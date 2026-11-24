Acqua Fiuggi punta a ricavi doppi nel 2027 rispetto al 2025 grazie ai 15 milioni di LMDV Capital; la società d'investimento Usa Certares rileva Palazzo Fiuggi, secondo indiscrezioni per 35-50 milioni di euro.

Una bottiglia di vetro sul tavolo di Cipriani, un bicchiere che si riempie: è la scena che Leonardo Maria Del Vecchio vuole vedere replicata in 44 ristoranti su quattro continenti, con l’etichetta di Fiuggi. Intanto, nello stesso paese, un albergo Liberty del 1913 ha cambiato proprietario senza che nessuno se ne accorgesse. Due partite finanziarie, un solo indirizzo, e un filo rosso che attraversa l’Atlantico.

L’acqua della bellezza

LMDV Capital ha investito 15 milioni di euro sullo stabilimento di Acqua Fiuggi e sulle linee per il vetro e per l’rPET. Per il 2026 l’attesa è una crescita dei ricavi a doppia cifra. Per il 2027 l’obiettivo è un fatturato doppio rispetto al 2025, con utili record. Del Vecchio ha firmato di persona la campagna «L’acqua della bellezza» e mette l’ambizione nero su bianco: fare di Fiuggi «l’acqua italiana più desiderata al mondo».

Gli Stati Uniti saranno il primo mercato d’attacco. Da lì, nei piani di Del Vecchio, l’espansione passa attraverso le grandi reti dell’ospitalità. I nomi sono quelli di Sant Ambroeus, Cova, Serafina, Caprice, Azumi (gruppo Zuma), Sunset Hospitality Group, The Birley Clubs, La Guérite, Shellona, Eden Rock a St Barths e, appunto, Cipriani, che da solo vale 44 locali. Sul fronte moda, Fiuggi produce e distribuisce Acqua Armani ed è Official Water Partner degli eventi di Alta Moda di Dolce&Gabbana, da Roma a Taormina. Altri accordi sono in programma.

“Voglio che Fiuggi venga chiesta per nome, ovunque. La creatività deve accendere il desiderio, la qualità conquistare la fiducia. È il Made in Italy in cui credo – dice Leonardo Maria Del Vecchio -: bellezza che diventa impresa, con l’orgoglio di essere italiani”.



Il Palazzo passa agli americani

Dall’altra parte del paese si muove Certares Management LLC, società d’investimento Usa specializzata in viaggi, turismo, ospitalità e mobilità, guidata dal fondatore e ceo Greg O’Hara. Oltreoceano gestisce direttamente una decina di grandi alberghi, tra cui Hilton e Hyatt. In Europa si era fermata a tour operator, crociere e spazi per eventi. Palazzo Fiuggi è il primo immobile europeo del gruppo.

A comprarlo è la Odette Wellness Properties Srl, riconducibile a O’Hara, che ha rilevato il 100% di Fiuggi Palace Srl da Magomed Bazhaev (90%) e da Lorenzo Giannuzzi (10%), legato al gruppo Forte Village e ispiratore del rilancio. L’operazione – come anticipa oggi Paolo Romano su Ciociaria Oggi – si è chiusa in estate con la massima riservatezza. Palazzo Chigi ha esaminato il dossier con il golden power e non ha posto veti.

I conti

Il prezzo non è ufficiale. Secondo indiscrezioni riportate da YunoAI, la forbice è tra 35 e 50 milioni di euro. La vecchia proprietà aveva speso circa 49 milioni: 17 per l’acquisto all’asta nel 2019 e 32 per la ristrutturazione. Il prezzo ipotizzato va da 14 milioni sotto a un milione sopra quanto è stato speso (calcolo dell’autore). L’hotel genera circa 10 milioni di ricavi l’anno, quindi il prezzo vale tra 3,5 e 5 volte il fatturato annuo. Dentro ci sono circa 6.000 metri quadrati di spa e area medica, programmi di longevità e la cucina di Heinz Beck.

Acqua in vetro per i tavoli di Cipriani, longevità e spa per i clienti d’oltreoceano: a Fiuggi l’America ha deciso di bere e di dormire.