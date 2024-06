Alfa Romeo Giulia e Stelvio rombano a maggio

I numeri delle due Alfa Romeo Prodotte a Cassino. Positivi i dati di Giulia e Stelvio. Stellantis decide di sostenerle sul mercato con un extra supporto. Davide Papa: "Iniziativa che le avvicina ancora di più ai clienti”

Nonostante il periodo di letargo per le vendite, nonostante la fase di flessione legata al passaggio di generazione: il rombo dei motori del Biscione riempie tornanti e salite degli indici di mercato. Le Alfa Romeo prodotte nello stabilimento Stellantis Cassino Plant chiudono i primi cinque mesi dell’anno con risultati di tutto rispetto. Entrambe registrano un significativo aumento rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno.

Il D-Suv Stelvio ha registrato 2.821 unità immatricolate e una quota del segmento superiore al 10%. Cresce di 1,1 punti percentuali rispetto all’anno scorso (+12%). Mentre la berlina sportiva Giulia ha conquistato una quota di segmento del 3,5%. A maggio registra una segment share del 3,5% (+1,2 punti rispetto allo stesso periodo del ‘23).

Cosa c’è dietro al risultato

Stellantis Cassino Plant, operai all’ingresso in stabilimento

La crescita dei due modelli è stata sostenuta anche da un incremento rilevante delle vendite tra i privati: rispetto all’anno precedente Giulia aumenta del 25% e Stelvio del 14%. nel confronto dei primi cinque mesi con lo stesso periodo dello scorso anno. A questi risultati hanno di certo contribuito sia le versioni Quadrifoglio di entrambi i modelli, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia, sia la serie speciale globale di gamma Tributo Italiano, che rappresenta la migliore espressione del know-how italiano e della sportività Alfa Romeo.

Numeri destinati a migliorare ulteriormente con l’iniziativa “Diamo valore al made in Italy” di Stellantis, che si va ad aggiungere alle agevolazioni statali appena lanciate. Nello specifico, si tratta di un extra supporto fino a 1.500 euro, messo a disposizione dalla Casa Biscione sull’acquisto di Giulia e Stelvio, che non rappresenta soltanto un vantaggio economico per il cliente ma è anche un contributo concreto alla produzione dei modelli Alfa Romeo negli stabilimenti italiani.

Nel quartier generale del Biscione stimano che un contributo significativo alla crescita del marchio arriverà dalla nuova Junior. Vengono giudicati in modo positivo i numeri dei pre ordini per le recenti versioni di ingresso Ibrida ed Elettrica.

Papa: prezzi più competitivi

Davide Papa

Conferma l’agevolazione Davide Papa, presidente del gruppo Ecoliri che è tra le principali reti di vendita Stellantis nel Centro Italia. “Ne abbiamo avuto conferma oggi. Questo extra supporto porta verso il basso il prezzo di due auto straordinarie come Giulia e Stelvio. Rende ancora più competitivi due modelli iconici che hanno ancora molto da dire. L’iniziativa di Stellantis lr avvicina ancora di più ai clienti”.

Soddisfatto Raffaele Russo Country Manager di Alfa Romeo in Italia. Anche lui ritiene che Giulia e Stelvio siano due auto in grado di “regalare emozioni viscerali alla nostra clientela. Sono certo che questi risultati commerciali sono destinati a migliorare ulteriormente grazie anche all’iniziativa “Diamo valore al made in Italy”. E sono altrettanto sicuro che un contributo significativo alla crescita del marchio arriverà dalla nuova Alfa Romeo Junior”.