Piccolo comune, grandi ambizioni. L'avviso sull'albo fino al 13 dicembre apre il confronto sul programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 da ben 36,88 milioni di euro. Ma la vera prova politica sarà quella di passare dalle carte ai cantieri

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Trentasei milioni e ottocentottantaseimila euro più spiccioli. Una cifra pesante per un piccolo Comune della Ciociaria. È il valore del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 apparso sull’albo pretorio del Comune di Castelliri. L’atto è un Avviso Pubblico con numero di pubblicazione 1131. La pubblicazione va dal 13 novembre 2026 al 13 dicembre 2026.

​Il quadro complessivo delle risorse per i lavori pubblici arriva a 36 milioni 886mila 876 euro e 96 centesimi. La distribuzione temporale non è lineare. Nel primo anno si concentrano poco più di 18 milioni, nel secondo anno si scende a 7,5 milioni, nel terzo anno si risale a più di 11 milioni di euro.

​Fondi vincolati, debito contenuto e la SUA

Il Palazzo della Provincia dove ha sede la SUA

​Il dato politico più rilevante che emerge dai documenti sta nella provenienza delle risorse. Quasi tutto arriva da entrate aventi destinazione vincolata per legge: 36.436.876,96 euro. Il ricorso al mutuo è limitato a 450.000,00 euro nel primo anno.

​Le carte, per ora, non mostrano capitali privati, stanziamenti ordinari di bilancio né trasferimenti di immobili. È il ritratto di un ente locale che guarda a finanziamenti esterni e vincolati. Una scelta prudente sul debito . Una sfida sul fronte della capacità di spesa e di rendicontazione.

​Sul piano procedurale emerge un altro elemento chiaro. Per l’affidamento di molti interventi e acquisti il Comune indica la SUA della Provincia di Frosinone la Stazione Unica Appaltante, cioè la struttura che gestisce in modo centralizzato le gare d’appalto pubbliche per lavori, servizi e forniture, per conto dei Comuni della provincia di Frosinone che sono convenzionati. È il segnale di una scelta organizzativa appoggiata all’esterno ma comunque collaudata, efficiente, strutturata: il Comune non ha un suo Ufficio Gare altrettanto organizzato e sceglie di appoggiarsi fuori in convenzione.

​Il capitolo ambientale

Fabio Abballe, sindaco di Castelliri

​Se c’è un baricentro politico e territoriale, è quello ambientale. Il dossier tocca ferite note del territorio. Nell’elenco annuale compare il piano di rimozione rifiuti nell’area di via Granciara per 6.164.962,82 euro. Nella programmazione figura anche il completamento della bonifica dello stesso sito in località Granciara per 990.000,00 euro. Insieme si superano i sette milioni tra rimozione e completamento bonifica. È un dossier ad alta sensibilità civica e ambientale. Qui si misura la capacità di chiudere partite complesse e attese da tempo.

Riguardo la valorizzazione ambientale spicca poi il progetto per il parco fluviale e le sponde del fiume Liri , inserito nei prospetti per 2.583.000,00 euro. Un investimento importante per ricucire il rapporto tra il paese e il corso d’acqua.

Ci sono inoltre interventi di sistemazione idraulica sui fossati, tra cui Rio Martino, e lavori di sistemazione del castagneto e del bosco comunale.

​Dissesto idrogeologico e sicurezza stradale

Dissesto idrogeologico a Castelliri

​In provincia di Frosinone la sicurezza del territorio non è mai un tema astratto. A Castelliri il piano inserisce interventi mirati contro il rischio idrogeologico e i cedimenti.

​Nell’elenco annuale spiccano due voci da 500.000,00 euro l’una. La mitigazione del rischio idrogeologico in via S. Maria Salome e zone limitrofe. ​La messa in sicurezza della strada Collasturo, interessata da movimento franoso. A questi si aggiungono 600.000,00 euro per la sistemazione idrogeologica in località Granciara, S. Giacomo e S. Pietro.

​Viabilità, parcheggi, multipiano e impianti sportivi

Investimenti a Castelliri sulla pubblica illuminazione (Foto © DepositPhotos.com)

​Su mobilità e sosta, il quadro delle opere comprende interventi su strade comunali, viabilità rurale, pubblica illuminazione, parcheggi e parcheggio multipiano. È una linea che punta a sciogliere i nodi della circolazione e delle fragilità quotidiane del paese. Un’amministrazione si giudica anche dai luoghi della vita quotidiana, dello sport e della socialità. Nel programma c’è un’attenzione netta verso gli impianti sportivi e gli edifici pubblici.

​Per il campo sportivo in località S. Lorenzo il piano prevede una doppia traccia tra elenco annuale e programmazione. Nell’elenco annuale figurano 950.000,00 euro per il recupero, la riqualificazione e la messa a norma del campo di calcio. Nei prospetti triennali compare anche la voce di messa a norma dell’impianto sportivo e sistemazione esterna per 640.000,00 euro.

​Scuole, centro storico e Palazzo Lattavo

​Accanto allo sport sono previsti interventi sull’istruzione relativamente alla manutenzione e realizzazione di istituti scolastici. Inoltre programmati lavori di recupero urbano con un focus particolare sul centro storico.

A Castelliri sarà realizzato un asilo nido (Foto © DepositPhotos.com)

576.000,00 euro nell’elenco annuale per la costruzione di un asilo nido.

308.000,00 euro nell’elenco annuale per la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia S. Maria Salome.

320.000,00 euro nei prospetti triennali per la sistemazione delle scuole materne ed elementari.

250.000,00 euro nell’elenco annuale per ammodernamento, recupero e riqualificazione di aree del centro storico (piazza Municipio, via Largo Torre, piazza dell’Unione) e dell’ex Municipio a uso biblioteca.

​Interventi su Palazzo Lattavo, con importi indicati fino a 3.500.000,00 euro nelle diverse righe del documento.

​Dalle carte ai cantieri: la vera prova politica

​Politicamente, il punto è semplice. Con l’avviso pubblico sull’albo fino al 13 dicembre si apre la fase di trasparenza su un piano che mette insieme bonifiche, parco fluviale, parcheggi, parcheggio multipiano, campo sportivo, scuole e sicurezza.