Genesio Rocca, l’uomo dei palloncini alla guida del gioco italiano

Il nuovo presidente di Assogiocattoli è l’imprenditore ciociaro Genesio Rocca che ha fatto volare Gemar nel mondo. E ora vuole far decollare un intero settore nazionale

Per mestiere costruisce palloncini con i quali far sognare con il naso all’insù i bambini in ogni angolo del mondo. Per missione, da oggi costruisce con gli anfibi sul terreno, il dialogo di oltre 200 aziende italiane con i Governi nazionale ed Europeo. Genesio Rocca da questa sera è il presidente di Assogiocattoli, l’associazione che riunisce quasi tutti i produttori italiani di giochi per bimbi.

L’assemblea annuale dei soci, riunita nella cornice di Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate (Milano) lo ha scelto all’unanimitàcome nuovo presidente per il triennio 2025–2028. E non è solo una nomina. È un segnale.

Il segnale

Rocca, 51 anni, è l’anima della Gemar, azienda centenaria e simbolo del made in Italy che produce palloncini in lattice naturale e li esporta in oltre 80 Paesi. Un’impresa familiare, fondata nel 1902, che sotto la sua guida è diventata un laboratorio di innovazione sostenibile e creatività industriale. Oltre 100 varianti tra forme e colori, una community globale di balloon artist, e un’attenzione all’ambiente che lo ha reso un esempio di produzione etica.

Con lui, Assogiocattoli — l’associazione che dal 1947 rappresenta i protagonisti italiani del gioco, della prima infanzia, del party e delle festività — si affida a una figura che conosce sia il mercato sia la narrazione. Rocca non è solo un imprenditore, è un facilitatore, un ponte tra tradizione e futuro, un convinto sostenitore del “gioco serio” come leva di sviluppo economico, culturale e sociale.

“È un grande onore — ha dichiarato — assumere la presidenza di Assogiocattoli. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione, ci impegneremo a rafforzare il ruolo dell’associazione e ad affrontare con unità e determinazione le sfide che ci attendono”.

Sponda con l’Europa

Gloria Veta

Il destino vuole che proprio lui abbia a portata di mano una sponda con l’Europa: suo moglie Gloria Veta lo scorso dicembre è stata eletta presidente dell’European Balloon & Party Council con sede a Bruxelles. È l’organismo di rappresentanza della categoria e da lì proprio lei aveva già affrontato – quando era vice presidente – i temi di un Green Deal europeo che sta mettendo in ginocchio la produzione di automobili; nel campo del Balloon & Party ha rischiato di fare altrettanto con le norme sulle plastiche per le asticelle dei palloncini, le piccole parti in plastica. La risposta è stata il passaggio a nuovi materiali.

Sfide che ora, sul suolo nazionale, competono a Genesio Rocca: sfide che si chiamano sostenibilità, digitalizzazione, nuove modalità di fruizione del tempo libero. Il concetto di “giocattolo” si fonde con quello di esperienza, Rocca porta in dote un bagaglio di intuizioni e relazioni maturate anche nei ruoli precedenti: presidente di Aspiin per l’internazionalizzazione, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Frosinone, membro della giunta Unindustria e del consiglio camerale. Il tutto riassunto nel riconoscimento di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana dal 2014.

Non a caso, al suo fianco, nel nuovo board di Assogiocattoli siedono altri pezzi da novanta del settore: Maurizio Borgonovo (U. Borgonovo), Luca Tomasi (L’Inglesina Baby) e Marco Capone (Lego). Una squadra che parla diverse lingue imprenditoriali, ma che condivide una visione: valorizzare le eccellenze italiane in un mercato globale ipercompetitivo.

La scelta di territorio

Le composizioni con i palloncini Gemar

Per il Lazio — e per la provincia di Frosinone in particolare — la nomina di Rocca è anche un riconoscimento territoriale. Perché ha scelto di restare e di investire nella sua terra, rifiutando offerte allettanti per delocalizzare, dimostrando che anche da una piccola valle ciociara si può dettare l’agenda del gioco mondiale.

Assogiocattoli, con il suo nuovo presidente, è pronta a sincronizzare il passo con le nuove sfide. E con Genesio Rocca, è probabile che non sarà un passo qualsiasi. Sarà una coreografia, una strategia, un’idea che prende forma — come un palloncino — e vola alto.