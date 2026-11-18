Cosa c'è dietro la chiusura di chiudere lo stabilimento Henkel di Ferentino dal 30 giugno 2027. E perché l'energia elettrica con i suoi costi è un aspetto solo marginale. Lo scenario si comprende se si allarga la visuale. Fino a Vienna. Come sta facendo Femca Cisl

Sta nel palmo di una mano, pesa pochi grammi e in lavatrice si scioglie da sola, senza misurini e senza polvere sul pavimento. Il fustino, che per circa mezzo secolo è uscito dallo stabilimento di Ferentino, sul ripiano del supermercato si è fatto sempre più stretto. Oggi, nel giorno dello sciopero contro la chiusura annunciata dal 30 giugno 2027, i lavoratori scoprono di essere stati travolti da un cambio di abitudini, prima ancora che dal costo dell’energia. (Leggi qui: Henkel conferma l’addio: in Italia costa troppo fare industria)

Il trimestre record e la fabbrica che chiude

(Foto © Paolo Peticca)

Per capire cosa è accaduto bisogna partire da un dato. Henkel ha chiuso il terzo trimestre 2026 con vendite a 5.713 milioni di euro, in crescita dell’11% in termini nominali. Nel segmento Laundry & Home Care la crescita organica è stata del 6%. Eppure a Ferentino la produzione si ferma entro il 30 giugno 2027: dei 126 dipendenti, 102 sono a rischio e restano operativi solo una quindicina di addetti nella logistica.

I numeri del gruppo vanno letti, ma vanno anche interpretati, perché dicono quanto vende Henkel, non che cosa vende e da dove arriva. L’Italia pesa molto nel fatturato europeo, in seconda posizione. Il detersivo per i piatti Pril, per esempio, va fortissimo, ma non è un prodotto di Ferentino .

In pratica: il fatto che i conti di Henkel scoppino di salute non vuole dire che la produzione di Ferentino sia performante.

Siamo cambiati noi

La chiave di lettura sta nel carrello della spesa. Le famiglie usano sempre meno il detersivo in polvere o liquido nel formato tradizionale: la pubblicità ci ha convinti che esista qualcosa di più efficace e più ecologico. Così si consuma meno Bio Presto e si comprano le nuove ecodosi, che vengono fabbricate in Serbia, dove Henkel ha a Kruševac uno stabilimento con Persil, Bref e Somat e un centro logistico regionale.

Nel 2024, nella sede europea di Vienna, era chiaro dove si sarebbe andati a finire: una ristrutturazione su scala continentale, con la chiusura di quattro o cinque impianti e le produzioni concentrate in Germania, Spagna, Austria e Serbia. Restava fuori il territorio dove l’energia costa di più e dove si produceva ciò che si vende meno. Ferentino è una produzione in calo, con volumi che si possono fare altrove. Il manager che oggi guida la produzione è spagnolo: non c’è più l’italiano che teneva i conti con un po’ di cuore tricolore.

Il precedente di Anagni

Il territorio questa storia l’ha già vista. Videocolor, gruppo francese Thomson, era un’eccellenza europea nei cinescopi per i televisori a colori. Poi sono arrivati gli schermi piatti e lo stabilimento di Anagni è diventato obsoleto. La scelta è stata quella di spostare le produzioni in altre aree del mondo, per ragioni economiche e anche geopolitiche. Anagni passò a Videocon nel 2005 e fallì nel 2012, con circa 1.300 addetti.

Cambia il prodotto, non cambia il meccanismo: quando il mercato volta pagina, l’impianto costruito per la pagina precedente resta dov’è.

Resta una prospettiva. Ferentino, stabilimento pilota per i detersivi liquidi, potrebbe diventare il magazzino nazionale, con volumi di logistica in crescita. In questo scenario si convertirebbe e si recupererebbe quasi la metà degli addetti. La partita si gioca su quanto sarà ampio quel magazzino, e per ora i posti certi nella logistica sono 24. I pacchi continueranno a passare da Ferentino, ma non saranno più fatti lì.

Visione ampia

Davide Favoriti

Davide Favoriti, Segretario provinciale di Femca Cisl, ha già mobilitato la struttura nazionale e sta cercando una soluzione che possa essere coerente con la nuove linee guida europee di Henkel. È lì che si gioca la partita: non a Ferentino e nemmeno a Roma. Questo è un match che ha bisogno di buoni giocatori ma che siano capaci di giocare sullo scenario europeo: quello che fino ad oggi ha tenuto in vita Ferentino e quello che ieri ha deciso la sua chiusura. Se ci sarà un salvataggio, totale e parziale, si decide su quello stadio.