Cosa c’è dietro l’operazione di BpC sul Credito Popolare

Mentre da Roma si invocano fusioni perché le Popolari “sono troppo piccole”, la Banca Popolare del Cassinate smentisce il centralismo e crea le condizioni per la nascita di un nuovo gruppo solido, autonomo e radicato

Proprio nel momento più giusto. Nel pieno della discussione tra i salotti romani dove sostengono che le banche popolari siano ormai dinosauri finanziari da fondere per decreto. A Cassino invece accade l’imprevisto che manda all’aria buona parte di quelle riflessioni: una Popolare di quelle che ha detto no alle fusioni non solo resiste, ma rilancia. La Banca Popolare del Cassinate entra da protagonista nell’operazione di rafforzamento della Banca di Credito Popolare e lo fa con una mossa che più di una partecipazione finanziaria è una dichiarazione d’intenti: i gruppi bancari si possono costruire dal basso, con solidità, visione e identità. Altro che fusioni imposte: a Cassino si parla la lingua dell’autonomia. E del coraggio.

Vincenzo e Donato Formisano in una riunione degli anni scorsi (Foto: Andrea Sellari © A.S. Photo)

Più che un’operazione finanziaria, quello annunciato nelle ore scorse dall’istituto guidato dal professor Vincenzo Formisano è un messaggio. Un gesto politico nel senso più ampio e autentico del termine: fare sistema senza farsi fagocitare, crescere senza rinnegare le proprie radici, diventare grandi restando popolari. Meglio ancora, prendendo in prestito le parole immortali del compianto presidente Donato Formisano che fu tra i fondatori: ammoniva che “La formica quando vuole morire mette le ali” qui la formichina si è messa in condizione di volare ma senza avere bisogno di ali mortali.

L’annuncio finanziario

Il logo della Banca Popolare del Cassinate al centro del tavolo del CdA Foto A.S. Photo / Andrea Sellari

La notizia – passata per lo più sotto traccia nei bollettini finanziari – è di quelle che, se lette con la giusta lente, raccontano una traiettoria molto più ampia. La BPC è entrata tra i soci finanziatori della Banca di Credito Popolare , meglio nota come la “Popolare di Torre del Greco”, uno dei presidi più storici del credito meridionale. Con loro anche Athora Italia, Net Insurance e la Popolare di Lajatico.

Non è solo una partecipazione. È il primo tassello – strategico, ragionato, pianificato – verso la costruzione di un vero e proprio gruppo bancario. Non calato dall’alto da logiche ministeriali o da algoritmi delle grandi agenzie di rating ma pensato dal basso, tra gli sportelli di provincia, dove ancora ci si conosce per nome e si è capaci di valutare un merito creditizio anche con lo sguardo.

Il fatto, poi, che sia stato utilizzato per la prima volta lo strumento delle “azioni di finanziamento” in ambito popolare, con il mantenimento del voto capitario e della struttura democratica, è un segnale chiarissimo: si può innovare senza snaturarsi. È una sfida – di più, una provocazione – all’idea secondo cui la modernizzazione bancaria debba passare per forza dalla perdita di identità .

Visione concreta

Palazzo Chigi

Del resto, proprio nei mesi in cui da Roma si insiste nel dire che le Popolari sono “troppo piccole” e dunque destinate a fondersi, la Banca Popolare del Cassinate risponde a modo suo: non con difese d’ufficio o nostalgie mutualistiche ma con una operazione concreta, visionaria, silenziosamente rivoluzionaria. E lo fa investendo su un’altra banca popolare, rafforzandone il patrimonio, partecipando a un piano industriale e strategico, immaginando un domani che parli la lingua del Mezzogiorno, dei territori, della finanza di prossimità.

Non un’alleanza tra deboli, ma una coalizione tra solidi. Non una resa all’evidenza del mercato ma una ridefinizione autonoma delle regole del gioco. C’è chi si aggrega per non morire e chi invece per moltiplicare la propria forza. In questo, la Banca Popolare del Cassinate si muove come una veterana del pensiero indipendente.