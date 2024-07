Finanza ancor più agevolata: «Ci aggiorniamo alla Profima»

L'Italia ha speso meno dell’un percento dei fondi strutturali europei. Servono progetti come “Profima Partner”: «Una consulenza specialistica a sostegno delle esigenze e un’assistenza totale e permanente». Dall’informazione alla formazione con l’Academy: «Coaching aziendale e sviluppo del personale, sicurezza, digitalizzazione, intelligenza artificiale, Industria 4.0 e cybersecurity».

L’Italia ha speso meno del 1% dei fondi strutturali stanziati dall’Europa fino al 2027. A fine aprile, stando alle ultime rilevazioni dell’Ue, ha messo a terra dal 2021 appena 621 milioni dei 74 miliardi di euro: lo 0,8%. Significa che il 99.2% delle risorse di Fes e Fesr, Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale, deve essere ancora investito da Stato e Regioni.

Sono stati fatti impegni di spesa per 6.8 miliardi: oltre il 9%. A metà strada, è stato messo a bilancio un decimo dei fondi europei. Altri tre anni di tempo per aggiungere il grosso, da spendere entro il 2029. La realtà delle cose, altamente preoccupante, racconta di un’Italia che potrebbe centrare al massimo il 20%. Più o meno quanto è stato speso per il Pnrr. Quel Piano Nazionale che ha visto sinora investire meno di 50 degli oltre 191 miliardi per la Ripresa e la Resilienza.

La Commissione Europea ha avvisato l’Italia: «Oltre al rafforzamento della capacità amministrativa, è molto importante la rapida attuazione degli investimenti in ricerca, innovazione e competitività, in particolare nelle regioni meno sviluppate, insieme ai piani di sviluppo infrastrutturali e alle strategie regionali di specializzazione intelligente».

Profima, anche per consulenti

Ecco perché PA e PMI, Pubblica amministrazione e Piccole e medie imprese, hanno sempre più bisogno di una Finanza ancor più agevolata. Tra le società che le stanno affiancando per migliorare progettualità e capacità di spesa c’è anche una realtà della provincia di Frosinone: Profima, società di consulenza per lo sviluppo, detiene un record invidiabile, il 93% dei progetti realizzati per conto delle imprese. (Leggi qui Profima europrogetta anche per la PA, come per le PMI).

Profima, a proposito di Finanza Agevolata, si rivolge direttamente anche ai professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro e aziendali. Anche per la Formazione Continua necessaria per il mantenimento dell’iscrizione negli albi professionali. Ha lanciato anche il progetto “Profima Partner”.

«Offriamo un’assistenza informativa sulle opportunità che gli enti eroganti mettono a disposizione e divulghiamo queste notizie, con newsletter personalizzate e canale Telegram, al professionista convenzionato. Sensibilizziamo e informiamo la sua base cliente e offriamo un servizio aggiuntivo al suo paniere di servizi». All’Informazione, però, si somma anche la Formazione.

Informazione, formazione e sviluppo

Enzo Altobelli, amministratore unico di Profima

Coaching aziendale e sviluppo del personale, sicurezza, digitalizzazione, intelligenza artificiale, Industria 4.0 e Cybersecurity. Sono le materie dei corsi attivati dalla Profima Academy: l’Accademia creata dalla società di Enzo Altobelli per «lo sviluppo – spiegano – delle competenze commerciali e tecniche per il personale interno e i collaboratori». Formazione all’interno e all’esterno, affinché non ci si accontenti di quel misero un percento.

Profima, nel quasi immobilismo generale, si è mossa per tempo ed è diventata una delle società leader nell’Europrogettazione per lo sviluppo: per il reperimento di strumenti finanziari a fondo perduto e agevolati. Rispetto alla Pubblica Amministrazione, malgrado la sua “Formazione Continua”, meravigliano gli Enti Locali dotati di personale quanti-qualitativamente all’altezza ancor prima delle aspettative della Commissione Europea.

Profima è composta da Ufficio tecnico, Area commerciale, Ufficio amministrativo e Struttura direzionale. «La struttura – si descrive – presenta un Ufficio Tecnico, cuore pulsante dell’azienda, di alta professionalità nel quale sono presenti capacità e competenze eterogenee in modo da rispondere a molteplici esigenze progettuali».

Metodo Profima: dall’analisi al risultato

E poi ancora: «Un’Area Commerciale radicata in maniera capillare su tutto il territorio Italiano, orientata alla soddisfazione del cliente e basata su un approccio fortemente consulenziale. Un Ufficio Amministrativo efficiente, moderno e veloce, ed una Struttura Direzionale di prim’ordine, con lo sguardo costantemente rivolto al futuro ed all’innovazione». È il Metodo Profima: analisi dei dati, prospettive del settore e realizzazione del progetto con l’Amministratore o l’Imprenditore.

«Il processo di analisi della strategia – spiega la società frusinate – è il primo passo per analizzare e valutare un’azienda prima di poter procedere con l’implementazione di nuove e più innovative strategie finalizzate alla crescita dell’attività. A fronte delle esigenze espresse dall’impresa, infatti, si propongono all’imprenditore strumenti in grado di realizzare gli investimenti indicati: contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e crediti d’imposta».

«Grazie al monitoraggio costante del nostro Team – concludono – garantiamo alle aziende una consulenza specialistica in grado di sostenere le esigenze imprenditoriali e un’assistenza totale e permanente a 360°. Profima vuol dire innovazione, serietà, onestà, efficienza, affidabilità e competenza ed è proprio grazie a queste caratteristiche che quotidianamente riceviamo la nostra soddisfazione più grande: vedere realizzati i sogni dei clienti, grazie al nostro lavoro».

Academy: Finanza ancor più agevolata

Nella Profima Academy si illustra come si individua, legge e concretizza un Bando: proposta tecnica, tecniche di project management, post approvazione, rendicontazione, tecniche di vendita e programmazione neurolinguistica. «Inoltre – aggiungono – l’Academy approfondisce le tematiche più importanti come energia, acqua, digitale, AI, Internazionalizzazione, per dare una base di conoscenze e di visione del futuro ai nostri collaboratori».

Formazione non solo all’interno, ma anche a favore del “mondo fuori”: soprattutto rispetto al coaching manageriale. «Profima Academy – sottolineano – progetta, sviluppa e agevola servizi di formazione, con l’obiettivo di guidare e accelerare percorsi integrati di conoscenza e innovazione. I corsi proposti ti aiuteranno a costruire assetti e visione del futuro».

«Crediamo fortemente nella flessibilità e nella personalizzazione della formazione aziendale – aggiunge, infine, Profima -. Il nostro servizio, dunque, è definito per abilitare e accelerare l’innovazione nelle imprese, favorire percorsi di crescita professionale e di sviluppo aziendale». Perché l’Italia raccoglie per ora soltanto l’un per cento dei miliardi europei.