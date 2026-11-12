Il Tridente a Cassino ora ha una firma

La data del 10 dicembre per il piano Maserati e Cassino, anticipata ad ottobre dal Governatore Francesco Rocca ora è confermata dall’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa all’assemblea Anfia. Dalla Cina, secondo Yicai, l’intesa con Huawei e JAC.

Sul calendario di Cassino il 10 dicembre era già cerchiato. Lo aveva cerchiato il 22 ottobre Francesco Rocca, Governatore della Regione Lazio, di ritorno dal Centro Stile di Torino: piano svelato a Modena, durante il Maserati Day. Con una clausola, detta a mezza voce: «a meno che non mi abbiano preso in giro». Ora la clausola cade. Sotto quella data c’è la firma di chi il piano lo deve presentare. (Leggi qui: Stellantis, il piano per Cassino Plant verrà svelato il 10 dicembre a Modena).

Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, l’ha messa davanti all’assemblea dell’Anfia cioè dei produttori di automotive: il 10 dicembre arriverà un piano dedicato a Maserati e a Cassino Plant. I contenuti restano riservati, il perimetro no: investimenti importanti, insieme ai partner, sul cliente, sul prodotto, sul design. E l’impegno a «riportare Maserati al centro dell’attenzione che merita», perché quando si parla di auto italiana lo sguardo va sempre sugli stessi marchi.

Per uno stabilimento che a ottobre ha lavorato cinque giorni in tutto, la conferma data oggi dal Ceo non è di forma.

Il partner

La nuova Maserati Granturismo Trofeo e sullo sfondo la Grecale 2026

Resta il nome che l’azienda non fa. Filosa ha elencato le alleanze: Leapmotor, che aiuterà alcuni impianti europei, uno dei quali italiano, sulle soluzioni elettroniche; Dongfeng, in arrivo a breve. Su Maserati, rinvio: «si saprà il 10 dicembre con chi lavoriamo insieme».

Lo fa, il nome, la testata asiatica Yicai, e conferma lo schema che circola da settimane: intesa a tre con Huawei e JAC. A Maserati stile e blasone, a Huawei la definizione del prodotto e l’architettura tecnologica, a JAC manifattura e assemblaggio finale. In Cina le nuove vetture Maserati avrebbero le insegne di Maextro, il marchio di vertice dell’alleanza Huawei; altrove, il Tridente che si produce tra Modena e Cassino. Due modelli elettrici, un Suv medio-grande e una Gran Turismo di taglia grande, con precedenza alla seconda; produzione di massa negli ultimi tre mesi del 2027.

In questo schema, sempre secondo Yicai, il disegno è italiano e la fabbrica è cinese. Di certo c’è solo che il 30 settembre JAC ha confermato alle autorità i colloqui con Stellantis e Huawei, precisando che nessun accordo vincolante era stato firmato.

Le eredi

(Foto © IchnusaPapers)

Dietro la data c’è un numero che spiega l’urgenza. Nel 2025 Maserati ha consegnato nel mondo circa 7.900 vetture. Erano 11.300 nel 2024, oltre 51.000 nel 2017, l’anno del picco.

Secondo indiscrezioni di stampa il mese prossimo il Tridente mostrerà due concept car. Anticipano le eredi di Quattroporte e Levante, i due pilastri del listino usciti di scena da alcuni anni. Il disegno coincide con quanto Stellantis aveva detto all’ultimo Investor Day: per Maserati, due modelli nuovi nel segmento E.

La Quattroporte, nome che esiste dal 1963, potrebbe perfino rinunciare alla linea da berlina e tornare come fastback a ruote alte, dove va il mercato. La stessa ricostruzione dà per sempre più vicino l’accordo con Maextro per produrre in Cina.

I segnali

Che qualcosa fosse in arrivo lo si era intuito già il 4 novembre: Teknoprogetti, l’azienda che costruisce le linee di montaggio ed è la prima dell’indotto a essere chiamata quando una produzione è in arrivo, quel giorno ha ritirato sedici licenziamenti, con la cassa integrazione prorogata al 31 dicembre. Negli stessi giorni, a Torino, un Grecale prodotto a Cassino Plant veniva provato su strada con la guida assistita. (Leggi qui: Stellantis testa il Grecale che guida solo. E Teknoprogetti ritira 16 licenziamenti).

Ai fornitori come Teknoprogetti, che sono preoccupati, Filosa oggi ha portato un numero: sette miliardi di euro di acquisti da aziende italiane, l’impegno preso per il 2025 con il governo e con il ministro Adolfo Urso. «Questo impegno è stato rispettato», ha detto, e per il 2026 prevede un livello analogo.

Buono. Ma è pur sempre una risposta sul quanto, a una platea che chiede il che cosa e il dove. E fare le stesse cifre quando invece devi mettere in gioco anche la produzione per uno stabilimento in più, non è proprio una notizia rassicurante. Non per Cassino. A Cassino la filiera ha un calendario suo: i progetti arrivano con più di un anno di anticipo sulla messa su strada, e fin qui non sono arrivati.

La riga che manca

Antonio Filosa

Lo stabilimento Cassino Plant arriva all‘appuntamento di Modena del 10 dicembre con 19.364 vetture prodotte nel 2025, minimo storico, contro le 135.263 del 2017: un settimo. La produzione del 2026? Meglio stendere un velo. Ormai le Alfa a Cassino si assemblano a mano come le fuoriserie; sulla linea principale è rimasto il Grecale.

Una fabbrica è un patto tra un’impresa e un territorio. La data è confermata, il partner quasi nominato: manca la riga che dice quali Maserati nasceranno a Cassino, se la manifattura dei modelli nuovi andrà davvero altrove. Il 10 dicembre si saprà risposta.