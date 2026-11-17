Dall'allarme di settembre scorso ai numeri dello stabilimento sorano della Burgo: la crisi energetica presenta il conto al distretto cartario. Dopo l'Henkel, un'altra vertenza investe la provincia di Frosinone

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Un tavolo permanente con i sindacati ed i vertici aziendali è stato chiesto questa sera dal presidente della provincia di Frosinone e sindaco di Sora Luca Di Stefano per fronteggiare la crisi alla Cartiera Burgo che ha annunciato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 160 dei 380 dipendenti dello stabilimento di Sora.

Alla base della decisione ci sono le negative condizioni del mercato, le tensioni sui mercati esteri, l’aumento dei costi dell’energia necessaria al funzionamento degli impianti. Per Burgo Group si è resa necessaria una riorganizzazione al fine di assicurare la sostenibilità industriale dello stabilimento.

Lo stabilimento Henkel di Ferentino

Una vertenza che tra l’altro segue a ruota quella dell’Henkel di Ferentino che oggi ha vissuto una giornata nera. Infatti, questa mattina il coordinamento europeo del gruppo tedesco ha confermato la chiusura dello stabilimento di Ferentino dal 30 giugno 2027. Confermati i 102 licenziamenti alla stessa data mentre a rimanere per le operazioni di magazzino saranno solo in 15 degli attuali addetti e non 24 come era stato ipotizzato in un primo momento. La produzione dei detersivi liquidi ed in polvere realizzati finora a Ferentino verrà spostata. Le polveri verranno realizzate in Germania ed una parte anche in Serbia, i saponi liquidi invece andranno agli stabilimenti in Germania, Spagna ed Austria. (Leggi qui: Henkel conferma l’addio: in Italia costa troppo fare industria).

La mossa del sindaco Di Stefano

Di fronte all’aggravarsi del quadro, le istituzioni locali si sono mosse immediatamente.

Nel caso di Henkel, Luca Di Stefano si è mosso nella veste di Presidente della Provincia di Frosinone: ha scritto al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso chiedendo il suo intervento e quello del Governo. Mentre nel caso della Burgo si è mosso nella veste di sindaco di Sora: Luca Di Stefano ha formalmente chiesto un incontro con la Direzione dello stabilimento Burgo, il Responsabile del Personale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie per acquisire aggiornamenti puntuali sugli scenari produttivi e occupazionali.

​In occasione del vertice, il primo cittadino intende proporre l’istituzione di un tavolo istituzionale permanente che coinvolga azienda e sindacati, così da garantire un confronto costante e un monitoraggio condiviso dell’evoluzione della vertenza.

L’azienda punta ad individuare i 160 esuberi attraverso le dimissioni incentivate ed i prepensionamenti, non si esclude il ricorso alla mobilità interna spostando il personale in altri stabilimenti.

La crisi non parte da oggi

La cartiera Burgo

​Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Già lo scorso 18 settembre avevamo acceso i riflettori sull’altra crisi della Ciociaria avvertendo come il comparto cartario stesse lavorando col fiato corto, schiacciato da un’equazione economica ormai giunta al punto di rottura. Oggi, i numeri di Sora trasformano quell’analisi preventiva in una drammatica urgenza occupazionale. (Leggi qui: L’altra crisi della Ciociaria: le cartiere col fiato corto oltre al rebus Stellantis).

Sul piano tecnico e sindacale, va precisato che quello che si prospetta nello stabilimento di Sora – maturato tra il calo delle vendite sulle nuove linee di cartoncino e carta alimentare, il peso dei rincari energetici e l’instabilità dei mercati internazionali – è l’avvio della procedura prevista dalla legge 223 del 1991, che apre ora la fase di confronto con i sindacati e le istituzioni. I licenziamenti, dunque, non sono immediati né automatici: fino ad agosto 2027 resta attivo l’ammortizzatore della cassa integrazione di solidarietà.

La crisi della carta avanza

Solo al termine di questo percorso, e previo accordo al tavolo istituzionale, l’azienda propone di gestire gli esuberi in deroga ai criteri ordinari, selezionando esclusivamente i lavoratori che non si opporranno all’uscita e mettendo sul piatto quattro strade alternative. Mobilità interna verso altri stabilimenti del gruppo, ricollocazione esterna, accompagnamento alla pensione anticipata e incentivi all’autoimprenditorialità.

​Tuttavia, per quanto questi strumenti offrano una finestra temporale per governare l’impatto sociale ed evitare traumi unilaterali, gli ammortizzatori e le uscite incentivate restano pur sempre meccanismi di gestione dell’emergenza, non una strategia di sviluppo industriale.

​Il bivio delle scelte strategiche

​Il caso di Sora illumina una dinamica strutturale che attraversa l’intero distretto cartario ciociaro. Un comparto che concentra quasi il 25 % degli impianti nazionali con circa 90 imprese e 2.000 addetti distribuiti in una quindicina di Comuni. Dalla Reno De Medici di Villa Santa Lucia agli impianti di Guarcino, San Martino e Arpino, la tenuta del settore è stretta in una doppia morsa.

La Reno de’ Medici

​La variabile energetica: la trasformazione della fibra richiede un apporto continuo di energia termica ed elettrica, rendendo i costi del gas e dell’elettricità un fattore discriminante per la competitività rispetto ai concorrenti esteri.

​E poi la distanza dei centri decisionali: gran parte delle grandi realtà produttive fa capo a holding finanziarie, fondi d’investimento o gruppi con sedi lontane dal territorio, dove le scelte di allocazione del capitale rispondono a logiche di bilancio globale più che al radicamento manifatturiero.

​La responsabilità della politica

​Di fronte a questo scenario – ampiamente annunciato nei suoi fattori di rischio già a settembre – il compito delle istituzioni, a livello regionale e nazionale, non è quello di inseguire la singola vertenza con interventi tampone ma di ricomporre un quadro organico di politica industriale.

Stellantis (Foto © AG IchnusaPapers)

La crisi dell’automotive e quella di un settore energivoro come è quello della carta agiscono infatti come due fattori convergenti. L’uno colpisce la meccanica di precisione e l’export. L’altro incrina la filiera del packaging essenziale per l’agroalimentare e il farmaceutico, trascinando con sé logistica, servizi e indotto artigiano.

Spostare il baricentro dell’azione politica

​ Per salvaguardare la vocazione produttiva del Lazio Meridionale la Regione ha messo in campo una serie di azioni. Il primo punto dell’agenda è la ​mitigazione strutturale dei costi energetici. Da realizzare come? Con le creazione del sistema delle Comunità Energetiche con cui garantire forniture di energie elettrica al mondo produttivo e soprattutto a costo contenuto. Se ne sta occupando il Consorzio Industriale del professor Raffaele Trequattrini. (Leggi qui: Industria, visione e numeri: il piano Trequattrini ridisegna il futuro del Lazio).

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

E sempre il Consorzio sta studiando la possibilità di una procedura Fast Track per l’attrazione degli investimenti e la realizzazione rapida delle procedure di autorizzazione per i progetti.

​Ma sono procedure che guardano al domani. Per l’oggi, il rischio è che il prezzo delle trasformazioni globali continui a scaricarsi unicamente sulle buste paga e sulla coesione sociale delle comunità locali.