Il conto alla rovescia di TedX per ricordarci che manca poco

L'iniziativa TedX Countdown a Frosinone. Il suo legame mondiale con i grandi temi. Per ricordare anche alla Ciociaria che manca davvero molto poco

Innanzitutto il chi. Ted è un’organizzazione no-profit che si impegna a diffondere idee di valore attraverso il motto “Ideas Worth Spreading“. Viene da lontano: la sua prima conferenza nel 1984 si concentrò su tecnologia, intrattenimento e design. Nel corso degli anni Ted ha ampliato il suo ambito: affrontando una vasta gamma di argomenti, dalla scienza al business, alle questioni globali, in oltre 113 lingue. L’evento principale di Ted si tiene a Vancouver in Canada: i relatori sono invitati a condividere le proprie idee e intuizioni in presentazioni di massimo 18 minuti.

Poi c’è TedX: consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente, in tutto il mondo sotto licenza concessa da Ted. Insomma un Ted ma su scala locale, moltiplicato per ogni località, replicando il modello originale. Una specie di franchising della divulgazione: infatti per organizzare un TEDx è necessario ottenere l’approvazione da parte di Ted e la relativa licenza.

Il Dove ed il Quando

Uno degli eventi TedX (Foto: Michal Ansky)

Chiarito il chi c’è il dove. Frosinone ospita per il secondo anno un TedX. Quest’anno al centro della discussione c’è il cambiamento del clima. Girolamo Porcaro è il fondatore ed organizzatore di TedX Frosinone.

Il primo febbraio proporrà gli interventi di nove speaker e tre performer: parleranno ed illustreranno tematiche legate ai cambiamenti climatici, al futuro sostenibile ed alla transizione ecologica. Ma ci saranno anche esperti come la documentarista Teresa Paoli e Rossano Ercolini il vincitore nel 2013 del Goldman Environmental Prize il premio assegnato annualmente a sei attivisti per l’ambiente; negli Stati Uniti viene chiamato Green Nobel.

Il Countdown

L’Orologio dell’Apocalisse

A Frosinone ci sarà il Countdown cioè un iniziativa con cui ricordare che senza un’inversione di rotta il Pianeta ha i giorni contati. Un nome evocativo: proprio nelle ore in cui l’orologio della fine del mondo viene aggiornato e posizionato ad 89 secondi alla mezzanotte. È l’ora che da oggi e per tutto il 2025 rewterà segnata sul Doomsday Clock, il simbolico “orologio dell’Apocalisse”, dove la mezzanotte segna la fine del mondo. Le sue lancette, spostate in avanti di un solo ma significativo secondo: mai sono state così vicine alla catastrofe: nel 2023 i grandi cambiamenti nel clima avevano indotto gli scienziati a spostare le lancette a 90 secondi dal termine.

L’obiettivo di Countdown di Frosinone è quello di stimolare la costruzione di un futuro migliore per tutti, riducendo della metà le emissioni di gas serra entro il 2030 per un mondo più pulito. Per raggiungerlo, Ted coinvolge un ampio ventaglio di esperti invitandoli a rispondere a 5 domande fondamentali su natura, energia, trasporti, materiali e cibo. TedX Frosinone ha scelto di unirsi a questo dialogo globale, dando vita a TEDxFrosinone Countdown con cui sensibilizzare e ispirare la comunità locale.

Sarebbe un errore considerare TedX Countdown Frosinone come un evento. Per comprenderlo bisogna considerarlo una community di persone che vogliono fare la differenza.

Il contributo Seeweb

Una community alla quale parteciperà anche Seeweb, uno dei più solidi Cloud Computing Provider italiani che è sul campo della Innovation Technology dal 1998; in Italia ha 4 data center di proprietà tra Milano e Frosinone, attraverso i quali fornisce servizi di alta qualità ed in alcuni casi anche unici in termini di tecnologia e scalabilità. A Frosinone possiede un nodo di intelligenza artificiale che studia le molecole dei nuovi medicinali ed uno che mette a disposizione della ricerca scientifica

Chiara Grande, Marketing Manager di Seeweb, ha sottolineato: “L’innovazione, la sostenibilità e la comunità sono temi che rispecchiano perfettamente la nostra visione aziendale. L’impegno di Seeweb per un domani migliore si estende anche a progetti che affrontano tematiche cruciali come il cambiamento climatico e la sostenibilità digitale, in un contesto che unisce innovazione ed equilibrio”.

Cosa c’entra Seeweb con tutto questo? C’entra eccome. L’inquinamento digitale è un tema che spesso viene trascurato ma è altrettanto rilevante per il futuro del pianeta. Come ha spiegato Seeweb, ogni azione compiuta sulla rete, dalla semplice ricerca online all’invio di un’e-mail, per non parlare dell’utilizzo dei chatbot AI, impatta sull’ambiente attraverso l’energia necessaria per svolgere quell’operazione. E per mantenere alla giusta temperatura le macchine che svolgono quei calcoli. È un aspetto invisibile ma significativo dell’inquinamento che vediamo nel mondo moderno.

La Green Web Foundation

Foto: Gerhard / Blende12

Per essere chiari: in base ad una ricerca condotta da Alex de Vries della Vrije Universiteit di Amsterdam, entro il 2027 i data center che alimentano l’AI potrebbero consumare tra 85 e 134 terawattora di energia all’anno. È l’equivalente addirittura del consumo di intere nazioni come l’Argentina o i Paesi Bassi.

Seeweb affronta ogni giorno questa sfida. Tra i traguardi centrati c’è il riconoscimento di Gold Partner dalla Green Web Foundation e la certificazione ISO14001, in cui si attesta l’utilizzo di fonti rinnovabili per alimentare le proprie infrastrutture IT e il suo impegno concreto per la sostenibilità digitale.

A Frosinone e Milano le server farm ecologiche del provider di servizi cloud sono progettate per ridurre l’impatto ambientale attraverso tecnologie avanzate e processi ottimizzati, portando il PUE (Power Usage Effectiveness) a livelli eccezionali di efficienza.

È per questpo che TedX Countdown l’ha voluta tra i testimonial.