

C’è un aspetto che cambia la prospettiva delle cose: «il nuovo socio di maggioranza ha provveduto a ripianare le perdite fatte registrare nell’esercizio 2023 dalla precedente gestione». E questo viene visto in maniera notevolmente positiva dal sindaco. Così come anche «la ferma intenzione di procedere al deciso rilancio del nostro storico Marchio Fiuggi».