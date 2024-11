Ecco i contributi mensa e Tarsu ai Comuni della Provincia di Frosinone

104 milioni di euro per la mensa del personale scolastico. Ed un aumento al 20% della quota statale con cui aiutare i Comuni a pagare la quota di Tassa dei Rifiuti a carico delle scuole. Quanto va ad ogni Comune

Il ministero dell’Istruzione sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti. Sono quelli destinati ai Comuni come contributo per la mensa del personale scolastico statale. Il contributo ammonta complessivamente a 104 milioni di euro. Le somme sono assegnate direttamente ai Comuni.

Per il riparto delle risorse sono stati confermati, anche per quest’anno, i criteri indicati dall’Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Sono criteri che garntiscono una maggiore equità a tutto il personale che può usufruire del pasto. Ma non è tutto.

Un aumento che tocca il 20%

Stanno per arrivare anche altri soldi. Solo quelli dello Stato che vengono inviati per alleggerire il peso della Tassa sui rifiuti (Tarsu) nelle scuole statali. La quota statale è stata aumentata dal 14% (del 2023) al 20%. A stabilirlo è stata la delibera della Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali del 17 ottobre 2024, grazie all’incremento dello stanziamento messo a disposizione. È limitato al solo 2024 ed ammonta ad un importo di 55 milioni 172.756 milioni di euro. Percentuale da assegnare ai 5.428 Comuni virtuosi (dati Ispra anno 2022) che hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata minima del 65%.

L’elenco completo dei Comuni

Di seguito l’elenco di tutti Comuni Ciociari che riceveranno il contributo per la mensa e la Tarsu. Si tratta in totale di € 907.600 per la mensa e di € 474.000 per la Tarsu. Che sommati fanno € 1.381.000 che stanno per arrivare nelle varie amministrazioni comunali della provincia di Frosinone.

Contributo relativo al pagamento 2024 della mensa del personale scolastico

COMUNE IMPORTO € Acuto 3.622,47 Villa Latina 2.521,97 Alatri 52.663,37 Alvito 7.107,38 Amaseno 6.304,93 Anagni 57.294,62 Fiuggi 18.204,05 Aquino 12.197,18 Arce 5.548,34 Arnara 2.521,97 Arpino 13.916,70 Atina 13.228,89 Ausonia 3.026,37 Boville Ernica 20.519,68 Belmonte Castello 1.260,99 Broccostella 10.959,12 Campoli Appennino 3.760,03 Casalvieri 1.260,99 Cassino 74.444,04 Castelliri 8.643,49 Castelnuovo Parano 1.765,38 Castro dei Volsci 5.043,94 Castrocielo 9.514,71 Ceccano 29.759,27 Ceprano 17.126,48 Cervaro 19.189,92 Colfelice 3.026,37 Coreno Ausonio 2.521,97 Esperia 6.557,13 Ferentino 43.996,95 Filettino 366,83 Fontana Liri 3.026,37 Fontechiari 2.132,21 Frosinone 80.932,38 Fumone 3.141,00 Gallinaro 3.599,54 Giuliano di Roma 3.026,37 Guarcino 2.521,97 Isola del Liri 20.015,29 Monte San Giovanni Campano 26.389,00 Morolo 3.782,96 Paliano 16.851,36 Pastena 1.260,99 Patrica 2.521,97 Pescosolido 2.499,05 Picinisco 1.765,38 Pico 5.571,27 Piedimonte San Germano 13.664,50 Piglio 9.262,52 Pignataro Interamna 2.521,97 Pofi 5.548,34 Pontecorvo 21.987,01 Posta Fibreno 1.627,82 Ripi 7.795,19 Rocca d’Arce 1.260,99 Roccasecca 12.999,62 San Donato Val di Comino 7.474,21 San Giorgio a Liri 3.782,96 San Giovanni Incarico 7.542,99 Sant’Ambrogio sul Garigliano 1.765,38 Sant’Andrea del Garigliano 1.260,99 Sant’Apollinare 3.805,89 Sant’Elia Fiumerapido 15.750,86 Santopadre 1.765,38 Villa Santo Stefano 2.521,97 San Vittore del Lazio 8.162,02 Serrone 5.800,54 Sgurgola 5.227,36 Sora 51.700,43 Strangolagalli 4.287,35 Supino 5.043,94 Torre Cajetani 1.765,38 Torrice 5.617,12 Trevi nel Lazio 1.994,65 Trivigliano 1.260,99 Vallecorsa 2.521,97 Vallemaio 1.765,38 Vallerotonda 6.580,05 Veroli 30.515,86 Vico nel Lazio 3.782,96 Villa Santa Lucia 11.050,82 Viticuso 1.260,99 La tabella con gli importi mensa

Contributo 2024 relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

COMUNE IMPORTO € Acuto 1.389,39 Villa Latina 1.001,75 Alatri 35.561,55 Alvito 1.955,79 Amaseno 2.319,52 Anagni 24.536,83 Fiuggi 11.967,50 Aquino 3.136,42 Arce 3.477,73 Arnara 512,80 Arpino 10.595,16 Atina 3.938,02 Ausonia 1.311,81 Boville Ernica 4.185,87 Belmonte Castello 184,85 Broccostella 2.832,32 Campoli Appennino 1.091,06 Casalvieri 846,71 Cassino 55.257,06 Castelliri 2.540,11 Castelnuovo Parano 383,57 Castro dei Volsci 3.341,35 Castrocielo 1.955,79 Ceccano 28.810,65 Ceprano 7.160,04 Cervaro 3.160,27 Colfelice 584,35 Collepardo 204,58 Colle San Magno 179,00 Coreno Ausonio 1.056,95 Esperia 1.639,76 Ferentino 25.563,06 Filettino 65,59 Fontana Liri 1.001,75 Fontechiari 286,21 Frosinone 84.582,26 Fumone 1.210,38 Gallinaro 214,66 Giuliano di Roma 1.559,87 Guarcino 661,87 Isola del Liri 7.650,24 Monte San Giovanni Campano 9.180,20 Morolo 1.615,91 Paliano 6.103,08 Pastena 381,62 Patrica 1.611,00 Pescosolido 256,40 Picinisco 178,88 Pico 1.353,55 Piedimonte San Germano 3.661,15 Piglio 2.642,40 Pignataro Interamna 942,12 Pofi 1.812,68 Pontecorvo 12.885,56 Posta Fibreno 196,77 Ripi 2.206,23 Rocca d’Arce 537,00 Roccasecca 3.315,30 San Donato Val di Comino 1.025,60 San Giorgio a Liri 2.194,30 San Giovanni Incarico 1.442,99 Sant’Ambrogio sul Garigliano 85,24 Sant’Andrea del Garigliano 1.312,68 Sant’Apollinare 918,27 Sant’Elia Fiumerapido 2.826,36 Santopadre 602,24 Villa Santo Stefano 691,68 San Vittore del Lazio 1.299,89 Serrone 2.028,68 Sgurgola 1.380,87 Sora 41.349,24 Strangolagalli 1.037,52 Supino 1.896,16 Torre Cajetani 298,14 Torrice 2.548,63 Trevi nel Lazio 506,84 Trivigliano 942,12 Vallecorsa 1.304,15 Vallemaio 256,40 Vallerotonda 411,43 Veroli 15.604,59 Vico nel Lazio 1.483,15 Villa Santa Lucia 1.679,20 Viticuso 113,29 La tabella con gli importi Tarsu.

