Cassino Plant, l’anello debole della catena Stellantis

Cassino Plant, da perno dell’automotive premium a punto critico della strategia Stellantis: crollo dei volumi, modelli rinviati e produzione a singhiozzo mettono a rischio non solo l’occupazione, ma l’intero equilibrio industriale del territorio.

Nel grande risiko industriale di Stellantis, lo stabilimento di Cassino non è un sito qualunque. È stato, per oltre vent’anni, uno dei pilastri della manifattura automotive italiana: alta gamma, modelli premium, margini teoricamente più difendibili rispetto alla produzione di massa. Oggi, però, Cassino è diventato il punto di massima frizione tra strategia globale e realtà territoriale.

I numeri del 2025 raccontano una storia che va oltre la semplice congiuntura negativa. Con poco più di 19mila vetture prodotte, il sito ciociaro registra il peggior risultato della sua storia industriale, con un calo vicino al 30% su base annua e una contrazione che, in due esercizi, ha dimezzato i volumi. Non è una flessione ciclica: è una discontinuità strutturale.

Un impianto premium senza prodotto

Il paradosso di Cassino è tutto qui : uno stabilimento progettato per l’eccellenza produttiva che oggi soffre l’assenza di un portafoglio prodotti stabile . Dopo il picco del 2017-2018, con Giulia e Stelvio a pieno regime, il sito è entrato in una lunga fase di transizione mai realmente governata. L’attesa per i nuovi modelli su piattaforma STLA Large, annunciati e poi rinviati, ha creato un vuoto industriale che nessun ammortizzatore sociale può colmare.

Nel frattempo, oltre 100 giornate di fermo produttivo in dodici mesi e l’uso sistematico dei contratti di solidarietà hanno trasformato la fabbrica in un impianto “a singhiozzo”. Dal punto di vista industriale, è la condizione peggiore possibile: costi fissi elevati, saturazione minima, competenze che rischiano di disperdersi.

Il confronto con il resto del gruppo

Nel quadro complessivo Stellantis, Cassino non è un’eccezione isolata ma rappresenta l’estremo di una tendenza. Il gruppo sta razionalizzando capacità produttiva in Europa, spostando volumi verso aree a maggiore competitività di costo e concentrando gli investimenti dove il ritorno è più rapido. In questo scenario, gli impianti “di confine” – né pienamente low cost, né completamente centrali nelle nuove piattaforme elettriche – sono i più esposti.

Cassino paga anche una scelta strategica: legare il proprio destino a modelli di fascia medio-alta in un mercato europeo che rallenta, mentre la transizione elettrica procede più lentamente del previsto. Il risultato è una fabbrica tecnologicamente pronta, ma commercialmente sospesa.

Il vero rischio: l’ascensore fermo

Per il territorio, Cassino Plant non è solo una linea produttiva: è un moltiplicatore economico. Ogni vettura in meno significa meno indotto, meno servizi, meno reddito distribuito. Quando l’ascensore industriale si ferma, non resta fermo solo chi è dentro: resta bloccato tutto il palazzo. (Leggi qui: L’ascensore fermo: Cassino sospesa tra passato industriale e futuro incerto).

Il rischio, oggi, non è solo occupazionale ma sistemico. Senza una timeline certa sui nuovi modelli e senza un utilizzo pieno della piattaforma assegnata, Cassino rischia di scivolare da asset strategico a sito residuale. E quando questo accade, la storia insegna che il declino diventa difficile da invertire.

Una questione di credibilità industriale

Per Stellantis, la partita di Cassino è anche una questione di credibilità. Il gruppo ha ribadito più volte l’impegno sull’Italia come hub produttivo. Ma gli investimenti, nell’industria, non sono dichiarazioni: sono volumi, cicli di prodotto, saturazione degli impianti. E le evidenze dicono che se Stellantis, seppure piano, sta ripartendo, a Cassino mancano ancora i modelli da produrre e quindi l’impianto non ha ancora un presente chiaro che le sia stato assegnato.

Cassino non chiede assistenza. Chiede prodotto. Perché una fabbrica senza modelli è solo un grande capannone molto efficiente. E l’efficienza, da sola, non basta a fare industria.