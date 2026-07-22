ACS Dobfar acquisisce IBI Lorenzini: il triangolo che Wall Street conosce bene

Ad Aprilia cambia proprietà uno stabilimento che aveva attraversato anni di crisi. Lo acquista ACS Dobfar, che ha già uno stabilimento ad Anagni. Il sindacato saluta l'operazione con soddisfazione costruttiva.

In certi grattacieli di New York o Boston, nei piani alti dove si decidono le acquisizioni ed i portafogli produttivi delle multinazionali del farmaco, non tutti saprebbero indicare con precisione dove si trova Roma sulla carta geografica. Ma conoscono benissimo dove sta il triangolo tra Frosinone, Latina ed i Castelli Romani: con i suoi stabilimenti di principi attivi, le sue linee di produzione certificate FDA e AIFA, le sue competenze tecniche accumulate in decenni di produzione farmaceutica.

È in questo contesto che va letta l’acquisizione avvenuta oggi dell’Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini di Aprilia da parte di ACS Dobfar. Non è la storia di una crisi che si chiude. È la storia di un distretto che consolida.

Il passaggio societario e cosa significa

Lo stabilimento Acs Dobfar di Anagni

ACS Dobfar è una realtà fondata nel 1973: storica, nel senso che porta con sé la cultura industriale di un’epoca in cui la chimica italiana sapeva competere con chiunque. Oggi è un gruppo internazionale: oltre 3.000 dipendenti, 14 siti produttivi, 7 centri di distribuzione in 4 continenti, presenza commerciale in più di 100 Paesi. Specializzato nella produzione di principi attivi e farmaci finiti, opera in mercati regolamentati da AIFA, FDA e dalle principali autorità sanitarie mondiali.

Acquisire IBI Lorenzini non è una mossa difensiva: non è il salvataggio di uno stabilimento in difficoltà attraverso l’assorbimento in una struttura più grande. È una mossa di rafforzamento: ACS Dobfar ha già uno stabilimento ad Anagni, nella provincia di Frosinone. Con Aprilia aggiunge un secondo sito nel medesimo distretto, crea sinergie tra le due realtà produttive, mette a sistema competenze che nei due stabilimenti si sono sviluppate in parallelo per anni.

L’obiettivo dichiarato è il revamping degli impianti e l’innovazione tecnologica: investimenti che trasformano un’acquisizione da operazione finanziaria in scelta industriale. È la differenza, non sempre scontata in questo settore, tra chi compra per razionalizzare e chiudere e chi compra per crescere.

Il sindacato che non celebra ma verifica

Antonio Parente, Segretario generale Filctem CGIL Frosinone Latina usa una formula precisa: «Oggi non celebriamo semplicemente un passaggio societario ma l’apertura di una nuova possibilità per una realtà produttiva importante del nostro territorio».

Non è la soddisfazione di chi ha vinto una battaglia. È la soddisfazione vigilante di chi ha imparato, in anni di crisi industriale, che le acquisizioni si giudicano non il giorno dell’annuncio ma qualche anno dopo, quando si vede se i macchinari sono stati rinnovati, se i livelli occupazionali sono stati mantenuti, se le competenze sono state valorizzate o disperse. «L’ingresso di ACS Dobfar rappresenta un’opportunità che guardiamo con fiducia e spirito costruttivo – prosegue Parente –. Parliamo di un Gruppo solido, internazionale e con una importante capacità industriale. Ora ci aspettiamo che gli investimenti annunciati, a partire dal revamping degli impianti e dall’innovazione tecnologica, si traducano concretamente in sviluppo, occupazione e valorizzazione delle competenze presenti ad Aprilia».

La Filctem era presente sia ad Aprilia sia ad Anagni. Questa doppia presenza — non casuale — le consente di seguire il processo di integrazione tra i due stabilimenti con una visione che va oltre il singolo sito. «In questi anni abbiamo attraversato momenti difficili e la Filctem CGIL ha scelto di esserci ma mantenendo sempre un approccio responsabile verso il futuro dello stabilimento. Abbiamo difeso il lavoro senza mai perdere di vista la necessità di preservare il business e la continuità industriale».

Il distretto che non sa raccontarsi

Lo stabilimento ACS Dobfar

C’è una questione di fondo che la vicenda IBI Lorenzini-ACS Dobfar mette nuovamente in luce. Il distretto chimico-farmaceutico del Lazio è uno dei cluster farmaceutici più rilevanti d’Europa per valore della produzione, per livello di certificazione regolatoria, per qualità delle competenze.

Eppure fatica sistematicamente a raccontarsi come tale. Ogni acquisizione viene trattata come una storia locale, ogni crisi come una vicenda di singolo stabilimento, ogni rilancio come un episodio isolato. La narrazione industriale del territorio rimane frammentata, mentre la realtà produttiva è integrata: nel senso che le catene di fornitura, le reti di competenze, i percorsi professionali attraversano i confini provinciali con la naturalezza di chi non ha mai creduto che Frosinone, Latina e i Castelli Romani fossero tre mondi separati.

Nei grattacieli di Manhattan questo lo hanno capito da tempo. Si compra IBI Lorenzini non perché è ad Aprilia, ma perché è nel distretto. Si ha già Anagni non perché è in Ciociaria, ma perché è nello stesso ecosistema produttivo.

La posta in gioco per Dobfar

Foto: John Still via Imagoeconomica

L’operazione ha una ricaduta che va oltre i confini dello stabilimento di Aprilia. Con due siti nel medesimo distretto, ACS Dobfar si conferma un interlocutore industriale di peso non solo per i lavoratori dei due stabilimenti, ma per l’intero tessuto di fornitori, laboratori, professionisti che gravitano attorno alla produzione farmaceutica di quest’area.

È il moltiplicatore industriale che chi studia i distretti conosce bene: un’acquisizione ben fatta non genera valore solo all’interno dei cancelli dello stabilimento, ma attiva una catena di opportunità che attraversa il territorio circostante. A condizione (ed è la condizione che Parente ha messo per iscritto) che gli investimenti annunciati arrivino davvero, nei tempi e nei modi giusti.

La storia del distretto farmaceutico laziale dice che le competenze ci sono. La storia delle crisi industriali degli ultimi anni dice che le competenze da sole non bastano se non c’è chi investe. ACS Dobfar ha detto che investirà. Il sindacato ha detto che vigilerà. Il territorio aspetta di vedere. (Leggi qui: Catalent è il secondo delitto: il primo fu Acs Dobfar).