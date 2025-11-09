Il caso Novo Nordisk tra Anagni, Trump e la nuova geopolitica del farmaco

La corsa globale ai farmaci anti-obesità coinvolge Novo Nordisk, Pfizer, Trump e lo stabilimento di Anagni, tra investimenti record, pressioni politiche e scontri legali. Un nuovo fronte industriale dove salute, potere e strategia si fondono in un’unica battaglia.

Se volete capire dove sta andando il mondo, guardate cosa succede a Novo Nordisk. E per comprenderlo meglio partite da un luogo, tra la provincia italiana e la geopolitica americana, dove si incrociano miliardi di dollari, strategie industriali, ambizioni presidenziali e un bisogno planetario: dimagrire. Non è un eufemismo, è un fatto economico. E Anagni, cittadina laziale dal passato papale, si ritrova oggi a essere un nodo strategico in una delle partite più feroci e remunerative della storia recente della farmaceutica.

Una fabbrica italiana, un investimento record ed un cortocircuito

A fine estate, Novo Nordisk — gigante danese della farmaceutica — ha acquistato lo stabilimento Catalent di Anagni. Un affare celebrato con fanfare bipartisan, classificato subito dal Governo italiano come “strategico e di interesse nazionale”. Motivo? Un investimento annunciato da 2,5 miliardi di euro per farne il centro europeo della produzione di Wegovy e Ozempic, farmaci anti-obesità diventati simboli di una rivoluzione terapeutica e commerciale. Il Governo ha risposto prontamente con la nomina di un Commissario di Governo (il governatore del Lazio Francesco Rocca) con il compito di spianare la strada ed eliminare qualunque ostacolo amministrativo che fosse sorto sulla strada di quell’investimento.

Ma nel tempo di una stagione, lo scenario si è ribaltato. Il titolo di Novo Nordisk è crollato di quasi il 50% sulla Borsa di Copenaghen, i vertici dell’azienda sono stati rimescolati e lo stabilimento di Anagni è finito in un cono d’ombra, stop alla produzione di Wegovy, mancato rinnovo dei contratti ad una settantina di neo assunti con contratto di somministrazione. Non per colpa sua, ma perché la battaglia che si combatte oggi non è più solo industriale: è anche politica. E soprattutto americana.

TrumpRx: l’obesità come campagna elettorale

Nelle ore scorse, all’interno dello Studio Ovale, Donald Trump ha annunciato un accordo “storico” con Novo Nordisk e la sua rivale Eli Lilly: dal 2026, i prezzi dei principali farmaci anti-obesità verranno abbattuti, passando da oltre 1.000 dollari al mese a 350. Per i pazienti coperti da Medicare o Medicaid (le due assicurazioni che coprono gli americani over 65 e quelli a basso reddito), la spesa mensile potrà scendere addirittura a 245 o a 50 dollari. L’operazione, battezzata TrumpRx, combina marketing, politica e strategia sanitaria con una disinvoltura tutta trumpiana. Dietro la promessa populista — “rendere accessibili i farmaci agli americani comuni” — c’è anche un pacchetto di incentivi: moratoria sui dazi e corsia preferenziale presso la FDA (la Commissione del Farmaco Usa) per le versioni orali dei farmaci. Tradotto: corsia rapida per la pastiglia dimagrante al posto della puntura.

È una mossa geniale e spietata: Trump si appropria di una misura nata in era Biden, la ribattezza, la rilancia e la incarna. In un Paese dove oltre il 40% della popolazione è clinicamente obesa , questa non è solo una questione di salute pubblica. È una leva elettorale, un’arma di consenso, una strategia di dominio industriale.

Pressione alta, economia bassa

Il momento surreale della conferenza è arrivato quando un dirigente di Novo Nordisk è svenuto in diretta, durante l’annuncio del presidente Trump che ufficializzava l’accordo. Una scena al limite della satira che però ha colto perfettamente la verità sottostante: la pressione su queste aziende è enorme. In gioco non ci sono solo le vendite ma la leadership globale su un mercato destinato a esplodere.

Secondo le stime di TD Cowen, il settore dei farmaci anti-obesità varrà 72 miliardi di dollari già nel 2025, e supererà i 139 miliardi nel 2030. Una cifra che — realisticamente — sfonderà il tetto dei 150 miliardi entro il decennio. Al momento, Novo Nordisk ed Eli Lilly detengono il primato. Ma c’è un terzo incomodo, e si chiama Pfizer.

Pfizer vs Novo: guerra biotech per Metsera

La multinazionale americana, ancora priva di un proprio blockbuster anti-obesità, ha deciso di entrare dalla porta principale. Per farlo, ha messo sul tavolo 7,3 miliardi di dollari per acquisire Metsera, startup biotech statunitense con pipeline promettente. Ma Novo ha rilanciato con un’offerta “superiore”, convincendo Metsera a fare marcia indietro.

A questo punto, Pfizer ha fatto causa, accusando Novo di aggirare le leggi antitrust con una struttura d’acquisizione in due fasi. La Delaware Chancery Court, però, ha respinto la richiesta di blocco. La Federal Trade Commission, intanto, ha preso nota, ipotizzando un aggiramento delle normative sulla concorrenza.

Siamo di fronte a uno scontro in piena regola, che non riguarda solo la proprietà di una biotech, ma la conquista del trono nella corsa globale alla cura dell’obesità.

E l’Italia? Aspetta, osserva e rischia

Nel mezzo, c’è l’Italia. Il sito di Anagni, considerato fino a pochi mesi fa un pilastro della nuova strategia europea di Novo, rischia di diventare — suo malgrado — una pedina sacrificabile in un risiko molto più grande . Se le priorità di Novo si ridisegnano in funzione degli equilibri americani, le ricadute sugli investimenti europei potrebbero farsi sentire. A maggior ragione se il titolo continua a perdere valore e gli azionisti iniziano a pretendere tagli, riorganizzazioni e scelte rapide.

Per ora, nulla è stato messo in discussione ufficialmente. Ma il silenzio della multinazionale danese, dopo i proclami di settembre, è diventato assordante. Serve chiarezza e serve presto. Perché se i piani industriali cominciano a oscillare sotto il peso della geopolitica, allora anche le “scelte strategiche” rischiano di diventare carta straccia.

Il caso Novo Nordisk è emblematico di una nuova era: quella in cui le aziende farmaceutiche non sono solo produttori di salute ma attori politici a tutti gli effetti. Trattano con i governi, influenzano le campagne elettorali, muovono capitali pari al PIL di interi Paesi. E la posta in gioco non è solo un brevetto ma il controllo di desideri, bisogni e stili di vita globali.

La corsa all’obesità non è più una battaglia contro il grasso corporeo. È una gara di potere. E mentre dirigenti svenuti, presidenti sorridenti e avvocati aziendali si contendono il futuro di milioni di pazienti, resta una verità difficile da ignorare: il corpo è nostro ma la cura è loro.

E chi controlla la cura, controlla molto più della salute.

(Foto di copertina: Kittyfly © DepositPhotos.com).