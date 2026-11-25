La Henkel conferma al Ministero la chiusura dello stabilimento di Ferentino al 30 giugno 2027 ed il taglio di 102 dipendenti. Il Ministero non cede e fissa un nuovo incontro il 13 gennaio con la casa madre.

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La mail di Stato è partita questa sera dal Protocollo del Ministero degli Esteri in piazza della Farnesina: destinatario Johann Wadephul, Ministro Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania. A scrivergli è stato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano con natali a Ferentino: la stessa città dove la multinazionale tedesca Henkel sta chiudendo uno storico stabilimento.

Nel garbato linguaggio della diplomazia, Antonio Tajani ha fatto sapere al suo collega dell’Auswärtiges Amt che l’Italia è disponibile a sedersi ad un tavolo per individuare una soluzione che tuteli gli interessi industriali di Henkel ed al tempo stesso quello di oltre 300 famiglie di Ferentino.

Perché 300: i tagli non dovevano essere 102? E perché investire della questione i capi delle due diplomazie?

La doccia fredda al ministero

La risposta sta nella doccia fredda è arrivata poco dopo le 18 di oggi dalla sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. La portavoce della Henkel ha confermato le tre decisioni prese a Vienna nella sede del coordinamento europeo dell’azienda.

Su tutte: la chiusura dello stabilimento di Ferentino al 30 giugno 2027. Confermato anche il trasferimento delle produzioni di detersivi liquidi ed in polvere che fino al 30 giugno si realizzano a Ferentino: le polveri verranno delocalizzate tra lo stabilimento tedesco di Dusseldorf e quello serbo di Kruševac, i saponi liquidi invece andranno agli stabilimenti di Dusseldorf (Germania), Montornès del Vallès (vicino a Barcellona, in Spagna) e nel distretto di Landstraße a Vienna.

Confermato anche il taglio di 102 dipendenti: i piani prevedono che restino solo 15 addetti al magazzino per le operazioni di logistica. Ma le conseguenze sarebbero ben più vaste: i sindacati calcolano che salterebbero altri 200 posti nell’indotto.

Al Mimit, Mattia Losego capo della segreteria tecnica del ministro Urso non intende mollare ed ha fissato un nuovo incontro al ministero per il 13 gennaio dove vuole ricevere direttamente la casa madre tedesca. Una volta congedate le delegazioni ha sollevato il telefono ed informato il titolare del Ministero. Adolfo Urso ha informato alla Farnesina il suo collega Antonio Tajani: che senza perdere tempo ha scritto a Berlino.

Quattro ore di confronto

Il tavolo Henkel al Mimit

Pima di quello scambio di telefonate e mail c’erano state quattro ore di confronto: anche con momenti drammatici. Ad un certo punto c’è stata una sospensione ed il faccia a faccia tra il ministero e la rappresentante della proprietà. One to one: cosa si siano detti non è dato sapere ma è presumibile che i toni siano stati diretti. Henkel però non vuole tornare indietro.

Sotto il ministero una delegazione di lavoratori arrivati a Roma in treno. Gli altri sono rimasti a presidiare l’azienda. Domani si torna al lavoro.

«La logica impone che se ci sono stati investimenti per oltre 30 milioni per la ricollocazione degli impianti da Lomazzo a Ferentino e poi non si centrano i target di produzione, il primo fallimento va addebitato al management e non è corretto scaricarlo sui lavoratori» : non è andato per il sottile nemmeno il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta. Secondo il quale la distruzione di valore è da addebitare principalmente alle «politiche di marketing e di posizionamento dei prodotti, sconfessate poi dai mercati».

Una posizione condivisa dai sindacati. In pratica: Henkel ha scommesso su polveri e detersivi liquidi ma il mercato va sulle ecodosi, le tabs, prodotti che si fanno altrove in Europa. Non a Ferentino. I sindacati hanno alzato da subito l’asticella, creando le condizioni per un intervento del ministro degli Esteri: «la vertenza assume natura internazionale per via delle annunciate delocalizzazioni e non può essere ridotta ad un mero annuncio di chiusura».

Le posizioni

(Foto © Paolo Peticca)

«Non siamo disponibili a sederci a un tavolo per accompagnare la chiusura dello stabilimento, ma per costruire le condizioni affinché questa venga scongiurata. Henkel deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità industriali e sociali nei confronti di un territorio che, per oltre mezzo secolo, ha contribuito alla crescita e alla ricchezza del gruppo» ha detto Antonio Parente, segretario generale della Filctem Cgil Frosinone – Latina.

«Oggi abbiamo avviato il primo incontro istituzionale siamo usciti dall’incontro con molta preoccupazione ma determinati a non a non andare indietro neanche di una di un pasto quindi ho detto già neanche di un passo e la nostra preoccupazione resta alta per i posti i posti di lavoro, ma soprattutto per la continuità della produzione nella nel sito di Ferentino» ha spiegato Davide Favoriti della Femca Cisl.

Ora la questione sale di livello. Diventa internazionale. Roba da ministri degli Esteri.