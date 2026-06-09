Ferentino “capitale” della logistica: il polo MVN fa da apripista

Inaugurato l'hub all'interno dell'area dell'ex stabilimento Bonser che verrà utilizzato anche dall'ABB Sace per il supporto delle sue attività. Entro l'estate apriranno altri due impianti (Active e Newcold) in attesa del capannone Volvo. I nuovi insediamenti creeranno 700 posti di lavoro ed infrastrutture la rotatoria nell'area industriale. Il sindaco Fiorletta: "Investimenti che generano valore, occupazione e crescita per l'intera comunità"

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Dove una volta si producevano mezzi di movimentazione industriale, oggi transitano merci destinate a mezzo Paese. L’area dell’ex stabilimento Bonser di Ferentino ha cambiato pelle: il nuovo polo logistico MVN, realizzato da Techbau S.p.A., è l’ultimo tassello di una trasformazione che sta ridisegnando il profilo economico dell’area industriale di Ferentino. E ridefinendo l’orizzonte nazionale della Logistica.

Ottantanove mila metri di hub, il ruolo di ABB

Il nuovo hub, esteso su circa 89.000 metri quadrati complessivi, di cui oltre 43.000 coperti, dispone di una capacità fino a 40.000 posti pallet e costituisce un vero acceleratore industriale e occupazionale per l’intero territorio provinciale.

L’intervento del vicepremier Antonio Tajani

Particolarmente significativo il ruolo svolto da ABB, che all’interno della struttura dispone già di circa 33.000 metri quadrati destinati al supporto delle attività produttive del proprio stabilimento di Frosinone, tra i più importanti al mondo nel settore dell’Electrification. Una scelta strategica che consentirà di incrementare la capacità operativa del sito produttivo e di sostenere la crescita futura di una delle eccellenze industriali del territorio.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Onorevole Antonio Tajani, dell’Onorevole Massimo Ruspandini, dell’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli, dell’Onorevole Giorgio Simeoni, dell’Onorevole Daniele Maura, del Professor Raffaele Trequattrini in rappresentanza del Consorzio Industriale del Lazio, oltre ai rappresentanti delle istituzioni civili, militari e del sistema produttivo locale.

Il Sindaco: “Investimento che genera valore”

Il sindaco Piergianni Fiorletta

“L’inaugurazione di questa importante infrastruttura – dichiara il Sindaco Piergianni Fiorletta – conferma la straordinaria capacità attrattiva del nostro territorio e la centralità di Ferentino nei processi di sviluppo industriale e logistico del Lazio. Oggi non inauguriamo semplicemente un nuovo stabilimento, ma celebriamo un investimento che genera valore, occupazione, innovazione e prospettive di crescita per l’intera comunità”.

Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Ferentino, ha rivolto un sentito ringraziamento ai dirigenti, ai tecnici ed alle maestranze di Techbau S.p.A. per la qualità progettuale e realizzativa dell’opera, ai vertici di MVN per aver individuato nel territorio ferentinate una piattaforma strategica per i propri programmi di sviluppo, nonché ai responsabili di ABB Sace per la fiducia riposta nel sistema produttivo locale e per il ruolo determinante svolto nel consolidamento del distretto industriale provinciale.

MVN “regala” una nuova rotatoria

L’ABB Sace

Un particolare apprezzamento è stato inoltre espresso per la scelta di realizzare, a totale carico dell’operatore privato, la nuova rotatoria a servizio dell’area industriale, intervento che contribuirà a migliorare l’accessibilità del comparto e la gestione dei flussi veicolari, producendo benefici concreti per l’intera zona produttiva.

“Ferentino – conclude il Sindaco – continua ad essere protagonista di una stagione di crescita senza precedenti. Le inaugurazioni che si stanno susseguendo e quelle previste nei prossimi mesi testimoniano la capacità della nostra città di attrarre investimenti di livello internazionale e di proporsi come punto di riferimento per la logistica, l’innovazione e l’industria del futuro. Un risultato che appartiene a tutta la comunità e che ci incoraggia a proseguire con determinazione lungo il percorso di crescita e sviluppo”.

Entro l’estate al via altri poli logistici

I lavori al polo Newcold

Poi il 19 giugno è attesa l’inaugurazione del secondo mega polo logistico, quello di Active a confine con Frosinone mentre entro l’estate è prevista l’apertura del polo logistico del freddo ad opera di Newcold a fianco allo stabilimento Froneri, leader mondiale nella produzione di gelati.

Il tutto in attesa che anche Volvo, attraverso FCA Spa lo storico dealer Volvo Trucks, faccia il suo ingresso a Ferentino con un capannone che ospiterà un punto vendita, deposito ed officina di mezzi pesanti. Previsto anche una nuova uscita strategica per l’area industriale sulla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora. Tutti i nuovi insediamenti porteranno nuova occupazione per non meno di 700 posti di lavoro. (Leggi qui: Volvo a Ferentino, e non è sola: ABB, Action e Newcold entro l’estate).