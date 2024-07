Automotive, solo chiacchiere al tavolo

Il tavolo dell'automotive in Regione Lazio continua a ragionare come negli Anni 70. Chiesto un processo di riposizionamento competitivo. Borgomeo: "Situazioni di crisi che non si risolvono su scala locale, bisogna intervenire in maniera strutturata facendo sistema tra territori, regioni e governo"

Chiacchiere senza distintivo. Per accontentare la gente e dare l’impressione che qualcosa si sta facendo. Agli industriali non piace il risultato del tavolo per l’Automotive nel Lazio e la crisi Stellantis riunito oggi in regione Lazio.

Perché è fumo negli occhi, solo un modo per far credere che si sta facendo qualcosa. Lo hanno fatto capire con chiarezza in occasione della riunione della XI Commissione regionale Sviluppo economico e attività produttive. Lì le organizzazioni datoriali, i sindacati e il Consorzio industriale hanno esposto i loro punti di vista: sulla base di quegli elementi hanno chiesto per l’indotto una estensione della cassa integrazione con formazione specifica. Temi recepiti integralmente dalla Commissione.

Allora cosa non convince gli industriali?

Il Riposizionamento Competitivo

Questi interventi sono come pannicelli caldi. Per Unindustria è necessario mettere in campo, in tempi rapidi, tutte le azioni per contrastare il processo di impoverimento del tessuto produttivo manifatturiero locale. Un impoverimento che ha colpito in modo significativo in particolare il settore automotive. Sul quale si è basata gran parte dell’industria nel Cassinate a partire dagli Anni 70.

Come se ne esce? Per gli industriali è possibile farlo sostenendo un processo di riposizionamento e rilancio dell’industria manifatturiera, in particolare in questo caso della filiera Automotive. Cosa significa? Sostenere lo sviluppo e la crescita di imprese che generano valore aggiunto per occupato e rilanciare la competitività dell’intera economia regionale.

In pratica: non si può continuare a basare il modello industriale su quello degli Anni 70. La mobilità oggi è diversa, le auto sono diverse, il modo di realizzarle è cambiato. E cambierà ancora. Le imprese chiedono di assecondare questo processo ed entrare nella prossima generazione. Partendo da un presupposto: “Non sono crisi locali e non sono situazioni che si risolvono su scala locale”, ha evidenziato il Presidente di Unindustria Cassino, Francesco Borgomeo. Chiede di “intervenire in maniera strutturata, strategica facendo sistema tra territori, regioni e governo centrale”.

Il tavolo nazionale

Roberta Angelilli