Cloud e cybersecurity, ecco i voucher: Seeweb tra i fornitori abilitati dal Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette sul piatto 150 milioni di euro in contributi a fondo perduto per PMI e professionisti che investono in servizi cloud e sicurezza informatica. Seeweb, azienda nata nel Lazio meridionale e cresciuta a livello Europeo, è tra gli operatori inseriti nell'elenco ufficiale dei fornitori abilitati: un'opportunità concreta per le imprese della provincia.

Centocinquanta milioni di euro a fondo perduto per portare le Piccole e Medie Imprese italiane nel cloud. Ma per intascarli bisogna rivolgersi solo a chi il Ministero ha già certificato come affidabile. Frosinone, quella certificazione, ce l’ha già in casa, non bisogna nemmeno andarlo a cercare: è già qui.

Come funziona il contributo

Il meccanismo, nella sua sostanza, è semplice: un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 20mila euro per beneficiario, a fronte di un investimento minimo di 4mila euro.

Possono accedervi le PMI regolarmente costituite e attive, i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva e sede operativa in Italia, purché in regola con gli obblighi contributivi e non sottoposti a procedure concorsuali. Tra i requisiti tecnici, viene richiesta una connettività minima di 30 Mbps in download: un dettaglio che indica quanto la misura sia pensata per accompagnare (non semplicemente presupporre) l’infrastruttura digitale delle imprese più piccole.

Le spese ammissibili riguardano un ventaglio piuttosto ampio di soluzioni: dai server e dalle applicazioni in cloud agli strumenti di protezione di dati e reti, dal software gestionale ai servizi di firma digitale, Pec e conservazione documentale. Attenzione però a un vincolo non secondario: sono finanziabili solo le soluzioni nuove o migliorative rispetto a quanto già in uso dall’impresa, non la sostituzione di hardware generico già posseduto.

Il nodo dei fornitori abilitati, e perché Seeweb conta

Il punto più delicato dell’intera misura, e quello più rilevante per il territorio, riguarda proprio la platea dei fornitori . I servizi finanziabili possono essere acquistati esclusivamente da operatori iscritti in un apposito elenco ufficiale tenuto dal MIMIT: un contratto stipulato con un fornitore non accreditato, per quanto valido sul piano commerciale, semplicemente non dà diritto al contributo. L’elenco definitivo dei soggetti abilitati è stato approvato con decreto direttoriale del 29 luglio 2026, al termine di una procedura di accreditamento avviata nei mesi precedenti.

Ed è qui che la notizia tocca direttamente la Ciociaria: Seeweb, il cloud provider europeo nato in provincia di Frosinone e rimasto sul territorio con uno dei suoi data center continentali più rilevanti risulta tra gli operatori inseriti nell’elenco dei fornitori abilitati dal Ministero. Una notizia che trasforma un incentivo nazionale in un’opportunità concreta ed a portata di mano per le imprese del territorio: non sarà necessario rivolgersi a fornitori lontani per accedere al voucher ma sarà possibile farlo attraverso un operatore che ha già una presenza fisica, industriale e occupazionale in provincia di Frosinone.

Un dettaglio del datacenter Seeweb

Recentemente, la struttura è stata potenziata con nuovi gruppi di continuità, sistemi di raffreddamento di ultima generazione ed un’espansione della sala di colocation proprio per fare fronte alle nuove sfide. (Leggi qui: Il nuovo cemento: 262 data center, un’Italia senza regole e la risposta da Frosinone).

Cosa devono sapere le imprese del territorio

Per le PMI e i professionisti della Ciociaria interessati a cogliere l’occasione, il consiglio pratico è cominciare a prepararsi già ora, prima dell’apertura effettiva dello sportello per le domande.

La normativa prevede infatti che la richiesta non si limiti al preventivo del fornitore ma includa anche una descrizione tecnica del progetto: un documento capace di illustrare lo stato attuale dell’infrastruttura digitale dell’impresa, le criticità di sicurezza individuate e gli obiettivi dell’investimento. È un passaggio che richiede tempo e, spesso, il supporto dello stesso fornitore scelto: un motivo in più per avviare fin da ora un’interlocuzione con gli operatori abilitati presenti sul territorio.

Foto: Akitada31 / Pixabay

Che si tratti di un piccolo studio professionale che vuole mettere in sicurezza i propri dati clienti, o di una media impresa manifatturiera che deve finalmente affrontare la transizione al cloud, il Voucher Cloud e Cybersecurity rappresenta una di quelle misure che uniscono due esigenze spesso in conflitto nelle imprese di provincia: modernizzarsi e non doverlo fare a costo pieno. La presenza di un operatore abilitato radicato sul territorio come Seeweb rende l’operazione ancora più semplice, riducendo la distanza, fisica e burocratica, tra l’incentivo e chi dovrebbe beneficiarne.