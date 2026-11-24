Presentato a Roma il Rapporto SRM-Fincantieri sull'underwater: per la Camera di Commercio Frosinone Latina intervengono Giovanni Acampora e Antonello Testa. Oltre il 95% del traffico dati intercontinentale passa sui cavi sottomarini.

Bonifici, videochiamate, messaggi: oltre il 95% di ciò che attraversa un continente viaggia sul fondo del mare. A stendere e riparare i cavi, nel 2025, c’erano in tutto il mondo 107 navi, escluse quelle russe e quelle senza bandiera riconoscibile. Il Mediterraneo, per una volta, è meno una cartolina e più un cantiere, e qualcuno ha pensato di contare chi ci lavora.

Il Rapporto 2026 «L’underwater nel Mediterraneo» è firmato da SRM e Fincantieri. Con loro hanno lavorato OsserMare, l’osservatorio sull’economia del mare di Informare, ed ECFR (European Council on Foreign Relations), con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. È stato presentato oggi, nella sede di Unioncamere a Roma, in piazza Sallustio.

Hanno partecipato istituzioni, industria, Marina Militare e banche. Dopo i saluti sono venuti il quadro geopolitico, la presentazione dello studio e una tavola rotonda su investimenti, sicurezza e competenze. Il tema è il fondale come nuovo spazio strategico per la sicurezza economica europea.

Acampora: prima di investire, misurare

Giovanni Acampora

Per la Camera di Commercio Frosinone Latina c’erano il presidente Giovanni Acampora, che guida anche Assonautica Italiana e Si.Camera, e Antonello Testa. Testa presiede l’Azienda Speciale Informare ed è coordinatore nazionale di OsserMare.

Acampora ha ripercorso la strada fatta. Il punto di partenza è il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, arrivato alla quattordicesima edizione. Il 10 settembre 2025, a Roma, Assonautica Italiana, Unioncamere e Polo Nazionale della Dimensione Subacquea hanno firmato un accordo. Per attuarlo è stato coinvolto OsserMare, con il supporto scientifico del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Ne sono usciti l’Osservatorio Nazionale Underwater Economy e il primo Rapporto sulla dimensione subacquea italiana.

Quel primo rapporto ha stabilito quali attività rientrano nel comparto e ha avviato la misurazione del suo valore. Con il Polo è già al lavoro la seconda edizione, che affinerà l’analisi su imprese, competenze e specializzazioni territoriali. Il compito del sistema camerale, ha spiegato, è fornire dati utili a «orientare le politiche industriali e formative». Lo studio di SRM e Fincantieri allarga il campo al Mediterraneo. Collega i cavi e le condotte sui fondali alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla tenuta delle comunicazioni digitali e alle capacità industriali necessarie a mantenerli in funzione.

“La continuità delle comunicazioni digitali e degli approvvigionamenti energetici dipende anche dalle infrastrutture sui fondali e dalla capacità di mantenerle operative. Conoscere meglio le nostre filiere ci permette di capire su quali capacità industriali l’Italia possa già contare e dove investire per rafforzare il proprio contributo alla sicurezza e alla competitività del Mediterraneo”, ha sostenuto Acampora.

Testa: i numeri sotto la superficie

Antonello Testa

Testa ha commentato i dati sui porti e sullo shipping. Nel trasporto marittimo di corto raggio l’Italia muove nel Mediterraneo 259 milioni di tonnellate di merci, il 41% del totale considerato per il bacino. Il totale è quindi di circa 630 milioni di tonnellate. Delle 107 navi posacavi, 75 servono alla posa e 32 alla manutenzione e alla riparazione. Sui fondali, oltre alle telecomunicazioni, passano anche gasdotti e interconnessioni elettriche.

Per Testa il punto di partenza sono i servizi essenziali che ne dipendono: comunicazioni delle imprese, servizi digitali, operazioni finanziarie, forniture di energia. Per l’Italia significa individuare le imprese e le competenze che tengono in piedi queste reti e «misurare il valore economico delle attività» che le circondano.

Sul fondale, insomma, ci sono i cavi, ma prima ancora serve l’elenco di chi li posa e li ripara. E questo, a Roma, lo sta compilando anche la Camera di Commercio di Frosinone e Latina.