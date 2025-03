Ciociaria terra di Innovatori: e vanno al MecSpe

Informare, le aziende del territorio ed Unindustria in sinergia per la missione “felsinea” del team. Dove le aziende del Sud Lazio capaci di creare innovazione hanno avuto la loro vetrina

Terra di poeti, santi, anche di navigatori: ma la Ciociaria è terra soprattutto di inventori. Geniali. Capaci di cambiare le tecnologie di processo sulle quali si basano le industrie. Con intuizioni che diventano brevetti e prodotti da proporre alle altre fabbriche italiane e nel resto del mondo. Esponendole al “MECSPE 2025 – Tecnologie per l’innovazione”. Cos è?

È la fiera nel quale esporre le innovazioni per l’industria manifatturiera, il più grande appuntamento nazionale nel quale esporre le principali innovazioni tecnologiche nell’ambito dei processi industriali. Con aree nelle quali mostrare le proprie innovazioni ed aree nelle quali consentire di vederle all’opera.

La manifattura che resiste

In provincia di Frosinone la manifattura sta scomparendo, le fabbriche in cui si producono le cose sono sempre meno. In molto casi, quei capannoni vuoti stanno diventando magazzini dove mettere le cose fatte in altre zone e poi smistarle tra Nord e Sud del mondo. Eppure il mondo manifatturiero in Ciociaria è vivo, produce, realizza: lo dimostrano i numeri dell’Its Meccatronico che forma ogni anno lavoratori specializzati nelle nuove figure che servono in fabbrica. Cioè un po’ meccanici, un po’ elettronici, un po’ informatici. benvenuti nell’era delle competenze trasversali.

Chi resiste vuole innovare per fare di più e farlo meglio. I numeri dell’Osservatorio MecSpe del II quadrimestre 2024 dicono che in Italia il 47% degli imprenditori ritenga che le nuove misure varate dal Governo siano cruciali per una crescita sostenibile del settore manifatturiero. Il 54% delle aziende investirà in tecnologie per ridurre i consumi energetici, mentre il 37% punta sulla formazione delle persone per la transizione digitale. Un esempio? Nei mesi scorsi lo ha messo a terra Klopman a Frosinone: innovando in maniera radicale i suoi cicli di produzione dell’energia necessaria a far camminare gli impianti tessili. Ed anche Seeweb alle prese con la necessità di contenere a Frosinone l’uso di energia per far funzionare la sua intelligenza artificiale.

Chi e quanti

Nel 2024 MECSPE ha attirato nella sua area espositiva a Bologna 66.906 visitatori altamente profilati provenienti dai principali settori dell’industria manifatturiera di cui 1.350 dall’estero. Ha ospitato 2.073 espositori ed ha organizzato 72 incontri tra convegni e workshop”.

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Frosinone – Latina e la sua azienda speciale Informare lo spot è stato rappresentato da uno spazio collettivo di circa 150 mq. Spazio che è stato riservato a 17 aziende delle province di Frosinone e Latina. Ed a Bologna ci è andato il fior fiore della categoria, spalmato tra Ciociaria, Cassinate e Pontino.

Hanno partecipato al MECSPE: Europlastics Srl di Colfelice; Icaplants Srl di Latina; Idea Impresa Srl di Sora; Mackma Srl di Piedimonte San Germano. Poi Mappi International Srl di Cisterna di Latina. Metatron Srl di Ceprano; Mktg Società benefit Srl di Frosinone; Mollificio Centro Italia Srl di Monte San Giovanni Campano; O.Me.Ca. Srl di Frosinone. E ancora: Ometec Srl di Sora; Profima Srl di Frosinone; Progemec Srl di Cassino; Refas Srl di Frosinone. Sogo Spa di Frosinone. Infine T.A.T. Srl Trattamenti Alta Tecnologia di Frosinone; Tecno Oil Srl di Anagni e Zeta Consulting Srl di Frosinone.

Acampora, che è un concretista, ha messo l’accento sulla bontà della rotta e sulla certificazione della stessa grazie ad una vetrina così importante. “Aver dato a 17 imprese dell’area vasta Frosinone Latina l’occasione di poter partecipare ad un evento di così grande rilevanza nel panorama internazionale è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Acampora e “la giusta direzione”

Giovanni Acampora (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Per il presidente della CCIAA di Frosinone-Latina “è la prova che stiamo andando nella giusta direzione, ascoltando le istanze del panorama produttivo e mettendo a terra le risorse necessarie per poter dare loro risposte”. Il cardine è sempre e solo quello: “Una concretezza nell’azione che stiamo portando avanti in tutti i settori di riferimento. Con l’obiettivo di far crescere il tessuto economico delle nostre province puntando su asset centrali quali la formazione, l’internazionalizzazione e la promozione”.

Dal canto suo la Consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare, Carla Picozza, alla guida della delegazione al MECSPE, ha sottolineato l’importanza della mission. “Aver accompagnato una collettiva di ben 17 imprese in questo importante viaggio e aver raccolto la loro soddisfazione indica l’importanza del lavoro che Camera di Commercio e Azienda Speciale Informare svolgono per le imprese dei nostri territori”.

Il perché è evidente, ma andava ribadito: “Parliamo di tecnologia, parliamo di futuro e parliamo di opportunità e proprio per questo abbiamo voluto anche la partecipazione di alcuni ragazzi dell’Its Meccatronico del Lazio. Perché sono loro il futuro dei nostri territori. La nostra presenza ad una vetrina d’eccezione quale quella del MECSE, che è la più importante fiera business to business delle tecnologie e delle innovazioni per la manifattura, ha consentito alle nostre aziende di farsi conoscere e di promuovere i loro modelli produttivi”.

Il bilancio di Marini e Raponi

Paolo Marini è Vicepresidente dell’ente camerale, ed ha parlato di “una bella iniziativa della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della sua Azienda Speciale”. Iniziativa “che si inquadra in un’azione di riposizionamento sul territorio del settore della manifattura, in questo caso in particolare di quella che riguarda la meccatronica e la meccanica. Una partecipazione importante per le nostre aziende tutte allineate e in qualche modo complementari per tipologia di produzione e di prodotto. Abbiamo assistito anche ad un’interazione positiva ed efficace tra imprenditori”.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Frosinone Gianluigi Raponi ha messo l’accento sulle peculiarità delle aree di partenza. “In considerazione delle caratteristiche del territorio di Frosinone a forte vocazione manifatturiera, è emerso da parte delle aziende un elevato interesse per il tema delle filiere e dell’export”. E c’è un’iniziativa inside alla base dell’esperienza felsinea, la prova provata del fatto che “sinergia” non è solo un orpello lessicale.

Lo spiega la nota stampa con la chiosa finale di Raponi. “In sinergia con il Presidente Piccola Industria di Latina, Lorenzo Civerchia, e d’intesa con i colleghi delle aree comprensoriali di Cassino, Gianluigi Pezzulo e di Aprilia, Roberto Tursini, abbiamo avviato contatti con la Camera di Commercio di Frosinone Latina”.

La sinergia che funziona

Ente che “compreso il forte interesse delle imprese, tramite Informare, ha emanato un avviso pubblico per promuovere ed organizzare la partecipazione di una collettiva di aziende per questa Fiera. In totale 15 aziende associate ad Unindustria, hanno preso parte alla fiera, che è stata una importante occasione per promuovere i nostri prodotti e servizi”.

Proprio Civerchia, a suggello della duplice veste territoriale della CCIAA, ha rilasciato una sua dichiarazione. il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina ha sottolineato come il MECSPE sia “la più importante fiera italiana business to business delle tecnologie e delle innovazioni per la manifattura”.

Quindi “per questo motivo ci ha fatto estremamente piacere prendere parte a questa iniziativa, che coinvolge oltre 60.000 visitatori altamente profilati, provenienti dai principali settori dell’industria manifatturiera”.

“Di estremo interesse per le piccole e medie imprese, sono risultati anche i filoni trattati nel corso di questa edizione della fiera: formazione, digitalizzazione e sostenibilità, temi che oggi sono fondamentali per la crescita delle imprese”.