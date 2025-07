Impasto vincente, Frosinone scala la classifica delle 50 pizzerie Top

La guida "Guide to the Best Pizzerias in the world" elenca 518 pizzerie italiane, con la Campania in testa. La miglior pizzeria è I Masanielli a Caserta, seguita da Diego Vitagliano a Napoli e Confine a Milano. Frosinone si distingue con la pizzeria Luca.

“Guide to the Best Pizzerias in the world” è il titolo della pubblicazione, anche se in lingua inglese, dice già tutto. È la rivista tra le più influente del web in materia di pizza e stila la classifica delle migliori pizzerie nel mondo.

La graduatoria nasce in base a diversi fattori: come la qualità degli ingredienti, l’abilità del pizzaiolo, l’esperienza complessiva del cliente e l’innovazione nel campo della pizza.

L’edizione 2025

L’edizione 2025 della guida dedicata all’Italia di “50 Top Pizza“, comprende 518 pizzerie. La regione più rappresentata è la Campania, con 100 pizzerie, seguita dal Lazio con 57 e dalla Lombardia con 41.

Tra le prime 100, la città più presente è Roma con 9 pizzerie, seguita da Napoli con 8 e Milano con 5.

L’ annuncio delle 50 pizzerie top in Italia è stato dato ieri sera al Teatro Manzoni di Milano. I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, è la miglior pizzeria d’Italia per il 2025 secondo l’influente guida nel mondo della pizza. Al secondo posto, ex aequo, c’è Diego Vitagliano Pizzeria, dello chef pizzaiolo Diego Vitagliano, a Napoli. A pari merito Confine, di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Per il terzo posto si va a Roma, con Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu.

Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio, seguita al 5° da Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta. Al sesto posto c’è 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli, mentre in settima posizione si torna a Milano con Dry Milano, di Lorenzo Sirabella. All’ottavo posto entra per la prima volta nella top ten La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo, a Rezzato, in Lombardia. La Notizia di Enzo Coccia, a Napoli, occupa la nona posizione. Chiude la top ten Massimiliano Prete con Sestogusto a Torino, seconda new entry dell’anno.

C’è anche la pizza ciociara

La Margherita con pura bufala di Frosinone

Nella classifica delle migliori 50 pizzerie italiane al 33° posto assoluto c’è anche la pizzeria Luca (già Pupillo) di Viale Mazzini a Frosinone.

Pezzo forte della pizzeria del Capoluogo, secondo la Guida “oltre alla capacità di proporre stesure ampie e digeribilissime, con cornicione pronunciato ma leggero, è la fitta rete tessuta con artigiani gastronomici locali, oggetto di farciture squisitamente territoriali: dalla Tutta Bufala alla Mia Falia, antico pane pizza privernese farcito. I fritti meritano attenzione così come i dolci, con settore beverage in fase di sviluppo.”

Nel firmamento dorato della pizza italiana, dove Napoli e Roma sembrano prendersi a fette il prestigio e Milano si infila con un cornicione d’autore, anche Frosinone dunque riesce a dire la sua, testimonianza concreta che la qualità e l’eccellenza non sono prerogative esclusive dei grandi centri urbani.

Oltre ai fini fini a Frosinone c’è anche la margherita. Se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza.