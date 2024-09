Infortuni mortali: Frosinone è nella zona rossa dell’Osservatorio Vega

Ciociaria e Cassinate si collocano al 34mo posto nazionale su 98 province monitorate dall'Osservatorio Vega dell'Inail

Certo non è un bel primato. Per niente. E’ quello dell’incidenza degli infortuni mortali: il numero che ne accade per ogni milione di occupati. La provincia di Frosinone si colloca al 34° posto nazionale su 98 province monitorate, in piena zona rossa.

Chi lo ha stabilito e che significa zona rossa? Il report è stato elaborato da Vega, l’osservatorio sulla sicurezza ed ambiente elaborando i dati ufficali INAIL: è una analisi statistica degli Infortuni Mortali relativi all’anno 2024.

I colori delle Regioni

Foto © Imagoeconomica

L’aggiornamento, pubblicato in queste ore da Vega è al 31/07/2024. Quindi recentissimo. Sono stati considerati solo gli infortuni mortali accaduti sul posto di lavoro mentre si è impegnati a svolgere la propria attività. Con esclusione quindi di quelli in itinere cioè quelli che avvengono mentre si sta andando al lavoro o si sta tornando a casa: in molti casi e per molti contratti di categoria vengono classificati come infortuni.

L’incidenza è stata resa visibile a colpo d’occhio scegliendo alcuni colori. E cioè il Bianco: regioni con un’incidenza infortunistica inferiore al 75% dell’incidenza media nazionale. Giallo: regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale e il valore medio nazionale. Arancione: regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale e il 125% dell’incidenza media nazionale. Rosso: regioni con un’incidenza infortunistica superiore al 125% dell’incidenza media nazionale.

Il Lazio, secondo l’osservatorio Vega, si colloca in zona arancione. E’ la zona che raggruppa le regioni con un’incidenza di mortalità sul lavoro più elevata rispetto al valore medio nazionale.

I colori delle Province

Foto Riccardo Squillantini © Imagoeconomica

Per quanto riguarda le province invece, considerato che l’acronimo Im equivale all’incidenza media nazionale, ovverosia il numero di infortuni mortali per ogni milione di occupati, i colori sono questi: ROSSO: Incidenza > 1,25 Im. Poi, a seguire, ARANCIONE: Incidenza tra 1 e 1,25 Im. GIALLO: Incidenza tra 0,75 e 1 Im. BIANCO: Incidenza < 0,75 Im

La provincia di Frosinone dunque, come detto, è in zona rossa al 34mo posto, con un indice di incidenza sugli occupati pari a 23.7, per 4 casi totali e su 168.963 lavoratori occupati (dati Istat 2023).

Peggio di noi solo Viterbo

Peggio della provincia di Frosinone sta solo la provincia di Viterbo al 28mo posto, in zona rossa anche lei, e con un indice di incidenza pari a 26.1.

Seguono in zona arancione: Roma (19,8) e Latina (18,7). Mentre Rieti è in zona gialla con un’incidenza di mortalità pari a 16,9.