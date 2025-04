Trasnova pronta a salire a bordo di Auto1

Auto1.com, la più grande piattaforma B2B per auto usate in Europa ha un canale di dialogo aperto con Trasnova: si valuta se affrontare insieme le sfide al sud Italia. Società tedesca, sede italiana a Milano: è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Il sindacato osserva e attende

Sul suo portale web si presenta come “La piattaforma B2B per le auto usate più grande in Europa”. E per dare sostanza alla cosa spiega che ci sono oltre 3mila auto in offerta aggiunte ogni giorno, su un piazzale virtuale con oltre 30mila auto in stock. Se qualcuno ha dubbi che sia una fregatura ci sono anche le certificazioni che attestano le condizioni delle auto offerte. Benvenuti su Auto1. com portale che ritira le auto usate, le sottopone a revisione e ricondizonamento e le vende come vetture di occasione.

Società tedesca, sede a Berlino in Bergmannstrasse 72 e terminale italiano a Milano, funziona, tantissimo e bene nel nord del Paese. Meno al sud. Perché non è fisicamente presente. Ed è per questo che si sta preparando ad un’operazione strategica: c’è un dialogo aperto con Trasnova, l’azienda con sede principale a Cassino che si occupava della spedizione delle auto prodotte da Stellantis, impiegando circa cento addetti sugli diversi stabilimenti di Pomigliano, Cassino, Melfi e Mirafiori.

Alla fine dello scorso anno Stellantis ha annunciato che l’appalto della società non sarebbe stato rinnovato. I sindacati sono scesi in piazza e grazie alla determinazione della Uilm – Uil si è arrivati ad un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Al quale Stellantis ha ribadito le sue intenzioni: internalizza il lavoro svolto finora da Trasnova per farlo fare ai suoi addetti evitando di tagliare altri posti Stellantis diretti. Le pressioni del Governo e della Uilm hanno portato ad un anno di proroga per consentire all’azienda di trovare altri sbocchi.

L’ipotesi Auto1.com è una di queste. La più concreta finora. Ma ce ne sono altre con altri marchi. Ci sono stati contatti con l’azienda ed il sindacato sta monitorando la situazione passo dopo passo.

Auto1 dichiara più di 60.000 commercianti partner in oltre 30 Paesi. Che “digitalizzano il loro business dell’usato utilizzando le soluzioni di acquisto e vendita di Auto1.com. Coloro che vogliono acquistare hanno accesso a un inventario multimarca di oltre 30.000 auto usate ispezionate. Concessionari, Oem, società di leasing e di noleggio, hanno l’opportunità di vendere i veicoli in modo digitale alla rete di concessionari europea di Auto1.com”.

Il business dell’usato è in crescita. È stato catapultato in alto grazie a due condizioni che si sono create sul mercato. La prima è stata la crisi nei semiconduttori: oggi un’auto è fatta essenzialmente di microprocessori che controllano ogni aspetto nella vita del veicolo, ne gestiscono l’assetto e la guida. La crisi di approvvigionamento ha fatto si che ci si orientasse sull’usato, facendo salire rapidamente i prezzi. La seconda condizione: il grande caos sull’elettrico. Gli italiani non vogliono le auto elettriche e preferiscono guardare ad un usato sicuro e d’occasione.

Auto1. com ha raggiunto traguardi importanti in Europa e nel Nord d’Italia. Al Sud finora è mancata la presenza ed un punto logistico sul quale costruire la sua rete di ritiro, ricondizionamento, reimmissione sul mercato. Trasnova ha aperto un canale di dialogo: è pronta a realizzare un punto operativo nella sua area di fronte allo stabilimento Stellantis Cassino Plant. Ed il dialogo è in corso.

Nessuna dichiarazione da Gennaro D’Avino, il leader provinciale di Uilm-Uil, massimo riserbo da parte di tutta l’organizzazione sindacale compreso Francesco Giangrande storica guida dei metalmeccanici dagli Anni 70. Entrambi sono con l’orecchio a terra per capire in anticipo i movimenti. Ed il fatto che non stiano manifestando è un segnale positivo.