Banca Popolare del Frusinate, semestrale record: utile a 13,1 milioni

Raccolta in crescita, impieghi in aumento e margini in salute. Il CET1 vola al 22%. Il Dg: "Crescita sostenibile e fiducia nel territorio"

Sguardo verso il futuro, gambe ben piantate a terra, soprattutto numeri solidi: sono quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate. La relazione semestrale al 30 giugno 2025 ha messo nero su bianco un risultato che va ben oltre le attese.

Spulciando tra le cifre

L’utile netto tocca quota 13,1 milioni di euro. Cosa significa? È il profitto complessivo realizzato dalla banca dopo aver sottratto i costi sostenuti, le tasse, gli oneri finanziari, gli ammortamenti e gli accantonamenti dai ricavi. A trainare quel dati sono le riprese nette su rischio di credito per 5,7 milioni. In pratica?

“Riprese nette di valore per rischio di credito” è una formula contabile per indicare che una banca ha recuperato valore su crediti che in passato erano stati svalutati, ad esempio perché considerati a rischio di insolvenza.

In parole semplici:

La direzione generale della Banca Popolare del Frusinate

Quando una banca teme che un cliente non restituisca un prestito , svaluta quel credito (cioè lo registra a bilancio con un valore più basso).

, svaluta quel credito (cioè lo registra a bilancio con un valore più basso). Se poi, per vari motivi (pagamento improvviso, ristrutturazione del debito, vendita del credito, ecc.), quel credito “va meglio del previsto”, la banca può recuperare parte del valore precedentemente perso: questa è una ripresa di valore.

Il termine “nette“ significa che è il saldo tra svalutazioni e riprese: se le riprese superano le nuove svalutazioni, il saldo è positivo. Quindi nel caso della Banca Popolare del Frusinate, quei 5,7 milioni di euro indicano che hanno recuperato valore, migliorando così il risultato economico complessivo del semestre. È un buon segnale: dice che la qualità del credito sta migliorando.Numeri che parlano la lingua della solidità.

Patrimonio e prestiti in crescita

Il margine di interesse si attesta a 17 milioni di euro : è la differenza tra quello che la banca incassa dai prestiti (mutui, finanziamenti, ecc.) e quello che paga sui depositi (cioè gli interessi dati ai clienti sui loro conti). È, in sostanza, il guadagno “puro” per il lavoro di prestare denaro: in questo semestre è +17 milioni di euro.

Le commissioni nette sono pari a 3,8 milioni. Sono i soldi che la banca guadagna da tutti quei servizi che non riguardano direttamente i prestiti: bonifici, carte, consulenze, gestioni patrimoniali… Le chiamiamo “nette” perché si considera il guadagno al netto dei costi per fornirli. In questo caso: +3,8 milioni di euro.

Mentre il margine di intermediazione sale a 21,1 milioni. È la somma del margine di interesse più le commissioni nette. In parole semplici: è il fatturato totale della banca derivante dalla sua attività tipica, escludendo altri ricavi “extra”. Totale: +21,1 milioni di euro.

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Ma è il risultato netto della gestione finanziaria – ben 26,8 milioni – a certificare una performance che consolida la banca come uno dei player più robusti dell’area. È la voce che certifica la reale solidità economica della banca: non solo guadagni e commissioni, ma anche investimenti, rivalutazioni, gestione del rischio e altro. In pratica, è il quadro completo di come la banca ha gestito soldi, clienti, mercati e rischi. Un segnale che la Banca Popolare del Frusinate non solo va bene, ma è anche solida, prudente e ben posizionata nel panorama locale.

Salgono i costi

Certo, anche i costi operativi salgono: +13% rispetto al primo semestre 2024, per un totale di 7,2 milioni di euro. Il dato è fisiologico e va letto alla luce del rafforzamento organizzativo e dei nuovi presìdi di controllo messi in campo.

La raccolta da clientela raggiunge 987 milioni di euro, mentre gli impieghi netti arrivano a 797 milioni, entrambi in crescita del 2,2%. Di questi, ben il 95,25% è composto da crediti in bonis. La qualità del credito rimane sotto controllo, con una copertura dei deteriorati (quelli che tardano a pagare) al 53,6% e un NPL netto al 4,75%. Tradotto: rischio gestito e portafoglio sano.

Il patrimonio netto si consolida a 141,5 milioni di euro, comprensivo dell’utile di periodo. Ma il dato forse più eloquente è il CET1 e Total Capital Ratio, entrambi al 22% (erano al 19,2% al 31 dicembre 2024): un salto che pone la banca tra le più solide del sistema. Cosa vuole dire?

Tra CET e CTR

Il presidente di BPF Carlo Salvatori (Foto: Leonardo Puccini © Imagoeconomica)

Quando si parla di solidità di una banca, questi due termini sono fondamentali. Vediamoli in parole semplici: il CET1 è il rapporto tra il capitale più “sicuro” della banca e i rischi che si assume. Questo capitale sicuro è composto, per esempio, da utili messi da parte, riserve, azioni ordinarie. In pratica, dice quanto la banca ha da parte per coprire eventuali perdite. Se il CET1 è alto, vuol dire che la banca ha spalle larghe e può affrontare senza problemi momenti di crisi.

Il Total Capital Ratio è simile al CET1, ma tiene conto anche di altri tipi di capitale, meno solidi ma comunque validi per fronteggiare i rischi (come obbligazioni subordinate, strumenti ibridi, ecc.). È il rapporto tra tutto il capitale disponibile e il totale dei rischi assunti.

Quegli indici sono molto superiori ai minimi richiesti dalla normativa europea (che è intorno all’8-10%). Tradotto: è una banca solida, prudente e ben gestita, con ampi margini di sicurezza anche in caso di turbolenze economiche.

Una banca di territorio, con lo sguardo lungo

Il Dg Domenico Astolfi con i Consiglieri Diurni e Mastroianni

Al di là delle cifre, la semestrale racconta anche la storia di una banca che ha saputo tenere insieme prudenza e innovazione, controllo del rischio e apertura al territorio. Lo ha ricordato il Direttore Generale Domenico Astolfi, parlando di “crescita sostenibile, attenzione ai rischi e personalizzazione del servizio”, in un contesto che resta complesso ma non privo di opportunità.

Il merito? Anche di un processo di ristrutturazione organizzativa che ha reso il modello di servizio più agile, potenziato il presidio dei controlli interni e aumentato la capacità di ascolto del cliente. Il risultato è una crescita dei clienti e dei soci, segnale inequivocabile che il legame con il territorio non è uno slogan, ma una strategia che paga.

Con questi presupposti, la Banca Popolare del Frusinate si presenta ai mesi che restano del 2025 con le carte in regola. O meglio: con i numeri in regola. E con una bussola puntata su ciò che in economia non passa mai di moda: la fiducia.