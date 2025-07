Lo studio della CGIA di Mestre evidenza come il settore dei mestieri sia strategico in provincia di Frosinone anche relativamente all'indotto Stellantis ed all'automotive. Perciò la difesa dello stabilimento cassinate significa tenere collegata un'intera comunità ad una traiettoria di sviluppo

In un’Italia dove l’attenzione mediatica è spesso catalizzata dai grandi gruppi industriali, lo studio della CGIA di Mestre, pubblicato oggi sul suo sito web, riporta al centro della scena economica un protagonista silenzioso ma fondamentale: l’artigianato. E la provincia di Frosinone, pur non essendo tra le prime della classifica, racconta una storia fatta di resilienza e presenza capillare.

Il peso dell’artigianato a Frosinone

Nel 2024, la provincia di Frosinone conta 8.342 imprese artigiane, che impiegano 16.104 addetti, di cui 6.994 sono dipendenti. Questi numeri pongono la Ciociaria al 71 posto nazionale sulle 105 province analizzate dal rapporto. Questo significa inoltre che il 43,4% degli addetti lavora alle dipendenze, mentre il resto è composto da titolari, soci e collaboratori familiari.

Un dato che, pur inferiore rispetto a province come Milano o Torino, testimonia una rete produttiva viva e radicata nel territorio. Eppur si muove.

Settore automotive, un cuore pulsante

La provincia di Frosinone ospita uno degli stabilimenti principali di Stellantis, a Piedimonte San Germano, ma il territorio è anche sede di un indotto artigiano che lavora nella filiera dell’auto. Secondo i dati CGIA, in Italia le imprese artigiane del comparto automotive (autoriparazione, carrozzerie, officine, ecc.) sono oltre 72.600, con 389.000 addetti: nove volte il numero dei dipendenti di Stellantis in Italia (43.000).

Operai al lavoro (Foto: Andreas Liebschner © Imagoeconomica)

Sebbene i dati provinciali più recenti per il settore auto risalgano al 2021, Frosinone non figura tra le prime province per numero di addetti artigiani in questo comparto (guidano Roma, Milano e Torino). Tuttavia, la presenza dello stabilimento Stellantis a Cassino ha generato un ecosistema di officine, carrozzerie e fornitori artigiani che, pur non quantificati con precisione nello studio, rappresentano una componente essenziale dell’economia locale.

Il confronto con il resto d’Italia

A livello nazionale, l’artigianato conta 1,24 milioni di imprese e 2,8 milioni di addetti, generando un valore aggiunto di 143 miliardi di euro. Frosinone, con i suoi 16.104 addetti, rappresenta circa lo 0,57% del totale nazionale.

Un dato realisticamente modesto, ma che assume valore se si considera la densità demografica e industriale della provincia. Lo studio della CGIA lancia un messaggio chiaro: l’artigianato non è un settore residuale, ma un pilastro dell’economia italiana.

L’ingresso operai dello stabilimento Stellantis Cassino Plant

A Frosinone, questo si traduce in migliaia di imprese che ogni giorno garantiscono occupazione, servizi e competenze. Anche nel settore automotive, dove l’indotto artigiano continua a girare come un motore silenzioso ma essenziale. In un’epoca di grandi trasformazioni industriali, forse è il momento di guardare con occhi nuovi a chi, con le mani e il sapere, tiene in moto il Paese.

Perdere Stellantis, oggi, in ciociaria significherebbe più che spegnere i motori di una catena di montaggio: significherebbe scollegare un’intera comunità da una traiettoria di sviluppo, disperdendo competenze, know-how e una cultura del lavoro forgiata nel tempo. Frosinone non può permettersi questo blackout industriale. L’automotive ed il relativo indotto artigiano costituiscono un presidio strategico dell’identità industriale della provincia di Frosinone.

Difendere Stellantis vuol dire difendere il futuro.