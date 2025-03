Affidabile, strategica, consapevole: a Ecoliri il Credit Reputation Award

Il Credit Reputation è un sistema che valuta l'affidabilità delle aziende nei rapporti con gli istituti di credito, fondamentale per ottenere buone condizioni di credito. Quest'anno, 130 aziende italiane, inclusa Ecoliri SpA, hanno ricevuto il Credit Reputation Award. A testimonianza dell'importanza della puntualità e trasparenza finanziaria nel contesto imprenditoriale.

Si chiama Credit Reputation: è il sistema con cui calcolare quanto un’azienda è affidabile, puntuale e trasparente nei suoi rapporti con gli istituti di credito. In pratica: la capacità di rispettare gli impegni finanziari nei tempi previsti e di comunicare in modo chiaro e coerente con le banche. È ormai un fattore determinante per ottenere condizioni di credito favorevoli e per consolidare la propria reputazione sul mercato.

È diventato un premio il Credit Reputation Award, bandito da quattro edizioni dalla MF – CentraleRisk. Sono 130 le aziende italiane premiate quest’anno per avere centrato tutti i target di reputazione: una è della provincia di Frosinone, il Gruppo Ecoliri SpA.

Il riconoscimento della puntualità e della trasparenza

La famigli Papa del Gruppo Ecoliri SpA

La quarta edizione è stata patrocinata dalle principali associazioni di categoria di Cfo, Tesorierie e Risk Manager: cioè quelli che si interfacciano con i clienti e rischiano i capitali della banca. È il caso di Andaf, Aiti, Aemi e Acef ed è accompagnata da aziende come MasterCard, 4Planning, Noverim e WB Advisors.

Il riconoscimento si distingue per la sua oggettività. L’algoritmo è basato sui dati 2024 provenienti dalla Banca Centrale Rischi di Banca d’Italia, per accedere al premio bisogna avere un modello di scoring rispettoso dei benchmark di mercato, come richiedono gli studi di Bankitalia per la valutazione del merito di credito delle imprese.

Il numero di aziende premiate è raddoppiato rispetto alla prima edizione: segno di una crescente consapevolezza sull’importanza della puntualità nei pagamenti e della chiarezza nei rapporti con le banche. Acciaio, retail servizi, moda e manufacturing i settori di provenienza delle imprese.

Secondo Massimiliano Bosaro, fondatore e CEO di MF CentraleRisk, “I dati di Centrale Rischi possono davvero fare la differenza rispetto a quelli di bilancio nel valutare l’affidabilità di un’azienda.” La capacità di un’impresa di rispettare gli impegni finanziari e di essere trasparente nei confronti delle banche si riflette direttamente nella possibilità di ottenere credito a condizioni favorevoli, migliorando così la sostenibilità economica complessiva.

Dati nazionali ed europei sulla puntualità e affidabilità

Foto: Imagoeconomica / Carlo Carino

Secondo i dati di Banca d’Italia, la puntualità nei pagamenti tra le imprese italiane è migliorata sensibilmente negli ultimi anni. Nel 2024, circa il 78% delle imprese italiane ha rispettato le scadenze concordate con gli istituti di credito, rispetto al 65% registrato nel 2019. Questo miglioramento è attribuibile sia a una maggiore attenzione alla gestione finanziaria sia alla crescente pressione da parte degli istituti di credito per una maggiore trasparenza.

A livello europeo, l’Italia si colloca al di sopra della media UE per puntualità nei pagamenti, con un gap positivo rispetto a Paesi come Francia (72%) e Spagna (70%), ma ancora lontana dalla performance della Germania, dove l’81% delle imprese rispetta le scadenze finanziarie. Tuttavia, il trend italiano è positivo: il miglioramento di oltre 13 punti percentuali in cinque anni testimonia un’evoluzione concreta nella gestione dei rapporti bancari.

Affidabilità e accesso al credito: un circolo virtuoso

Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels

La puntualità nei pagamenti e la trasparenza nella comunicazione con le banche creano un circolo virtuoso: le imprese che dimostrano affidabilità ottengono condizioni di credito migliori, con tassi di interesse più bassi e linee di credito più ampie. Questo vantaggio competitivo consente alle aziende di pianificare investimenti a lungo termine, sostenere la crescita e rafforzare la propria posizione sul mercato.

Le imprese premiate ai Credit Reputation Award rappresentano esempi concreti di questa dinamica. La combinazione di scelte strategiche consapevoli, rigore nella gestione finanziaria e chiarezza nei rapporti con il sistema bancario ha permesso loro di consolidare la propria reputazione e di accedere a condizioni di credito più favorevoli.

Non solo indicatori

L’affidabilità, la puntualità e la trasparenza non sono solo indicatori di buona gestione aziendale, ma veri e propri strumenti di crescita competitiva. La crescente attenzione verso questi aspetti, confermata dall’aumento del numero di imprese premiate ai Credit Reputation Award, segnala una maturazione del sistema imprenditoriale italiano e una maggiore consapevolezza sul ruolo cruciale della reputazione finanziaria nei rapporti con il sistema bancario.

Le aziende che sapranno mantenere elevati standard di puntualità e trasparenza si posizioneranno meglio per affrontare le sfide di un mercato sempre più esigente e globalizzato.