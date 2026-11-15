Henkel, la settimana delle due piazze

Quattro ore di sciopero alla Henkel di Ferentino contro la chiusura dello stabilimento. Martedì 17 sit-in davanti a Unindustria a Frosinone, mentre a Düsseldorf il Coordinamento europeo del gruppo decide dove andranno le produzioni.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Una sola data con due appuntamenti segnati in agenda. Martedì 17 novembre, a Düsseldorf, il Coordinamento europeo del gruppo Henkel dirà in quali stabilimenti finiranno i saponi in polvere e quelli liquidi che per decenni si sono fatti a Ferentino: Dixan, Bio Presto, General, Perlana, Nelsen, Vernel. Nelle stesse ore, davanti alla sede di Unindustria a Frosinone, i lavoratori di quelle linee staranno in piedi su un marciapiede.

Millecentosettantotto chilometri in linea d’aria separano i due luoghi. In uno si decide. Nell’altro si chiede di essere ascoltati. È la geografia esatta della vertenza Henkel.

La risposta

Lo stabilimento Henkel di Ferentino

I sindacati hanno proclamato quattro ore di sciopero contro la decisione di cessare la produzione, annunciata l’11 novembre: stop al 30 giugno 2027: 102 posti di lavoro in meno, 24 addetti che restano, quasi tutti in magazzino. Il sit-in di martedì davanti a Unindustria coincide con gli incontri tra azienda e sigle. L’obiettivo dichiarato è portare la vertenza fuori dalle stanze della trattativa e metterla davanti al territorio. Per questo, martedì, dopo il sit-in ci saranno un‘assemblea ed il presidio della fabbrica. L’indomani sarà sciopero tutta la giornata.

L’invito è al presidente della Provincia, ai parlamentari, a tutti gli amministratori: che ci siano. Perché, dicono i sindacati, questa non è una questione privata tra un’azienda e i suoi dipendenti: in gioco c’è il futuro industriale di Ferentino e della provincia, segnata da anni di dismissioni, delocalizzazioni e ridimensionamenti. «Sarà necessario unire le forze per impedire una nuova dismissione industriale» dicono i sindacati.

Il modo

La sede di Unindustria a Frosinone (Foto © IchnusaPapers)

Pesa la decisione. Pesa anche il modo. Perché nelle ore immediatamente successive all’annuncio della chiusura di Ferentino, Henkel ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita organica delle vendite per l’intero anno, in seguito ai risultati positivi registrati nel terzo trimestre, trainati dalla crescita sia nel settore delle tecnologie adesive che in quello dei marchi di consumo (consumer brands). L’azienda tedesca, attiva nei settori dei beni di consumo e degli adesivi, ha attribuito il miglioramento delle prospettive alla solida performance di entrambe le divisioni. Il fatturato del gruppo è aumentato dell’11%, raggiungendo i 5,71 miliardi di euro (6,42 miliardi di dollari), con una crescita organica del 6,5%.

La divisione “Adhesive Technologies” (tecnologie adesive) ha registrato vendite pari a 3,03 miliardi di euro, con un incremento dell’11,8% su base annua e una crescita organica del 7,9%. Il fatturato della divisione “Consumer Brands” è salito del 10,1%, attestandosi a 2,643 miliardi di euro, con una crescita organica del 4,8%.

E non finisce qui. Per l’esercizio 2026, Henkel prevede ora una crescita organica delle vendite compresa tra il 3% e il 4%, rispetto alla precedente stima che oscillava tra l’1,5% e il 3,5%..

Due miliardi e un magazzino

Davide Favoriti

Dal vertice tedesco si attendono due risposte, scrive la Femca Cisl di Frosinone. La prima è la destinazione delle produzioni. Davide Favoriti, Segretario Generale provinciale, la lega a un numero di quelli diffusi poche ore dopo l’annuncio della chiusura: l’ultimo esercizio è stato chiuso con utili netti oltre i due miliardi di euro, a fronte della produttività e della flessibilità che le maestranze ciociare hanno sempre garantito. Non chiude chi perde. Chiude chi ha deciso di guadagnare altrove.

La seconda riguarda ciò che resta: il magazzino. Non un deposito periferico, sostiene il sindacato ma una struttura con caratteristiche difficili da replicare. Sta al centro della penisola, in posizione ideale per servire il Centro e il Mezzogiorno; è a ridosso del casello dell’A1 Milano-Napoli e accanto alla ferrovia, con una doppia connessione su gomma e su ferro che riduce tempi e costi di trasporto e ha, aggiunge la Femca, un potenziale anche sul piano ambientale. Il punto è se Henkel intenda farne una piattaforma di smistamento per merce prodotta all’estero o valorizzarne la centralità. Dalla risposta, dice Favoriti, si capiranno le intenzioni della multinazionale in Italia.

Di qui l’appello a tutte le istituzioni: per la posizione logistica e per un fatturato italiano che la Femca indica come secondo nel gruppo dopo la casa madre, l’azienda deve continuare a produrre a Ferentino.

La prova

Lo stabilimento Henkel di Ferentino

Massimo Arilli, della Segreteria provinciale Cisal, parla della necessità di «dare voce al lavoro» e di richiamare tutti alla responsabilità: l’azienda, ma anche chi amministra il territorio e chi lo rappresenta a Roma. Francesco Cribari, della Filctem Cgil, va più diretto: la manifestazione è «un’occasione per tutti per dimostrare veramente se esiste un attaccamento alla difesa del tessuto industriale». Con i fatti, è il senso, non con dichiarazioni di circostanza.

La protesta, scrivono i sindacati, nasce dalla difesa dei posti ma contesta un modello: quello che tratta gli stabilimenti come voci di bilancio e i lavoratori come variabili da spostare o eliminare, e che prende le decisioni lontano dai territori per comunicarle quando tutto è già deciso. Dopo tante vertenze chiuse con la perdita di posti e competenze, chiedono una strategia industriale che difenda ciò che esiste e dia prospettive alle nuove generazioni.

È una richiesta rivolta alla politica, e contiene una verifica. In una provincia che negli ultimi giorni ha contato la chiusura di Henkel e la procedura sulla TPV Compound di Frosinone, la solidarietà è diventata merce abbondante. La presenza fisica su un marciapiede, un martedì mattina, è merce più rara.

I sindacati chiedono un confronto vero, trasparente e immediato; un piano industriale credibile; la valutazione di ogni alternativa alla cessazione; e che Henkel spieghi in pubblico le ragioni della scelta, gli effetti sull’occupazione, le prospettive del sito.