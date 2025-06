Area Vasta: la visione che serve a Frosinone e Latina

Tra le righe, la Camera di Commercio di Frosinone e Latina ragiona già in termini di Area Vasta. Mirata all'integrazione dei territori piuttosto che alla competizione. Una visione strategica che punta non solo ad attrarre fondi europei, razionalizzare competenze e affrontare sfide comuni. Ma a creare un territorio che lavori insieme per la crescita di tutti

Il segnale sta nascosto tra le righe. Forte e rivoluzionario: inserito in un comunicato stampa in cui si parla di tutt’altro. Come se fosse la cosa più normale al mondo. “Torna a brillare anche il sapore autentico dell’area vasta Frosinone – Latina. La Camera di Commercio Frosinone Latina ha preso parte all’evento presso lo Stadio Olimpico”. È la nota con cui l’ente annuncia la sua partecipazione al Golden Gala dedicato a Pietro Mennea. Ma l’atto rivoluzionario è ben altro.

Rivoluzione Area Vasta

La Camera di Commercio di Frosinone e Latina ha fatto una scelta chiara. Ha deciso di puntare sul concetto di Area Vasta— e non in senso municipale o circoscritto, come quello in discussione tra Frosinone e i nove Comuni confinanti. Lì si sta plasmando un’alleanza per puntare con maggiore forza ai fondi europei e ad una diversa suddivisione dei compiti, come se fosse un’unica grande città. Qui si parla di un progetto più ampio, più ambizioso: una visione strategica che mette insieme due province, due territori, due anime, in un’unica traiettoria di sviluppo.

L’Area Vasta teorizzata da Giovanni Acampora non è un’operazione di accorpamento o di fusione amministrativa. È, piuttosto, una nuova architettura funzionale. Non serve ridefinire i confini, basta ridefinire i ruoli. Basta smettere di pensare che ci si debba contendere le risorse, gli enti, le sedi, come se fosse una gara tra rivali. Frosinone e Latina non devono più competere: devono integrarsi. Come due quartieri della stessa città-regione, ciascuno con la sua identità, ma parte dello stesso sistema.

Lo impongono i numeri

Non è solo un’idea. È una necessità che nasce dai numeri. Negli ultimi 25 anni Latina è cresciuta: più popolazione, più impresa, più attrattività. Frosinone ha rallentato. È un dato di fatto, non un giudizio. Ed è proprio questo che impone un cambio di paradigma. La logica del campanile non regge più. Non si può costruire il futuro giocando a chi ha di più. Bisogna ragionare in termini di sistema, di complementarietà, di funzioni assegnate secondo vocazioni reali, non nostalgie.

Gerardo Stefanelli

Le parole di Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia di Latina, pronunciate giovedì scorso nella trasmissione A Porte Aperte su Teleuniverso vanno in questa direzione. “Per me, la mia attività professionale e quella politica il polo di riferimento è Cassino e non Latina. perché il mio tribunale è Cassino, la mia Procura è Cassino, la mia università è Cassino, la strada che percorro di più è la Formia – Cassino”.

Dice cioè che all’atto pratico il suo riferimento quotidiano è Cassino e non Latina che è il suo capoluogo di provincia. E quando dice questo descrive una geografia della vita reale. I confini amministrativi non corrispondono più ai percorsi delle persone, delle imprese, delle istituzioni. Cassino per lui è più utile, più presente, più vicina — nonostante appartenga a un’altra provincia. È un messaggio potente: bisogna guardare alla funzionalità, non all’etichetta.

Piattaforma nuova

Giovanni Acampora

L’Area Vasta proposta dalla Camera di Commercio è quindi una piattaforma nuova per attrarre fondi europei, costruire progetti condivisi, razionalizzare le competenze. Non serve una fusione: serve una visione comune. Una regia capace di orchestrare le differenze, di valorizzare i punti di forza, di fare massa critica in un contesto in cui contano le dimensioni, la coerenza strategica, la velocità decisionale.

I tempi sono maturi. Il rischio non è quello di cambiare troppo. Il vero rischio è restare fermi mentre tutto attorno si muove. L’Area Vasta non è una moda, è una risposta concreta. E finalmente, è sul tavolo.