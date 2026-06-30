Consorzio Industriale, il Bilancio che dice più di quanto dichiari

Un documento contabile, di norma, si legge per quello che contiene. Quello del Consorzio Industriale del Lazio per il 2025 va letto per quello che rende possibile. Due anni di commissariamento hanno trasformato un ente con diciotto milioni di debiti in un soggetto che la Regione ha scelto di guidare. La sequenza, più dei numeri, è la vera notizia

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

I contabili leggono i Bilanci scorrendo in modo rigoroso le colonne dei numeri. I politici muniti di prospettiva (pochi) leggono quegli stessi Bilanci osservando l’orizzonte dietro quei numeri: la grammatica di un cambiamento. Il Bilancio 2025 del Consorzio Industriale del Lazio approvato intorno alle 13 di oggi dopo un’ora di confronto è stato scritto con rigore accademico. Ma se si vuole capire dove sta andando lo sviluppo del Lazio è necessario andare oltre le cifre e leggere dietro ogni colonna.

Letto per colonna è un Bilancio che descrive un anno. Letto dietro le cifre è un Bilancio che descrive una transizione ancora in corso e lo fa con un pudore che è raro trovare nei documenti pubblici: non proclama il successo, lo lascia emergere dalla sequenza dei fatti.

L’ordine in cui si pagano i debiti

Raffaele Trequattrini

Chi ha osservato da vicino le fusioni di enti pubblici italiani sa che ogni fusione lascia tre eredità. E che l’ordine in cui vengono affrontate non è casuale: è la grammatica stessa del risanamento. La prima eredità è il debito vero, quello che si vede nei bilanci. La seconda è il contenzioso, quello che si annida nelle pieghe degli atti dei soggetti scomparsi e che riemerge anni dopo come un fantasma burocratico. La terza è il sistema delle partecipate, il luogo dove più facilmente si nascondono le inefficienze, perché lì il controllo è sempre un grado più debole.

Il Consorzio, nato dalla fusione di cinque enti, ha attraversato tutte e tre queste fasi nell’ordine canonico. Prima l’equilibrio economico-finanziario, raggiunto non attraverso tagli indiscriminati ma con un percorso che il documento chiama, senza enfasi, processo di efficientamento: una rigorosa due diligence sui costi , poi il miglioramento della capacità di generare ricavi propri. Tutto questo senza fermare gli investimenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che hanno continuato a procedere secondo i cronoprogrammi previsti.

Gli strascichi

Poi è arrivata la gestione degli strascichi: contenziosi, procedure esecutive, passività potenziali ereditate dai cinque enti che non esistono più. Una parte è stata risolta. Per il resto, un fondo rischi costituito a prudenza e non rassicurazione di facciata ma come scelta che rafforza la solidità del bilancio.

Infine le partecipate. Il rientro nella piena disponibilità delle quote di AeA, sequestrate in passato dall’autorità giudiziaria. La trasformazione di Roma & Pontos in società in house, destinata a diventare il principale braccio operativo del Consorzio.

È una sequenza che racconta più di quanto dichiari. Se l’assessorato avesse puntato ad apparire avrebbe annunciato la riforma della governance il primo giorno. Invece si è aspettato che i conti tornassero. Solo dopo, la materia prima della politica (il potere, le nomine, gli equilibri istituzionali) è stata messa sul tavolo.

Quando l’autorevolezza precede la legge

Il depuratore industriale di Villa Santa Lucia

Un punto, nel documento, capovolge l’ordine consueto delle cose. Di norma è la legge a creare l’autorevolezza di un ente. Qui sembra essere accaduto il contrario.

Il testo elenca quattro segnali, e li elenca con un understatement che li rende più credibili, non meno: la fiducia di nuovi enti territoriali che hanno chiesto di entrare nella compagine sociale; il dissequestro delle quote di AeA disposto dall’autorità giudiziaria; la scelta della Regione Lazio di entrare nel capitale come socio di maggioranza; la fiducia crescente del sistema imprenditoriale, che individua nel Consorzio un interlocutore credibile per accompagnare investimenti e innovazione.

Sono segnali deboli, presi singolarmente. Messi in fila raccontano un ente che, prima ancora che la riforma istituzionale diventasse legge regionale, aveva già cominciato a guadagnarsi sul campo l’autorevolezza che la nuova governance si limiterà a formalizzare . L’ingresso della Regione con quota di maggioranza non è la causa di questa autorevolezza. Ne è la conseguenza.

Chi comanda, in un Consorzio che si allarga

Il primo CdA del Consorzio Industriale del Lazio con tutte le province

C’è una domanda che la cronaca politica di questi giorni pone con franchezza: Roma sarà il baricentro che assorbe le energie delle province, o il motore che le amplifica? È un dilemma che si presta a letture allarmate e non senza ragione: la storia degli enti italiani è piena di casi in cui il centro ha finito per drenare risorse e decisioni a scapito della periferia.

Ma il Bilancio offre, su questo punto, un indizio che vale più di una dichiarazione di intenti. Non si tratta di una geografia del potere che si impone dall’alto. È, semmai, una geografia che si allarga per attrazione: sono i nuovi enti territoriali a chiedere di entrare nella compagine sociale, riconoscendo nel Consorzio un ruolo strategico che prima, forse, non gli riconoscevano.

È una differenza che cambia il senso della domanda. Un Consorzio che le province temessero come strumento di un potere romano non genererebbe richieste di adesione: genererebbe resistenze, distacchi, la tentazione di restarne fuori. Il fatto che accada l’opposto — territori che bussano per entrare — suggerisce che l’equilibrio geografico, in questa fase, si sta costruendo nel modo più solido possibile: non per decreto ma per convenienza condivisa.

Il tallone d’Achille

Domenico Beccidelli, presidente di Federlazio frosinone

C’è un tallone d’Achille. Frosinone e Latina esprimono il più alto tasso di produzione industriale ed il maggiore indice manifatturiero del Lazio. Il timore è che vengano polverizzate all’interno di un discorso regionale in cui il peso della politica e la sua grammatica rischiano di avere il sopravvento sul lavoro. Senza dirlo, la recente Legge di riforma in fase di approvazione lascia uno spiraglio: a Roma tocca la vicepresidenza, per prassi questo le esclude la presidenza. Per logica andrà ad una tra Frosinone e Latina che al tempo stesso però manterranno un rappresentante nella ‘stanza dei bottoni’. Fare il contrario equivarrebbe a dichiarare un golpe.

Resta da vedere se la nuova governance saprà custodire questo equilibrio quando, inevitabilmente, gli interessi dei territori cominceranno a divergere su decisioni concrete.

Il capitale che riduce il debito, non lo sposta

L’apporto della Regione Lazio come azionista di maggioranza viene descritto nel documento con un linguaggio quasi understated, ma la sostanza è di quelle che cambiano la natura di un ente. Non si tratta di un prestito, né di un sussidio temporaneo: è capitale, e il capitale (a differenza del debito) non genera interessi che si accumulano, riduce strutturalmente l’indebitamento e rafforza la solidità patrimoniale.

È la differenza tra tappare una falla e cambiare lo scafo. Un socio pubblico forte, stabile, autorevole non è solo una garanzia finanziaria. È un cambiamento nella natura stessa dell’interlocutore che siede al tavolo quando si discute di un investimento, di un insediamento, di un ampliamento.

Una missione che si allarga, non si sposta

Il secondo elemento di discontinuità che il documento mette in luce riguarda la missione. Il nuovo Consorzio che emerge dal Bilancio non sarà più soltanto il gestore delle aree industriali. Diventerà (il testo lo scrive con una progressione che è già un programma) il principale strumento operativo della politica industriale della Regione Lazio: servizi alle imprese, attrazione degli investimenti, innovazione, sostenibilità, logistica, internazionalizzazione.

È un allargamento di compiti che richiede, per non restare lettera morta, esattamente ciò che il Bilancio dimostra essere già stato costruito: conti in equilibrio, una governance più rapida, partecipate finalmente sotto controllo pieno. Le funzioni nuove, in altre parole, poggiano su fondamenta che altrimenti non avrebbero retto.

Il punto di arrivo e di partenza

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Il documento si chiude con una frase: il bilancio 2025 rappresenta il punto di arrivo di una fase dedicata al risanamento ma soprattutto il punto di partenza di una nuova stagione.

È una formula che la storia degli enti pubblici italiani insegna a maneggiare con cautela. Troppe riforme si sono fermate proprio nel momento in cui il punto di arrivo veniva scambiato per il traguardo finale, anziché per la base di partenza che effettivamente era.

Il Consorzio Industriale del Lazio ha attraversato la fase più difficile: quella in cui si pagano i debiti, si chiudono i contenziosi, si rimettono in ordine le partecipate. E lo ha fatto senza concedersi scorciatoie. La domanda che resta aperta, e che nessun bilancio può sciogliere da solo è se la nuova governance saprà custodire lo stesso metodo che ha reso possibile, in due anni, il cambiamento che oggi i numeri raccontano.