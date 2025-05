Frosinone non è provincia per bambini, ma nemmeno per giovani ed anziani

Sul Sole 24 Ore edizione 2025 degli indici generazionali e quadro molto particolare della situazione in Ciociaria sui tre target strategici

Sono i bambini, i giovani e gli anziani – le fasce più fragili e decisive per il futuro del Paese – al centro dell’edizione 2025 degli Indici Generazionali del Sole 24 Ore. Un’analisi presentata in anteprima ieri al Festival dell’Economia di Trento e pubblicata oggi sul quotidiano economico nazionale.

Da cinque anni, queste classifiche misurano la capacità dei territori italiani di rispondere ai bisogni specifici delle generazioni più vulnerabili. Servizi, salute, condizioni di vita: sono 15 gli indicatori su cui si basa l’indice di Qualità della vita per fasce d’età, con un sistema di punteggio che assegna 1000 punti alla provincia con il valore migliore per ciascun parametro, e zero a quella con il peggiore. Il risultato finale è una media dei punteggi ottenuti, con ogni indicatore pesato in modo uniforme.

Non si tratta solo di numeri: l’indice offre una lettura concreta delle disuguaglianze intergenerazionali in un Paese segnato da una crisi demografica sempre più grave: nascono sempre meno bambini, la popolazione sta invecchiando. Un Paese in cui il cosiddetto “patto tra generazioni” (il fatto che i giovani con il loro lavoro paghino assistenza e pensioni agli anziani) resta ancora in gran parte sulla carta, nonostante i fondi del Pnrr e le promesse di investimenti.

L’Italia che emerge dagli Indici Generazionali è un’Italia da riequilibrare, dove il territorio gioca un ruolo cruciale nel disegnare il futuro di chi nasce, cresce e invecchia.

Le prime 3 Province per target

Bolzano svetta nella graduatoria sulla Qualità della vita degli over 65, seguita da Treviso e Trento. In particolare la provincia altoatesina si distingue per il benessere degli “over” con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani e l’alta incidenza di biblioteche.

Gorizia si trova, per il secondo anno consecutivo, in testa nell’indice rivolto ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste.

Gorizia, quest’anno Capitale europea della cultura transfrontaliera 2025, è una città di frontiera e universitaria: le sue performance migliori sono legate al numero di locali e organizzatori di eventi Siae in rapporto ai giovani residenti (seconda su 107 province). Poi al lavoro (è quarta nelle trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato) e vanta una delle più basse età medie della donna al parto del primo figlio (31,6 anni, rispetto alla media nazionale di 32,6)

Lecco, Siena ed Aosta

Infine, Lecco, Siena e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. La provincia di Lecco conquista la Qualità della vita dei bambini grazie al primato nell’indice Sport e bambini (praticanti, scuole e risultati, fonte Pts).

Ed eccelle sul podio delle competenze scolastiche fotografate dai test Invalsi e ha una bassa incidenza di delitti a danno dei minori.

Come sta la provincia di Frosinone

La provincia di Frosinone si posiziona all’86° posto su 107 nell’indice 2025 del Sole 24 Ore dedicato alla qualità della vita dei bambini, con un punteggio complessivo di 379 su 1000. Il dato segnala una situazione critica, con numerosi indicatori sotto la media nazionale e solo alcune eccezioni positive. Ecco un’analisi dettagliata dei 15 parametri considerati.

Indicatore Rank Valore Tasso di fecondità 82° 1,1 Spesa sociale per famiglie e minori 85° 205,0 Verde attrezzato 24° 49,9 Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia 82° 10,2 Competenza numerica non adeguata 77° 48,8 Competenza alfabetica non adeguata 58° 38,9 Retta mensa scolastica 101° 4,2 Edifici scolastici con la mensa 87° 22,2 Edifici scolastici con la palestra 67° 32,7 Progetti pnrr per l’istruzione 16° 10,7 Spazio abitativo 27° 82,9 Relazioni sociali 69° 86,6 Pediatri 75° 1,9 Indice sport e bambini 76° 0,7 Delitti denunciati a danno di minori 57° 40,2

📉 Le maggiori criticità

Retta della mensa scolastica (101°) – Con un valore molto basso (4,2), la provincia è tra le ultime in Italia, a indicare probabilmente una scarsa offerta o costi elevati non compensati da servizi adeguati. Spesa sociale per famiglie e minori (85°) – L’investimento pubblico (205 euro) è tra i più bassi del Paese, segnale di un welfare locale debole verso l’infanzia. Accesso ai servizi per l’infanzia (82°) – Solo il 10,2% dei bambini ha usufruito di servizi comunali, un dato molto distante dagli standard europei. Tasso di fecondità (82°) – Con 1,1 figli per donna, Frosinone si conferma una provincia poco attrattiva per le giovani famiglie. Indice sport e bambini (76°) – Bassa disponibilità di attività sportive dedicate all’infanzia (0,7 su scala nazionale). Pediatri (75°) – Un rapporto pediatri-popolazione molto basso (1,9), che può tradursi in carenze assistenziali.

🟡 Situazioni intermedie

Competenze scolastiche : Frosinone è 77° per competenze numeriche inadeguate (48,8%) e 58° per quelle alfabetiche (38,9%). Siamo di fronte a dati preoccupanti, ma non i peggiori.

: Frosinone è (48,8%) e (38,9%). Siamo di fronte a dati preoccupanti, ma non i peggiori. Edifici scolastici : solo 22,2% con mensa (87°) e 32,7% con palestra (67°) : strutture carenti e poco attrezzate.

: solo e : strutture carenti e poco attrezzate. Relazioni sociali (69°) e delitti contro minori (57°): performance sotto la media, con possibili implicazioni sul benessere psico-sociale giovanile.

✅ Punti di forza

Progetti PNRR per l’istruzione (16°) – Unico vero fiore all’occhiello: Frosinone ha intercettato risorse significative (10,7), segno di buona progettualità locale.

– Unico vero fiore all’occhiello: Frosinone ha intercettato risorse significative (10,7), segno di buona progettualità locale. Spazio abitativo (27°) – Buona disponibilità di metri quadri per i giovani (82,9), un aspetto positivo in termini di qualità dell’abitare.

– Buona disponibilità di metri quadri per i giovani (82,9), un aspetto positivo in termini di qualità dell’abitare. Verde attrezzato (24°) – 49,9 metri quadrati pro capite: un valore elevato che favorisce socialità e benessere.

La provincia di Frosinone mostra un quadro complessivamente debole per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini. Le carenze strutturali nei servizi scolastici e sociali, insieme alla scarsa disponibilità di pediatri e alla bassa natalità, evidenziano una scarsa attenzione alle nuove generazioni. L’unico segnale positivo è la capacità di intercettare fondi del PNRR per l’istruzione, che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza, se accompagnato da investimenti stabili e continui. Frosinone ha bisogno di un cambio di passo concreto per diventare un territorio dove crescere sia una scelta, non una sfida.

Giovani

Con un 95° posto su 107 province e un punteggio di 434 su 1000, Frosinone mostra una performance preoccupante nell’indice 2025 del Sole 24 Ore dedicato alla qualità della vita dei giovani. I dati confermano un contesto poco attrattivo e carente sotto il profilo sociale, culturale e delle opportunità, soprattutto per chi è in cerca di realizzazione personale e professionale.

RANK INDICATORE VALORE MEDIA 60° Disoccupazione giovanile 10,6 12,0 71° Trasformazioni a tempo indeterminato 11,9 13,9 34° Soddisfazione per il proprio lavoro 7,9 7,8 33° Imprenditorialità giovanile 8,0 7,4 57° Gap affitti tra centro e periferia 150,0 153,7 47° Laureati 28,6 28,0 23° Canone di locazione 14,5 22,4 96° Quoziente di nuzialità 2,5 3,0 79° Età media al parto 32,9 32,6 89° Aree sportive 1,5 12,3 89° Spettacoli – locali e organizzatori 215,2 328,7 75° Concerti 42,1 59,4 81° Amministratori comunali under 40 20,6 23,8 73° Percezione di insicurezza 32,7 29,6 76° Incidenti stradali notturni 3,7 3,2

📉 I punti deboli

Spettacoli (89°) – Solo 215,2 eventi tra locali e organizzatori, contro una media nazionale di 328,7: una proposta culturale molto povera. Aree sportive (89°) – 1,5 aree ogni 10 mila abitanti contro una media di 12,3: pochissimi spazi dove fare sport, segnale di scarsa attenzione al benessere giovanile. Quoziente di nuzialità (96°) – Solo 2,5 matrimoni ogni mille abitanti, sotto la già bassa media nazionale: sintomo di incertezza e instabilità sociale. Concerti (75°) – Anche qui l’offerta è sotto la media: 42,1 eventi contro i 59,4 a livello nazionale. Amministratori under 40 (81°) – Solo il 20,6% dei rappresentanti nei comuni è giovane: scarsa rappresentanza politica. Percezione di insicurezza (73°) e incidenti stradali notturni (76°) – Numeri che indicano un ambiente percepito come poco sicuro o rischioso per i giovani.

🟡 Tra luci e ombre

Trasformazioni a tempo indeterminato (71°) – Il tasso di stabilizzazione al lavoro è basso (11,9%) rispetto alla media (13,9%), ma la disoccupazione giovanile (60°) è leggermente sotto la media nazionale, segno di un mercato del lavoro fragile ma non statico.

– Il è basso (11,9%) rispetto alla media (13,9%), ma la è leggermente sotto la media nazionale, segno di un mercato del lavoro fragile ma non statico. Gap affitti centro-periferia (57°) – Leggera disparità nei costi abitativi tra centro e periferie (150 euro), allineata alla media.

– Leggera disparità nei costi abitativi tra centro e periferie (150 euro), allineata alla media. Età media al parto (79°) – Con 32,9 anni, le donne frusinati partoriscono leggermente più tardi della media italiana (32,6).

✅ Le note positive

Soddisfazione per il proprio lavoro (34°) – Un dato sorprendentemente positivo: 7,9 su 10 , sopra la media nazionale. Chi lavora, evidentemente, è mediamente soddisfatto.

– Un dato sorprendentemente positivo: , sopra la media nazionale. Chi lavora, evidentemente, è mediamente soddisfatto. Imprenditorialità giovanile (33°) – 8 giovani imprenditori ogni 1.000 , più della media (7,4): un segnale di iniziativa, malgrado l’ambiente difficile.

– , più della media (7,4): un segnale di iniziativa, malgrado l’ambiente difficile. Laureati (47°) – La percentuale di giovani laureati (28,6%) è in linea con la media italiana (28%).

– La percentuale di giovani laureati (28,6%) è in linea con la media italiana (28%). Canone di locazione (23°) – Con un affitto medio di 14,5 euro al metro quadro, Frosinone è tra le province più accessibili per i giovani in cerca di casa.

Frosinone appare in affanno nel creare un contesto di vita dinamico, stimolante e sicuro per i giovani. Le carenze nel tempo libero, nella cultura e nello sport sono marcate, così come la debole rappresentanza giovanile nelle istituzioni. Tuttavia, non mancano spiragli: giovani imprenditori attivi, costi della vita accessibili e una certa soddisfazione lavorativa indicano che il potenziale c’è. Serve una strategia mirata per trattenere i giovani e rendere il territorio competitivo anche sul piano delle opportunità e della qualità della vita. I giovani a Frosinone resistono, ma da soli. Ora serve una città che giochi al loro fianco.

Anziani

Con un 72° posto su 107 province e un punteggio di 429 su 1000, Frosinone si colloca nella fascia bassa della classifica 2025 del Sole 24 Ore per la qualità della vita degli anziani. Un dato che riflette un quadro in chiaroscuro: eccellenze in campo sanitario convivono con gravi lacune nei servizi di assistenza e inclusione.

RANK INDICATORE VALORE MEDIA 88° Speranza di vita a 65 anni 20,8 21,3 95° Consumo di farmaci per malattie croniche 227,1 201,8 36° Consumo di farmaci per depressione 17,9 20,6 29° Consumo di farmaci per obesità 0,1 0,1 12° Infermieri (non pediatrici) 114,5 90,3 85° Geriatri 1,8 3,3 84° Posti letto nelle rsa 6,4 19,0 27° Spesa sociale per anziani 101,0 103,0 64° Utenti dei servizi sociali comunali 1,1 1,9 32° Persone sole 35,4 37,7 76° Importo medio pensioni di vecchiaia 1.160,8 1.278,6 72° Pensionati con reddito pens. di basso importo 10,5 9,2 50° Orti urbani 0,3 0,6 51° Biblioteche 5,6 6,3 2° Esposti per inquinamento acustico 0,0 14,7

✅ I punti di forza

Esposizione al rumore (2°) – Il dato ambientale è eccellente: zero esposti all’inquinamento acustico, contro una media nazionale di 14,7. Un fattore di benessere importante, specie in età avanzata. Infermieri non pediatrici (12°) – Con 114,5 professionisti ogni 10.000 abitanti, Frosinone offre una copertura infermieristica di alto livello (media nazionale: 90,3), elemento chiave per l’assistenza geriatrica. Uso contenuto di farmaci per depressione (36°) – Solo 17,9 utilizzatori ogni 100 abitanti over 65, sotto la media (20,6): segnale potenzialmente positivo, se non dovuto a sottodiagnosi. Farmaci per obesità (29°) – Con valori in linea con la media nazionale, riflette un indice stabile sulle problematiche legate al peso nella popolazione anziana. Spesa sociale per anziani (27°) – Con 101 euro pro capite, Frosinone investe quasi quanto la media italiana, mostrando un impegno parziale nel welfare per la terza età.

📉 Le criticità più gravi

Posti letto nelle RSA (84°) – Solo 6,4 ogni 10.000 abitanti, contro una media di 19: una carenza grave nelle strutture residenziali assistite. Geriatri (85°) – Con appena 1,8 specialisti ogni 10.000 abitanti, il territorio è tra gli ultimi in Italia per assistenza specialistica. Consumo di farmaci per malattie croniche (95°) – Un valore molto alto (227,1), ben sopra la media (201,8): indice di una popolazione anziana fragile, affetta da molteplici patologie. Speranza di vita a 65 anni (88°) – Con 20,8 anni, è una delle più basse del Paese (media: 21,3), segnale diretto del livello di benessere e assistenza. Utenti dei servizi sociali comunali (64°) – Solo l’1,1% degli anziani usufruisce dei servizi offerti dai Comuni: un dato preoccupante. Importo medio pensioni (76°) – L’importo medio di 1.160,8 euro è significativamente inferiore alla media nazionale (1.278,6). Pensionati a basso reddito (72°) – Il 10,5% percepisce pensioni sotto la soglia di povertà, contro una media del 9,2%.

🟡 Indicatori nella media

Persone sole (32°) – Il 35,4% degli anziani vive solo, leggermente sotto la media (37,7).

– Il 35,4% degli anziani vive solo, leggermente sotto la media (37,7). Biblioteche (51°) e orti urbani (50°) – Presenze nella media, ma troppo basse per offrire un vero supporto alla socialità e al tempo libero in terza età.

La provincia di Frosinone presenta un sistema sanitario territoriale efficiente, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza infermieristica e la qualità ambientale, ma mostra gravi carenze nella rete di servizi per gli anziani, sia residenziali che sociali. L’assenza di geriatria strutturata, i pochi posti letto nelle RSA, il basso potere d’acquisto pensionistico e la scarsa fruizione dei servizi comunali compongono un quadro fragile che espone la popolazione anziana a isolamento e difficoltà crescenti.

Frosinone tutela la salute, ma dimentica la cura quotidiana. Gli anziani non hanno bisogno solo di infermieri, ma di comunità che li includano.

I risultati delle altre province laziali

BAMBINI

Città Posizione ROMA 46 RIETI 73 VITERBO 79 FROSINONE 86 LATINA 96

GIOVANI

Città Posizione RIETI 33 VITERBO 91 FROSINONE 95 LATINA 103 ROMA 107

ANZIANI