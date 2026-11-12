Dalla Ciociaria dei torchi alla Baviera dei birrai: la lunga strada di Polsinelli

Alla fiera BrauBeviale di Norimberga, fino al 12 novembre, Polsinelli porta la tecnologia brassicola italiana nel mercato europeo del craft, da 53,8 miliardi di dollari. In Italia la birra artigianale pesa il 4,2% della produzione.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Nel 1958 Celestino Polsinelli costruiva presse per l’uva e pigiadiraspatrici, in provincia di Frosinone. Nel novembre 2026 l’azienda di famiglia, arrivata alla terza generazione, porta a Norimberga la tecnologia per fare la birra. Davanti ai tedeschi: che di birre se ne intendono. E proprio per questo hanno invitato il brand di Broccostella a tornare anche quest’anno alla loro fiera più importante nel settore. (Leggi qui: Da Carnello al mondo: il sogno di Polsinelli che conquista anche la Francia).

BrauBeviale è la fiera internazionale dell’industria delle bevande, si tiene al centro espositivo di Norimberga dal 10 al 12 novembre. Il claim è «All Beverages. One Future.», con metà degli espositori che arriva dall’estero. L’Italia ha avuto il suo antipasto già a giugno: il tour «BrauBeviale meets Europe» ha fatto tappa a Milano il 17 giugno.

Il mercato che i produttori come Polsinelli aiutano a conquistare è ricco. Mordor Intelligence stima quello europeo della birra artigianale in 53,79 miliardi di dollari nel 2026 e in oltre 88 miliardi nel 2031, con una crescita annua del 10,5%. Nella classifica del craft comanda il Regno Unito, con il 34,64% del valore; la Germania è la più veloce a crescere (+10,87% annuo fino al 2031). Sul mercato della birra nel suo insieme, invece, la Germania resta prima: 28,4% del valore europeo nel 2025, secondo IMARC. La differenza, molte volte non la fa solo il mastro birraio e la materia prima: la fanno anche le attrezzature. La caratteristica di Polsinelli è questa: produzioni tailor made, fatte su misura per il cliente apportando le specifiche correzioni ai progetti per consentire ad ognuno di avere l’attrezzatura precisa per fare esattamente la birra come la vuole.

I numeri di casa

L’Italia arriva a Norimberga con un anniversario in tasca: il movimento artigianale compie trent’anni (nato nel 1996). Secondo Unionbirrai, nel 2025 ha prodotto circa 720.000 ettolitri, il 4,2% della produzione nazionale, dopo anni in cui la quota era ferma intorno al 3%.

Lo stand Polsinelli in Germania

Dietro la cifra c’è un esercito di piccoli. Quasi 940 birrifici indipendenti, di cui circa 930 sotto i 10.000 ettolitri l’anno, che insieme fanno circa 470.000 ettolitri. Poco più di 500 ettolitri a testa. Una dozzina di indipendenti più grandi porta gli altri 250.000. «Oggi parliamo di centinaia di imprese che producono qualità», dice Vittorio Ferraris di Unionbirrai. È quello il target al quale si rivolge l’azienda ciociara: dai piccoli ai mediamente grandi ed ognuno con le sue esigenze. A confezionarle è una squadra di artigiani che ancora oggi realizza i pezzi in officina, ad uno ad uno, come Daniele Polsinelli al quale lo ha insegnato il padre.

Il consumo, intanto, va controcorrente: circa 30 litri pro capite nel 2025, con una crescita attesa oltre il 10% entro il 2030 mentre in Europa si prevede un calo (Statista Market Insights, maggio 2026). E resta un campo vergine la birra analcolica: 0,2 litri pro capite contro i 2,7 della media europea.

Gli impianti su misura

Daniele e Sandra Polsinelli

Chi produce poco e vuole fare bene ha bisogno di macchine che gli somiglino. Qui entra Polsinelli: dal 1990, con Daniele Polsinelli e la moglie Sandra, l’azienda è diventata una realtà internazionale nella progettazione di attrezzature e impianti professionali su misura. È la tesi dell’azienda che questa capacità di costruire impianti flessibili ed efficienti per artigiani esigenti sia ormai un riferimento competitivo anche per i maestri birrai tedeschi. (Leggi qui: Polsinelli scommette sul territorio: il nuovo store da 1300 metri a Broccostella).

La birra artigianale italiana ha trent’anni. Il brand Polsinelli, nato in provincia di Frosinone, ne ha sessantotto. Ma ha già lasciato il segno.