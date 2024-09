Eureka! La spinta di Humans.tech ai Super dietro la tecnologia

La Kromin Academy cambia veste, richiamando Archimede. Ma continua a “inventare” sviluppatori web in Ciociaria con Seeweb. Già oltre 500 candidati, 50 corsisti e 15 assunti. In arrivo il nuovo corso per “Super human”, ancora completamente gratuito e online.

«Ogni corpo immerso in un fluido subisce una forza diretta dal basso verso l’alto di intensità equiparabile alla forza-peso del fluido spostato». È la spinta di Archimede, la scoperta che portò l’inventore per antonomasia alla celebre esclamazione “Eureka!” in una vasca da bagno.

Ora si chiama così anche la Kromin Academy. Cioè quel progetto nato tre anni fa in provincia di Frosinone per selezionare i talenti nel mondo del coding. Ed in quel suo fluido, vuole continuare a immergere nuovi aspiranti sviluppatori web. Che, senza pagare alcunché, andranno dal basso dei fondamenti all’alto dei linguaggi di programmazione.

«Eureka! è il lampo di genio per accedere all’universo del coding. Innesca il tuo futuro una riga di codice alla volta e trasforma la tua passione in professione, entrando subito nel mondo del lavoro». È la spinta garantita da Humans.tech, software company nata dall’esperienza di Kromin tra Frosinone e Ceccano e situata anche nell’hub Fort Mason di San Francisco. Collabora con Seeweb, altrettanto frusinate e glocal, leader in Italia ed Europa con le sue nuvole informatiche e intelligenze artificiali. (Leggi qui Seeweb, Kromin e… sei in pole position e poi qui Kromin Academy: cento candidati, venti corsisti, quattro assunti).

La Kromin si evolve: Eureka!

L’aula della ex Kromin Academy, oggi Eureka!

È un programma che dal 2021 ha formato tre generazioni ciociare di “Super human”: super uomini dietro la tecnologia. Oltre 500 candidati, 50 corsisti e 15 assunti nelle precedenti edizioni. Ne viene selezionato uno ogni dieci e, tra i corsisti, ne viene assunto un terzo.

Ora una nuova edizione, cambiando veste ma non l’obiettivo: la formazione gratuita di ragazzi aventi dai 18 ai 25 anni e residenti nella provincia di Frosinone. «Un perfetto mix tra lezioni online ed esperienze offline all’interno dei Data Center di Seeweb – ricordano – che si è sempre concluso con opportunità di carriera in Humans.tech, per gli studenti più meritevoli».

Il corso, dal 23 settembre all’8 novembre, sarà ancora una volta completamente gratuito e online: con lezioni on-demand e live. Si cercano nuovi aspiranti sviluppatori per soddisfare le esigenze del mercato attuale. «Eureka! ha l’obiettivo di rendere accessibile ai ragazzi l’apprendimento del mondo del back e front-end, eliminando le barriere economiche e promuovendo l’inclusione digitale».

Il corso per Super human

Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Gli studenti potranno seguire 160 ore di lezione, confrontarsi con coach qualificati, approfondire i concetti su una piattaforma dedicata e mettere in pratica le conoscenze acquisite. Saranno sempre connessi con i propri docenti, tutor e colleghi.

Sarà una spinta verso la conoscenza delle tecnologie richieste nel settore tech: programmazione, linguaggi e Node.JS, Express.JS, Database, Rest Api, Html, Css, Bootstrap, React.js, Redux, Javascript Pro, Git, GitHub e molti altri.

«Un programma di mentorship, condotto da docenti esperti e altamente qualificati nel settore tech – spiegano ancora – accompagnerà gli studenti nel loro percorso di crescita professionale, aiutandoli ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’era digitale ed accedere a nuove e grandi opportunità di carriera».

Imparare, anche senza basi

Gli ultimi corsisti dell’Accademia gratuita per sviluppatori web

Sono stati già “Human”, alumni dell’Accademia, Alessia Patrizi, Francesco Baldassini, Francesco Pittiglio, Emanuele Padovani, Matteo Shurdhaqi e Stefan Jovanovic. «In questo corso – racconta Patrizi – ho visto la voglia da parte degli organizzatori di portarlo avanti in un modo serio, cosa che non è del tutto scontata oggi».

Baldassini era un neofita: «Gli argomenti affrontati e le abilita sviluppate, anche senza esperienze precedenti e zero competenze iniziali, mi hanno permesso di affrontare a testa alta i progetti che mi si presentavano davanti».

Per Pittiglio, invece, è stato un amore a seconda vista: «Il docente mi ha fatto appassionare una seconda volta al coding attraverso metodologie che non avevo mai visto. Lezioni sempre divertenti e interessanti, tra domande teoriche, esempi in ambito lavorativo ed esercizi pratici».

Humans.tech: «Successo esplosivo»

Una delle fasi dell’edizione Kromin 2023

Anche per Padovani un percorso man mano andato «dalla disponibilità dell’azienda alla bravura di un professore che ci ha lasciato un bagaglio di concetti e competenze importanti». Shurdhaqi è adesso nel mondo della programmazione: «Ho avuto la possibilità di imparare Html, Css e JavaScript, partendo dalle basi e arrivando a toccare argomenti più complessi».

Jovanovic, infine, ha adorato ex Kromin Academy: «Non solo abbiamo esplorato ogni aspetto dello sviluppo software, ma la prova finale di squadra ha davvero rafforzato le mie capacità di cooperazione. Con docenti esperti e in un ambiente amichevole, lo consiglierei a chiunque voglia imparare a programmare in modo professionale».

«Ci aspettiamo grandi adesioni anche quest’anno, a fronte del successo esplosivo delle due precedenti edizioni con più 500 iscrizioni – concludono gli organizzatori -. Le lezioni partiranno il 23 settembre per terminare il 8 novembre con la consegna degli attestati e la possibilità di firmare un contratto di lavoro con le aziende partner». È una spinta ai super uomini verso il mondo del lavoro.