Henkel chiude a Ferentino: 102 licenziamenti in arrivo

Henkel annuncia ai sindacati lo stop alla produzione di Ferentino il 30 giugno: 102 posti persi, restano 24 addetti, quasi tutti alla logistica. Il 17 novembre in Germania si comunicherà dove andranno le produzioni.

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L’uomo in ammollo esce dalla lavatrice. Per molto tempo si è creduto che stesse davvero dentro quel cestello: era Franco Cerri, chitarrista jazz in camicia bianchissima che dal televisore in bianco e nero diceva «Nooooo! Non esiste sporco impossibile!». Era il motto di Bio Presto: quel detersivo si fa a Ferentino, nell’area industriale al confine con Frosinone. E lì si fanno anche Dixan, General, Perlana, Nelsen, Vernel.

«È nuovo? No, lavato con Perlana.» «Con Nelsen piatti, i piatti li può lavare lui.» Bucato e stoviglie, in polvere e liquidi: a Ferentino c’è l’unico impianto Henkel in Italia che li produce. Fino al 30 giugno prossimo. Poi stop.

L’uomo in ammollo con Bio Presto esce dalla lavatrice, con Nelsen Piatti lui non laverà più, il maglioncino dopo il lavaggio con Perlana non sarà più come appena comprato. Non per noi almeno. Stamattina la multinazionale tedesca ha detto ai sindacati che finisce qui. Produzione ferma il 30 giugno 2027. Centodue persone a casa licenziate. In fabbrica ne restano 24, quasi tutte tra i magazzini e la logistica interna.

Prima la data, poi la destinazione

La comunicazione è stata fatta a Davide Favoriti, Segretario generale regionale della Femca Cisl, e ad Antonio Neccia, Segretario provinciale della Uilte Uil.

C’è un’altra data: il 17 novembre, in Germania, si riunisce il Coordinamento Europeo del gruppo. Lì si saprà dove andranno le produzioni oggi fatte a Ferentino. Non in Italia.

Favoriti e Neccia hanno protestato con l’azienda. Ricordano la qualità del lavoro in provincia di Frosinone, la produttività, la disponibilità data anche di recente per venire incontro alle esigenze dell’azienda. Nelle prossime ore decidono le azioni di protesta.

Lo sporco impossibile, giurava lo slogan, non esiste. Esiste un calendario: 30 giugno.