Ciak, motore… Action ma non è un film: a Ferentino il mega-polo logistico

Inaugurato iil centro di distribuzione della catena retail non-food della multinazionale olandese. E' il secondo hub che apre nel giro di 11 giorni a conferma di una forte attrattività del territorio per il settore della logistica. A settembre infatti partirà anche il polo del freddo Newcold. Importanti i risvolti occupazionali, la soddisfazione del sindaco Fiorletta

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Undici giorni fa ABB Sace. Ieri Action. A settembre Newcold. La città di Ferentino non inaugura più un capannone alla volta: inaugura un distretto. Il secondo centro di distribuzione della multinazionale olandese, il 19° in Europa, 2° in Italia, gestito da GXO: ha aperto ieri sera nell’area industriale che sta diventando uno dei nodi logistici più densi del centro Italia.

Action è tra le catene retail a più rapida crescita in Europa. Per il suo secondo centro di distribuzione italiano ha scelto Ferentino: non Milano, non Bologna, non le aree logistiche del nord che dominano da decenni la mappa della grande distribuzione. Ferentino, provincia di Frosinone. Verrà gestito da GXO, operatore americano presente in oltre 30 Paesi. Gestisce catene di fornitura e magazzinaggio in outsourcing e logistica inversa per clienti blue-chip. Cioè? Sono le grandi aziende leader di mercato, caratterizzate da un’elevata capitalizzazione, solidità finanziaria e ottima reputazione.

La scelta di Ferentino, i risvolti occupazionali

Il polo logistico Action di Ferentino

Il nuovo hub, realizzato da Engineering 2K rappresenta una struttura destinata a supportare la continua espansione della rete commerciale italiana del gruppo. Che oggi conta oltre 235 punti vendita e circa 5.000 collaboratori nel nostro Paese.

Con una superficie complessiva di circa 68.000 metri quadrati, il nuovo polo logistico si colloca tra le più significative realizzazioni industriali degli ultimi anni nel territorio provinciale, contribuendo a rafforzare ulteriormente la vocazione produttiva e distributiva dell’area industriale di Ferentino.

La scelta di Ferentino da parte di grandi gruppi multinazionali trova fondamento nella posizione geografica strategica della città, posta a ridosso dell’Autostrada A1 e al centro delle principali direttrici di collegamento tra Nord e Sud Italia, oltre che nella capacità delle istituzioni locali di accompagnare e favorire processi di investimento e sviluppo.

L’apertura del nuovo hub rappresenta inoltre un’importante opportunità occupazionale per il territorio. Già nei mesi precedenti all’inaugurazione la società ha avviato numerose procedure di selezione per figure specialistiche e operative destinate alla gestione del centro logistico, confermando la prospettiva di nuove occasioni di lavoro e crescita professionale per il comprensorio.

“Decisiva la collaborazione istituzioni-aziende”

All’inaugurazione presenti tanti politici con l’Amministrazione di Ferentino al gran completo e rappresentanti del Consorzio Industriale. «L’inaugurazione del nuovo centro distributivo Action rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo economico e produttivo della nostra città“, ha sottolineato il sindaco Piergianni Fiorletta

Gli amministratori di Ferentino con in testa il sindaco Fiorletta durante l’inaugurazione

Il primo cittadino sottolinea quanto la città stia diventando attrattiva per le attività produttive. “Ferentino continua a calamitare investimenti di livello internazionale grazie alla propria posizione strategica,alla qualità delle infrastrutture e alla collaborazione istituzionale che negli anni ha saputo creare un contesto favorevole alle imprese – ha precisato Fiorletta– A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo il più cordiale benvenuto ai vertici di Action e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa, con l’auspicio che essa possa generare nuove opportunità di occupazione, crescita e sviluppo per l’intero territorio”.

Il consigliere Berretta: “Giornata storica”

La platea degli ospiti all’inaugurazione

Con l’inaugurazione del nuovo hub Action, Ferentino rafforza ulteriormente il proprio ruolo di piattaforma logistica di riferimento del basso Lazio e si conferma tra i principali poli attrattivi per gli investimenti industriali e distributivi dell’Italia centrale. “​Un giorno storico per la nostra Città, consegnate le chiavi del nuovo hub da oltre 68.000 metri quadri. Un gigante dell’innovazione e della sostenibilità (con i suoi 4 MW di fotovoltaico) che porterà sviluppo e occupazione sul nostro territorio”, ha aggiunto il consigliere comunale Maurizio Berretta..

“Questo traguardo straordinario è il frutto di una sinergia virtuosa tra le istituzioni di ogni livello ed il Consorzio Industriale – ha continuato Berretta – Un grazie di cuore ai 4 attori principali, Action, GXO, P3 ed Engineering 2K per aver scelto la centralità della nostra Città. Quando il territorio fa squadra, il futuro diventa realtà. In Italia Action ha superato la quota di 230 negozi, registrando un’espansione rapidissima in pochissimi anni. Il piano di sviluppo sul nostro territorio sta correndo velocissimo, supportato anche dall’inaugurazione del primo centro di distribuzione italiano a Ferentino). ​

Maurizio Berretta

Il consigliere di maggioranza rimarca i grandi investimenti del gruppo Action in Italia comprese le province di Frosinone e Latina. “L’insegna è ormai presente in modo capillare da Nord a Sud, comprese diverse aperture proprio nel Lazio e in provincia di Frosinone (Frosinone città, Ceccano e Sora ndr) e Latina (Cisterna ndr). Da rilevare anche che il gruppo Action e company sta realizzando la strada che collega la superstrada Ferentino-Frosinone-Sora al loro insediamento”.