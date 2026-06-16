Audi arriva a Frosinone. E la famiglia Cellitti torna a casa

Audi L'Automobile Roma inaugura tra poche ore la nuova sede di Frosinone: terza struttura in Lazio per il gruppo della famiglia Cellitti, che festeggia dieci anni di partnership con il marchio di Ingolstadt. Presenti i vertici di Audi Italia.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Sessant’anni fa Ottorino Cellitti cominciava qui. A Frosinone. Con quella testardaggine silenziosa di chi sa che il territorio vale, anche quando gli altri ancora non lo hanno capito. Tra poche ore, i suoi eredi inaugurano la sede Audi nel capoluogo ciociaro. Terza nel Lazio dopo Roma e Latina. Lo faranno nell’anno del decimo anniversario di partnership con il marchio con i quattro cerchi di Ingolstadt. Non un’inaugurazione qualsiasi: al punto che sarà presente il presente il management di Audi Italia guidato dal Managing Director di Audi Italia, Timm Barlet.

Soprattutto, non è una cerimonia. È un cerchio che si chiude.

Frosinone nel cuore

Frosinone è il cuore del Gruppo L’Automobile. Non Roma, dove c’è la sede principale. Non Latina, aperta da poco. Qui. In questa provincia che produce, che esporta, che ospita multinazionali farmaceutiche e poli logistici e stabilimenti automotive. Ci sono circa 400 dipendenti in tutto il gruppo, più o meno 200 sono operativi proprio in provincia di Frosinone. E di questi ben 112 sono collaboratori nella sola L’Automobile Roma, di cui 34 tra Frosinone e Anagni.

Ad Anagni c’è già la Factory il centro dove le vetture Audi Prima Scelta vengono sottoposte a 110 controlli prima di essere reimmesse sul mercato. Non un’officina. Una linea di certificazione. L’usato trattato come il nuovo: stesso rigore, stesse garanzie, stessi standard.

(Foto © Ansa)

La nuova sede Audi di Frosinone sceglie l’assetto di mercato più performante: un’offerta a integrata a 360 gradi. C’è la vendita di vetture nuove, con l’intera gamma Audi, compreso un focus sulla transizione ecologica ed elettrica. Al tempo stesso c’è l’Usato certificato: una selezione esclusiva di vetture garantite dal programma Audi Prima Scelta con i suoi 110 controlli di qualità effettuati ad Anagni. Ma c’è anche il Service ufficiale, cioè l’assistenza tecnica di ultima generazione guidata da un team giovane, motivato e composto da professionisti certificati secondo i rigidissimi standard imposti da Audi.

Non un concessionario nel senso tradizionale del termine. Un hub: quello che in inglese chiamano one-stop shop e che in Ciociaria significa non dover più andare a Roma per comprare o assistere un’Audi di fascia alta.

Frosinone è la nostra casa

Stefania e Rolando Cellitti

Stefania Cellitti, CEO di L’Automobile Roma, non usa parole di circostanza. «Frosinone è la nostra casa, il luogo in cui tutto è iniziato», dice. «Offrire alle imprese e ai privati di questo straordinario territorio una struttura Audi di questo livello significa restituire valore a una terra che esprime una vitalità economica e produttiva incredibile».

Restituire. Non portare. La differenza è nella consapevolezza di chi sa che il territorio aveva già il valore: mancava solo qualcuno disposto a riconoscerlo ad alta voce con una sede, un team, un investimento.

Sessant’anni di storia imprenditoriale in questo territorio. Dieci di partnership con uno dei marchi automobilistici più rigorosi al mondo. E tra poche ore una cerimonia che non celebra il passato: annuncia il futuro.

Ottorino Cellitti aveva cominciato qui. I Cellitti continuano qui. Audi ha scelto di stare qui. A Frosinone, qualcuno continua a credere che valga la pena.