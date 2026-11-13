Corte dei Conti: «La Zes funziona». Ma Frosinone e Latina vengono tenute fuori

La Corte dei conti rileva nelle imprese della ZES unica più dipendenti (+18% medio) e più investimenti. Il Lazio resta escluso: Stellantis produce 8.897 vetture in nove mesi, Henkel annuncia la cessazione a Ferentino.

Un pugile con una mano legata dietro la schiena. È il Lazio Sud (le province di Frosinone e Latina considerate insieme) sul ring della ZES, dove dieci regioni combattono a mani libere e il credito d’imposta lo incassano gli altri.

Che la Zona ad Economia Speciale (dove valgono regole diverse, più smart e con più benefici per le imprese) fosse uno strumento potenzialmente performante per lo sviluppo produttivo ed economico di un territorio, lo avevano intuito un po’ tutti. Adesso quelle potenzialità trovano una prima conferma anche nella Corte dei conti, che nella deliberazione prot. nr. 31/2026/CCC approvata nella Camera di Consiglio del 10 novembre scorso fa il punto sullo «stato di attuazione del Piano strategico Zes unica» . In quel documento rileva segnali interessanti sul fronte degli investimenti e dell’occupazione nelle imprese beneficiarie.

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Ad approvare è stato il collegio composto dai magistrati Maria Teresa Polverino (presidente), Paola Briguori (consigliere), Alessandro Forlani (consigliere), Adriano Gribaudo (consigliere), Benedetto Brancoli Busdraghi (primo referendario relatore). La loro analisi restituisce un quadro certamente positivo: nelle aziende esaminate aumentano gli occupati, crescono gli investimenti e si rafforza il patrimonio produttivo.

Restano, tuttavia, alcune criticità organizzative e soprattutto la necessità di verificare con maggiore precisione quanto questi risultati siano effettivamente riconducibili agli incentivi pubblici.

Come nasce la ZES unica

Istituita con il decreto-legge 124 del 19 settembre 2023 (diventato legge 162 del 13 novembre 2023) la ZES unica è operativa dal 1° gennaio 2024.

Giorgia Meloni

Il progetto ha superato il precedente sistema delle otto Zone economiche speciali, introducendo una struttura unitaria per favorire gli investimenti, l’insediamento di nuove attività produttive e la crescita economica del Mezzogiorno.

Il principale vantaggio per le imprese è rappresentato dal credito d’imposta per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, insieme alla possibilità di utilizzare procedure amministrative semplificate attraverso l’Autorizzazione unica.

Inizialmente il perimetro comprendeva Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Con la legge 171 del 18 novembre 2025 sono state aggiunte Marche e Umbria, portando a dieci le regioni interessate. Importanti le risorse messe a disposizione: 1,8 miliardi di euro per il 2024 e 2,2 miliardi per il 2025. La legge di Bilancio 2026 ha prorogato il credito d’imposta fino al 15 novembre 2028, stanziando 2,3 miliardi per il 2026, un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Come ha operato la Corte dei conti

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Per valutare gli effetti della misura, la Corte ha preso in esame undici imprese beneficiarie di contributi di maggiore entità, operanti in diversi settori e localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’indagine ha riguardato, dove disponibili, i dati del triennio 2023-2025, considerando occupazione, investimenti, patrimonio e redditività.

Il primo dato significativo riguarda il lavoro: nel 2025 le imprese analizzate hanno registrato un incremento medio dei dipendenti di circa il 18% rispetto al 2023. Particolarmente rilevante il caso di un’azienda campana del settore degli armamenti, passata da 1.754 dipendenti a 2.297 in due anni. Un’impresa metalmeccanica campana è invece cresciuta da 121 a 155 occupati, mentre una manifatturiera pugliese è passata da 114 a 139 addetti.

Anche i costi del personale confermano la tendenza, con un aumento medio di circa il 30% nel periodo considerato.

Gli investimenti

Positivi anche i dati sugli investimenti. La Corte ha rilevato un rafforzamento delle immobilizzazioni materiali, cioè dei beni utilizzati stabilmente dalle aziende per la produzione, come macchinari, impianti e attrezzature.

In Basilicata, un’impresa alimentare ha visto crescere il valore di questi beni da 3,16 milioni di euro nel 2023 a oltre 11,27 milioni nel 2025. Nel settore farmaceutico campano si è passati da 85,8 a quasi 111 milioni, mentre un’azienda manifatturiera pugliese è salita da 19,3 a 36,5 milioni.

Interessante anche il confronto tra contributi ricevuti e investimenti realizzati. Un’impresa farmaceutica campana, a fronte di agevolazioni per circa 4,35 milioni complessivi nel biennio 2024-2025, ha effettuato investimenti per oltre 47 milioni. Un’azienda manifatturiera pugliese, con contributi per circa 4,08 milioni, ha registrato investimenti per oltre 21,6 milioni.

Non tutte le situazioni sono però positive: in alcuni casi, come nel commercio all’ingrosso alimentare e nella consulenza gestionale, il patrimonio produttivo ha registrato una contrazione.

(Foto: Bianchi via Imagoeconomica)

La Corte ha esaminato anche la redditività delle imprese, rilevando che tutte quelle del campione hanno chiuso in utile gli esercizi 2024 e 2025. Questo non significa ovviamente che ogni posto di lavoro creato, o ogni euro guadagnato, sia figlio esclusivo della ZES. La stessa magistratura contabile invita alla prudenza: sulle performance delle imprese incidono anche mercato, strategie industriali e dinamiche settoriali. Ça va sans dire.

Ma una conclusione appare difficile da contestare: la ZES sta contribuendo ad aumentare l’attrattività dei territori interessati.

Perché il Lazio meridionale resta fuori

Fin qui il deliberato della magistratura contabile che, inevitabilmente, lascia spazio a una domanda: perché uno strumento del genere deve fermarsi ai confini amministrativi del Lazio, lasciando fuori un territorio come quello della provincia di Frosinone?

La ZES comprende oggi dieci regioni, dopo l’estensione a Marche e Umbria. Il Lazio è rimasto escluso . Eppure, quantomeno il suo territorio meridionale presenta caratteristiche industriali, produttive e infrastrutturali che meriterebbero una valutazione diversa. Il Lazio Sud resta fuori solo perché i suoi numeri fanno media con quelli di Roma Capitale che invece esplode di salute. Non si tratta di chiedere un privilegio, ma di riconoscere una condizione di difficoltà che richiede strumenti straordinari.

La discussione sulla ZES per il Lazio Meridionale rischia spesso di trasformarsi in una disputa tecnica, fatta di perimetri amministrativi e normative europee. Ma basta guardare cosa sta accadendo in provincia di Frosinone, per capire che il problema è drammaticamente concreto.

(Foto © IchnusaPapers)

Lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, uno dei pilastri storici dell’automotive, attraversa da anni una fase estremamente delicata. I dati diffusi dalla Fim-Cisl sui primi nove mesi del 2026 parlano di appena 8.897 vetture prodotte, con una flessione del 37,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato ancora più preoccupante se confrontato con la crescita complessiva della produzione del gruppo in Italia, aumentata del 28,3%. I circa 2.120 addetti dello stabilimento lavorano ormai poco più di cinque-sei giornate al mese. Nei primi nove mesi sono state appena 56 le giornate lavorate, mentre oltre 500 dipendenti risultano interessati dai contratti di solidarietà. Per tutto il 2026 la previsione sindacale è di circa 12mila vetture prodotte.

La conferma della produzione di Giulia e Stelvio per il 2027 e l’annunciato avvio della nuova Grecale rappresentano elementi da cui ripartire, ma il futuro del sito resta legato alle decisioni industriali che il gruppo annuncerà il 10 dicembre. E soprattutto alla capacità di riportare volumi produttivi adeguati a sostenere anche l’intera filiera dell’indotto. (Leggi qui: Il Tridente a Cassino ora ha una firma. E qui: Stellantis riparte, Cassino no: il paradosso che lascia indietro il Lazio).

La crisi Henkel

A rendere ancora più pesante il quadro è arrivata la notizia dello stabilimento Henkel di Ferentino. La multinazionale ha comunicato l’intenzione di cessare le attività produttive entro il 30 giugno 2027. Su 126 dipendenti sarebbero 102 quelli destinati al licenziamento, mentre resterebbero 24 addetti alla logistica. Una caporetto occupazionale. L’ennesima. (Leggi qui: Henkel chiude a Ferentino: 102 licenziamenti in arrivo).

Due vicende diverse dunque, ma accomunate da un unico problema: la progressiva fragilità del sistema industriale del territorio. E quando una grande azienda ridimensiona o chiude, non se ne vanno solo posti di lavoro: si indeboliscono competenze, professionalità, fornitori e un patrimonio produttivo costruito in decenni. In sintesi, si impoverisce un intero territorio dal punto di vista sociale.

Cosa può cambiare la ZES

La ZES allora non è una soluzione miracolosa per Frosinone o Latina, e in generale per il Lazio meridionale, ma può cambiare le condizioni di partenza. In questo momento la Ciociaria, rispetto ad altri territori inseriti nel perimetro della ZES, è come se facesse un incontro di box con una mano legata dietro la schiena. Il credito d’imposta sugli investimenti e la semplificazione delle procedure possono rappresentare un incentivo importante per chi vuole ampliare uno stabilimento, acquistare nuovi macchinari, realizzare un impianto o insediare una nuova attività produttiva.

La ZES non è una garanzia di salvezza per Stellantis, né avrebbe potuto impedire automaticamente la decisione di Henkel. Le scelte di una multinazionale dipendono da strategie globali, mercati, costi e prospettive industriali. Ma avere a disposizione condizioni fiscali e amministrative più competitive può incidere sulle decisioni di chi deve scegliere dove investire, mantenere una produzione, o realizzare un nuovo insediamento.

A questo proposito, i dati nazionali della ZES, pubblicati dal Dipartimento per il Sud e aggiornati al 3 novembre 2026, offrono un’indicazione ulteriore. Sono state rilasciate 1.631 autorizzazioni uniche, associate a investimenti per circa 10,49 miliardi di euro e a 27.966 ricadute occupazionali previste. Di queste autorizzazioni, 711 riguardano nuovi insediamenti produttivi e 628 ampliamenti di attività esistenti. Si tratta di investimenti e posti di lavoro previsti, non ancora tutti realizzati, ma le dimensioni del fenomeno sono comunque significative.

E allora l’ulteriore domanda è: perché non provare a intercettare una parte di queste opportunità anche nel Lazio meridionale?

Il tempo delle scelte

E qui tutti, nessuno escluso, e a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale, devono assumere consapevolezza della drammaticità della situazione economica e occupazionale. E assumere provvedimenti, anche di natura straordinaria: adesso.

Poi è inutile stracciarsi le vesti se Henkel chiude, o Stellantis sopravvive solo con i contratti di solidarietà. Ed è altrettanto inutile chiudere la stalla se i buoi, non solo sono già scappati, ma hanno addirittura preso il Frecciarossa per stare più comodi altrove. (Leggi qui: La corsa nel momento sbagliato al capezzale di Henkel).

Il rischio paradossale è che si continui ancora a discutere banalmente di sviluppo del territorio, quando, invece, le condizioni per realizzarlo stanno progressivamente venendo meno. Martin Luther King una volta ha detto «Arriva un momento in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né politica, né popolare, ma bisogna prenderla perché la coscienza dice che è giusta».