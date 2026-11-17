La conferma è arrivata in tarda mattinata dalla Germania. Fine per lo storico stabilimento Henkel di Ferentino: licenziamento per 102 dipendenti al 30 giugno 2027. Produrre qui costa più che nel resto d'Europa

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Più buio della notte: il destino dello stabilimento Henkel di Ferentino è tracciato. La conferma è arrivata questa mattina da Dusseldorf dove si è riunito il coordinamento europeo del gruppo: l’impianto a due passi da Frosinone cesserà la produzione di detersivi in polvere e liquidi dal 30 giugno 2027. Come era stato anticipato nei giorni scorsi ai sindacati. Ma c’è di peggio: confermati i 102 licenziamenti alla stessa data mentre a rimanere per le operazioni di magazzino saranno solo in 15 degli attuali addetti.

La produzione verrà spostata. Le polveri verranno realizzate in Germania ed una parte anche in Serbia, i saponi liquidi invece andranno agli stabilimenti di Dusseldorf (Germania), Montornès del Vallès (vicino a Barcellona, in Spagna) e nel distretto di Landstraße a Vienna.

A Ferentino costa troppo

Lo stabilimento Henkel di Ferentino

La settimana scorsa Henkel ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita delle vendite per l’intero anno, registrando risultati molto positivi nel terzo trimestre. Allora perché chiude Ferentino?

Il segnale arrivato da Dusseldorf ma anche da Vienna (dove c’è il coordinamento dell’Europa Centrale) è chiaro: a Ferentino non si può continuare a produrre. Perché per cinquant’anni si e adesso no? I costi dell’energia elettrica sono troppo alti e non c’è paragone con le bollette degli altri Paesi: le imprese italiane pagano in media circa 278 €/MWh (quasi il 30% in più rispetto alla media europea, che si attesta sui 216 €/MWh); i nostri sono tra prezzi i più elevati del continente. Non c’è una sola ragione per la quale continuare a mantenere qui le fabbriche.

Infatti in Germania la media è di circa 242 €/MWh, risultando molto più economica dell’Italia anche se qui pesano soprattutto i costi di rete e le componenti infrastrutturali. In Austria i prezzi all’ingrosso e industriali si collocano generalmente su livelli intermedi. Mentre la Spagna è il Paese nettamente più conveniente tra i quattro, con medie per le imprese intorno ai 171 €/MWh e differenziali che vedono il costo dell’energia elettrica spesso molto inferiore rispetto al mercato italiano e tedesco.

Scatta lo sciopero

Lo stabilimento Henkel di Ferentino

Principali motivi delle differenze? Oltre al costo della materia prima all’ingrosso, pesano i costi di rete, le accise e gli oneri generali di sistema. La Spagna beneficia di una quota molto elevata di energie rinnovabili unite al supporto del nucleare ammortizzato. È questo a ridurre l’uso del gas che in Italia invece ha un costo altissimo. L’Italia infatti sconta una dipendenza storica e strutturale dal gas per la generazione elettrica superiore rispetto agli altri partner europei.

I sindacati ed i lavoratori hanno appreso la notizia nel corso del presidio organizzato dalle 10 di questa mattina davanti alla sede di Uniondustria Frosinone e dello stabilimento. È stato proclamato uno sciopero per il pomeriggio ed uno per l’intera giornata di domani.

Le reazioni dei sindacati

Dure le reazioni dei sindacati. Filctem Cgil non accetta questa impostazione e non considera la chiusura dello stabilimento un fatto già acquisito. Nel corso della giornata ha consegnato al Prefetto di Frosinone una nota con la richiesta di convocare un tavolo provinciale sulla vertenza. L’obiettivo è costruire un fronte unitario di difesa dello stabilimento, dell’occupazione e del patrimonio industriale rappresentato da Henkel sul territorio. Inoltre intende promuovere un’interlocuzione diretta con l’ambasciata tedesca affinché la posizione dei lavoratori e delle istituzioni del territorio venga portata all’attenzione della casa madre Henkel.