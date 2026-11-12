I belgi di Cegeka cercano casa nel Cassinate: pronte le assunzioni

Nuovo centro nel basso Lazio per la multinazionale belga dell’informatica Cegeka: 50-100 assunzioni all’avvio, fino a 300-400 in due o tre anni. La sede, non ancora scelta, sarà in provincia di Frosinone, vicino Cassino.

Una sede che ancora non c’è. Un indirizzo che è ancora da definire. Cinquanta scrivanie da riempire, forse cento. Poi trecento. Poi quattrocento. Il colosso belga Cegeka arriva nel basso Lazio. Informatica, servizi, consulenza. Lo annuncia Koen Deryckere, amministratore delegato del gruppo, in un’intervista al Sole 24 Ore. La sede adatta la stanno cercando. I tempi sono corti: «è una questione di pochi mesi».

Si parte con 50, 100 assunzioni. Se la domanda cresce come l’azienda si aspetta, in due o tre anni si arriva a 300, 400. Quanto costa, non si sa: la cifra resta riservata. Dove, nemmeno. Ma la bussola indica un punto: la provincia di Frosinone, vicino Cassino. A metà strada tra Roma e Napoli.

L’uomo di Ginevra

Koen Deryckere

Deryckere è al timone dal 1° maggio. Sei mesi. Passaporto belga e passaporto svizzero, casa a Ginevra. Prima, oltre venticinque anni in Accenture: da ultimo guidava Francia e Benelux, in precedenza le operazioni tra Europa, Medio Oriente e Africa. Centoquarantamila persone, trentotto Paesi.

Prende il posto di Stijn Bijnens, uscito nel giugno 2025 per andare a guidare Proximus, i telefoni del Belgio. In mezzo, quasi un anno di reggenza. All’annuncio della nomina aveva definito l’azienda «uno dei gioielli dell’economia belga». A sceglierlo, il fondatore e presidente André Knaepen.

Uno abituato ai numeri grandi, arrivato per farli crescere ancora.

Chi bussa

Hasselt, Fiandre. Anno 1992. Trenta persone. Oggi, dice il Sole, 1,4 miliardi di ricavi e 10mila addetti; l’ultimo bilancio chiuso, quello del 2025, si ferma a 1,28 miliardi, stabile. Tre continenti, oltre 2.500 clienti. La proprietà è rimasta di famiglia.

E non sta ferma. Nel 2023 ha comprato l’americana CTG. A giugno 3Point, sicurezza informatica per la difesa. In Grecia punta a 300 addetti entro fine anno. In Romania, ha detto Deryckere a un giornale di Bucarest, sarà la maggior parte della rete di centri con cui il gruppo vuole servire le grandi economie d’Europa.

Il basso Lazio entra in questa mappa. Con gli stessi numeri della Grecia. Il marchio c’è dal 2016. Cinque sedi: Roma, Cologno Monzese, Padova, Gallarate, Bologna. Cinquecento addetti, quasi 150 solo a Roma. Cinquanta milioni di fatturato. Il nuovo centro nel Cassinate, a regime, varrebbe da solo fino all’80% dell’organico italiano di oggi.

Lorenzo Greco

Guida Lorenzo Greco, arrivato da Lutech al posto di Stefania Donnabella, andata in pensione. Le priorità dichiarate: intelligenza artificiale e dati, cybersecurity, cloud ibrido, applicazioni verticali.

Il doppio, il triplo

Deryckere non si accontenta. In Italia vuole raddoppiare il giro d’affari. O triplicarlo. O quadruplicarlo. Sempre in due, tre anni. Nel Benelux il gruppo è già forte. Ora guarda a Germania, Francia, Italia, Regno Unito.

Nella terra dove l’auto conta i giorni lavorati, arriva qualcuno che conta le assunzioni. Manca solo l’indirizzo.

(Foto di copertina: Cristi Croitoru © DepositPhotos.com)