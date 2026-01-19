Gemar, i sogni sono green: il certificato B Corp per l’azienda dei palloncini naturali

Dalle radici di Casalvieri ai mercati globali, Gemar conquista la certificazione B Corp: palloncini in lattice naturale, processi sostenibili e attenzione alle persone. Un modello d’impresa che unisce cuore, conti e responsabilità ambientale.

Una mano sul cuore e l’altra sui conti, la testa in aria e lo sguardo rivolto in sù a guardare i suoi prodotti che stanno lì dove galleggiano i sogni: Gemar è il principale produttore europeo di palloncini e li fa solo in lattice naturale, quello che viene dagli alberi; niente plastica, nemmeno nello stelo che regge il gioco sul quale ogni bimbo ha sognato: l’azienda nata a Casalvieri in provincia di Frosinone e con stabilimenti in mezza Europa, l’ha sostituita da anni con un nuovo materiale green. Ed ora taglia un nuovo traguardo nel campo della sostenibilità e responsabilità d’impresa.

L’azienda della famiglia Rocca ha ottenuto la certificazione B Corp, entra ufficialmente nel network globale delle imprese che affiancano agli obiettivi economici un impatto positivo su persone, comunità e ambiente. In pratica: una mano sul cuore, una sui conti, gli occhi in sù ed il cuore sull’ambiente e le persone.

Gemar entra in B Lab

Lo stand Gemar al Spielwarenmesse di Norimberga

Cosa è la certificazione rilasciata da B Lab? Un documento che attesta il modo di Gemar di essere azienda: riconosce e dichiara il suo impegno strutturato in ambiti chiave come la governance, il benessere dei dipendenti, il supporto alla comunità, la tutela ambientale e la creazione di valore per i clienti.

Un risultato che non arriva per caso ma che fotografa un percorso costruito nel tempo. Particolarmente significativi i punteggi ottenuti da Gemar nell’area Environment, grazie all’uso esclusivo di lattice naturale ed a processi produttivi a basso impatto ambientale, cioè i suoi palloncini nascono in maniera rispettosa dell’ambiente, abbattendo al massimo l’inquinamento dei macchinari e degli impianti. E poi nell’area Workers, dove Gemar si distingue per l’attenzione alla sicurezza, alla formazione e allo sviluppo delle competenze del personale.

La soddisfazione

Genesio Rocca

Un punto d’arrivo? «Ogni arrivo è solo un nuovo punto di partenza. Il conseguimento della certificazione B Corp rappresenta per Gemar un traguardo importante e, allo stesso tempo, una vetta dalla quale osservare le prossime che le nuove sfide ci imporranno di scalare», ha dichiarato Genesio Rocca, titolare e Direttore Esecutivo di Gemar.

La strada per il B Corp è stata lunga. «È il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo, che conferma la nostra visione d’impresa: creare valore attraverso qualità, responsabilità e rispetto per le persone e per l’ambiente. Continueremo a investire in un modello di crescita sostenibile, trasparente e orientato al lungo termine».

La sostenibilità non è un’etichetta recente ma un elemento centrale della filosofia produttiva dell’azienda. Tutti i palloncini Gemar sono realizzati in gomma naturale, una materia prima rinnovabile, e l’azienda ha sviluppato una gamma dedicata di palloncini 100% certificati FSC®, a sostegno della gestione responsabile delle foreste e della tutela degli ecosistemi.

Con l’ingresso nel mondo B Corp, Gemar rafforza così il proprio posizionamento come azienda responsabile e innovativa. Certifica la sua capacità di coniugare qualità del prodotto, attenzione alle persone e rispetto per l’ambiente, contribuendo in modo concreto a un’economia più equa e sostenibile.

Chi è Gemar

Il team Gemar

Gemar, che è il più grande produttore in Europa di palloncini in gomma naturale. Radici e sede centrale a Casalvieri, stabilimenti in Italia, Francia e Germania, uffici di rappresentanza i tutti i punti del mondo in cui sia utile. Sostanza e non apparenza. È nel Dna di famiglia.

È un’azienda che ha come scenario minimo il mondo. Genesio Rocca è il presidente di Assogiocattoli, l’associazione che riunisce la quasi totalità delle industrie italiane del settore. Al suo fianco c’è Gloria Veta che è al timone dell’European Balloon & Party Council cioè l’associazione Europea del palloncino con sede a Bruxelles.

Giunta alla quarta generazione, Gemar si è ricavata un posto d’onore nel campo della sostenibilità. Culminato nella certificazione B Corp.