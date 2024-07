BpF cosa c’è dietro ai numeri che l’hanno portata in vetta all’Atlante

Cosa c'è dietro ai numeri dell'Atlante delle Banche 2024. Che colloca in vetta nel Lazio la Popolare del Frusinate. Gli indici. I risultati. La mission 'su misura'

Otto virgola sedici: cosa c’è dietro all’indice che colloca la Banca Popolare del Frusinate al primo posto nella graduatoria “MF Banking Awards 2024” la classifica redatta da Milano Finanza nello speciale “Atlante delle Banche leader – 2023/2024” in cui raccoglie i dati di tutti i migliori Istituti bancari?

Sono molti i parametri tenuti in considerazione, segno di un mercato in movimento e di un territorio ciociaro che ha reagito allo tsunami della pandemia.

I numeri

L’Atlante delle Banche leader è la guida completa ed aggiornata del sistema bancario, di cui Milano Finanza fotografa l’andamento ed individua le principali tendenze di sviluppo. Una radiografia che esamina i 620 istituti di credito italiani e del Ticino.

Nella sezione delle banche di territorio BpF raggiunge il podio di migliore banca in ambito regionale. Scala le posizioni ed arriva alla vetta grazie ad una serie di risultati.

Innanzitutto il ROE al 13,40%. Il Roe (Return on equity) è un indice di bilancio che esprime la redditività del capitale proprio e misura il rendimento del capitale conferito a titolo di rischio, ovvero l’investimento effettuato dagli azionisti nell’impresa. Costituisce un’informazione chiave per gli azionisti attuali e potenziali di una società. Il Roe si traduce come indice di redditività del capitale proprio ed è l’indice che esprime in massima sintesi l’economicità dell’impresa. Misura la redditività netta dell’impresa.

Non è il migliore Roe del Lazio: in assoluto il più performante è quello di Iccrea banca (23,20) seguita da Artigiancassa (19,57) e BCC dei Castelli Romani (13,7). Il Roe della Popolare del Frusinate è il quarto in assoluto ed unito agli altri valori porta l’istituto nella posizione più alta dell’Atlante.

Dal Roa ai Costi

Il ROA ad esempio è un altro indice fondamentale da tenere in considerazione nell’analisi. È il Return on Assets, si utilizza per verificare l’abilità dell’impresa nell’ottenere e realizzare un flusso di reddito dallo svolgimento della propria attività. È un indicatore di redditività fondamentale per scegliere su quale titolo investire. Infatti è grazie al ROA che possiamo capire se l’azienda che stiamo prendendo in considerazione è capace di rendere redditivi i propri asset, ovvero le proprie risorse.

BpF ha un Roa del 2,36% ed è uno dei valori chiave nella graduatoria, risulta il migliore dell’intero campione.

Allo stesso modo è da primato il rapporto tra Costi di Struttura ed i Margini di Intermediazione. Il rapporto è 30,50 e per comprenderlo bisogna specificare alcuni dati. I costi operativi sono le spese associate alla gestione di un’attività giorno per giorno; comprendono la produzione, la manutenzione, i miglioramenti, i costi di amministrazione, le buste paga, la contabilità, gli affitti. Insomma: quanto costa fare banca? Invece il Margine di Intermediazione è la somma algebrica di interessi attivi e passivi, rettifiche nette su crediti, dividendi e altri proventi, ricavi netti per servizi, profitti e perdite da operazioni finanziarie, altri proventi netti di gestione. Il rapporto tra le due voci è favorevole.

Migliore risultato anche nel rapporto tra Margini di Interessi e Margine di Intermediazione: si piazza ad 80,26 e nessuno ha fatto meglio in questa rilevazione.

Redditività e patrimonio

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Anche l’indice di redditività registrato dalla Banca Popolare del Frusinate (calcolato come media ponderata tra i rapporti ROE, ROA e margine di intermediazione su mezzi amministrati), risulta il più performante con un 9,36.

Nella media invece il costo lavoro dei dipendenti con un indice pari ad 81,04. È una voce molto altalenante che varia dal 100,55 di Iccrea Banca al 6,72 della Cassa tra i Dipendenti Bankitalia.

Si attesta a zero il rapporto tra Sofferenze nette (somme prestate dalla banca e la cui totale riscossione non è certa) ed impieghi dei clienti

Il premio e le reazioni

Il Dg Domenico Astolfi

Il premio per il primo posto alla Banca Popolare del Frusinate è stato consegnato a Milano in occasione della cerimonia che ha riunito le eccellenze del settore bancario. Un evento promosso dal quotidiano Milano Finanza con la collaborazione di Accenture e del gruppo Class, giunto alla sua ventunesima edizione. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli ed a rappresentare la BpF il Direttore Generale Domenico Astolfi.

Nel corso della serata è stato ribadito il valore delle banche locali, in grado di offrire tutti quei servizi che i grandi Istituti bancari non riescono a garantire. Banche considerate “minori” semplicemente sotto il profilo dei numeri ma che rivestono un ruolo fondamentale nello scenario finanziario territoriale: tra gli esempi che si fanno nelle scuole c’è quello di Enzo Ferrari. Al quale una grande banca nazionale rifiutò il prestito che invece gli venne fatto da una Popolare per lanciare la sua scuderia.

Da qui il ruolo degli Istituti locali con il loro sostegno all’economia reale: quella fatta dalle famiglie e dalle piccole e medie imprese, con la creazione di posti di lavoro sul territorio e con un continuo stimolo per l’innovazione. A tutto ciò BpF ha evidenziato di avere aggiunto “la vicinanza ai più giovani con le borse di studio, prodotti finanziari studiati ad hoc, oltre al sostegno all’intero territorio dal punto di vista culturale, sportivo e sociale, non soltanto nei periodi di emergenza ma in maniera assolutamente costante”.

Credito su misura

Il Direttore Generale Domenico Astolfi ha rappresentato il ruolo fondamentale della BpF sul territorio: “La nostra missione è quella di offrire credito su misura, quasi sartoriale, sempre nel rispetto delle normative e delle regole di vigilanza. In un contesto competitivo come quello attuale ci impegniamo costantemente a mantenere un’attenta gestione dei costi e a massimizzare i rendimenti per i nostri clienti”.

Per il Dg le Banche Popolari hanno ancora un ruolo, più che nel passato perché ora più di allora “sono una risorsa fondamentale per il territorio. Per questo, è essenziale che vengano tutelate e protette, affinché possano continuare a sostenere le comunità locali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale”.