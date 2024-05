Dove non vola la cicogna

I numeri aggiornati di istat ed Openpolis. Dove nascono i bambini. E dove non nascono più. Continua l'inverno demografico. Pescosolido si difende. A San Vittore sempre meno

Houston abbiamo un problema: non facciamo più figli. A dirlo, numeri alla mano è l’istituto centrale di statistica Istat che in queste ore ha diffuso il report su “Natalità e fecondità della popolazione residente anno 2023“. Dati sui quali Openpolis effettua un interessante approfondimento pubblicato oggi.

Inverno demografico

Con 379mila nuove nascite nel 2023, continua l’inverno demografico del Paese. Rispetto al 2022 le nascite sono diminuite di 14mila unità (il 3,6% in meno). In confronto al 2008, ultimo anno di “picco” il calo è superiore a un terzo (-34,2%). Significa 197mila nati in meno in meno in soli 15 anni. Una diminuzione che riguarda sia i nati con cittadinanza italiana che senza. E che incide anche sul tasso di natalità, ovvero il numero di nuove nascite in rapporto agli abitanti. Nel 2023 il tasso di natalità è sceso a 6,4 nati ogni mille abitanti, mentre era al 6,7 nel 2022.

Un calo preoccupante anche per le sue conseguenze a livello territoriale. in oltre 6 comuni su 10 infatti il tasso di natalità è anche inferiore rispetto alla media nazionale. Da rilevare che il tasso di natalità è il rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. A tal fine, tra il 2014 e 2021 (ultimo dato per cui sono disponibili stime a livello comunale) il tasso di natalità è diminuito in oltre 5.600 comuni cioè il 71,6% del totale.

Il dato nei Comuni

Nel 61,6% dei Comuni il tasso di natalità registrato nel 2021 è stato inferiore alla media nazionale dello stesso anno (6,8 nati ogni mille abitanti). Solo nel 36,6% dei casi questa cifra è stata superata. In particolare in provincia di Bolzano (dove quasi 9 comuni su 10 superano il tasso di natalità italiano), nell’area di Ragusa (83,3% dei comuni sopra la media) e nella città metropolitane di Catania (81%) e Napoli (70,7%).

Tra i capoluoghi è Catania il comune con il tasso di natalità più alto nel 2021: 8,6 nati ogni mille abitanti. Seguono, con almeno 8 nati per mille residenti, le città di Andria, Barletta e Palermo. Mentre agli ultimi posti spiccano diverse città sarde e una delle Marche: Ascoli Piceno (4,9), Oristano (4,9), Cagliari (4,5), Nuoro (4) e Carbonia. Nel comune del Sud Sardegna il tasso di natalità si è attestato a 3,1 nati ogni mille abitanti nel 2021.

La situazione nel Lazio

Nel Comune di Frosinone il tasso di natalità nel 2021 è: 6,7 ogni mille abitanti. Un dato minore rispetto alla media nazionale (6,8 nel 2021) e minore rispetto alla media europea (9,1 nello stesso anno). Il tasso di natalità nel comune è in diminuzione rispetto al 2014, quando era pari a 7 .

A proposito di personaggi romanzati del capoluogo. Uno di questi era tal Saturnino, residente nel quartiere Stazione, il quale diversi anni fa era solito fermare le donne incinte alle quali rivolgeva questa insolita profezia: “Signò, seconde me tu fai maschio o fai femmina“. Tertium non datur.

Gli altri Comuni Capoluogo

Comune Tasso di natalità Media nazionale Media Europea Rispetto al 2014 Latina 6.7 minore minore era 9.4 Roma 6.5 minore minore era 8.7 Rieti 5.0 minore minore era 6.9 Viterbo 6.2 minore minore era 8.3

Come è agevole rilevare, tutti i Comuni Capoluoghi del Lazio registrano una diminuzione del tasso di natalità, sia nell’anno di riferimento che dal 2014. E tutti hanno un dato più basso rispetto alla media nazionale ed europea.

A Frosinone e Latina il tasso di natalità, pur se in significativa diminuzione, è comunque il più alto del Lazio.

Gli altri Comuni ciociari

Città Tasso di Natalità Rispetto Media Nazionale Rispetto Media Europea Cassino 6.8 In linea Minore Sora 6 Minore Minore Alatri 7 Superiore Minore Anagni 6.2 Minore Minore Ceccano 5.9 Minore Minore Pontecorvo 6.7 Minore Minore Ferentino 6.9 Superiore Minore Isola del Liri 4.9 Minore Minore Veroli 7.2 Superiore Minore

In questa speciale classifica delle “cicogne ciociare” la Comunità di Pescosolido fa registrare il tasso di natalità più alto con 8.3. Mentre San Vittore del Lazio quello più basso con 3.6.

Perché non facciamo figli

Diverse sono le cause che contribuiscono al declino delle nascite in Italia. Tra queste, la questione economica è una delle più rilevanti. Giovani coppie sono spesso colpite da precarietà lavorativa, accesso limitato al mercato immobiliare e costi elevati per l’educazione dei figli. Questi fattori inducono molte coppie a posticipare la decisione di avere figli o addirittura a rinunciarvi.

Ma è altrettanto vero che sono sempre meno le coppie in età riproduttiva. I numeri dell’ufficio Demografico del Comune di Frosinone rivelano che la popolazione sta invecchiando ed è sempre pià composta da anziani.

Un altro elemento da considerare è il cambiamento nei modelli sociali. Le donne, sempre più impegnate nel mondo del lavoro, spesso affrontano la difficoltà di conciliare carriera e maternità. Inoltre, la crescente accettazione di stili di vita alternativi, come il celibato volontario o la scelta di avere un solo figlio, stanno contribuendo al ribasso delle nascite.