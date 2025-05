Irrigazione, i controlli arriveranno dal cielo: con droni e satelliti

Droni e satelliti contro gli abusi nell'irrigazione dei campi: vigileranno dal cielo. Avviata la stagione irrigua 2025 nella Valle del Liri

I controlli arriveranno dal cielo. Con droni e satelliti. Fisseranno il loro sguardo elettronico sui terreni della Ciociaria per scoprire chi sta irrigando e come. È il nuovo passo compiuto da Anbi Lazio e dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri per difendere la risorsa idrica, contrastare i cambiamenti del clima.

Nel frattempo la stagione irrigua 2025 è ufficialmente partita, dopo il completamento di tutte le opere di manutenzione degli impianti: sono stati revisionati pompe, motori, quadri elettrici e ripulite le vasche di accumulo. Grazie a questi interventi, si è potuto garantire il servizio irriguo a tutti i consorziati.

Attivi tutti gli impianti

I lavori del Consorzio di Bonifica

Sono attivi tutti gli impianti, fatta eccezione per quello dell’area di Aquino, ancora fermo per siccità, a causa della sorgente di Capodacqua in secca dal mese di ottobre. Un segnale preoccupante che conferma quanto il cambiamento climatico stia incidendo sulla disponibilità idrica.

Tra le buone notizie: gli impianti di Pontecorvo, alimentati dall’acqua del canale della centrale idroelettrica Enel, sono operativi con un giorno di anticipo rispetto al previsto, già il 30 aprile. Un risultato possibile grazie alla piena collaborazione tra il Consorzio ed Enel, come ha sottolineato il direttore Remo Marandola, che ha espresso gratitudine all’ingegner Raniello per il supporto offerto.

L’apertura graduale degli altri impianti è in corso in questi primi giorni di maggio, con priorità assegnata in base alle domande pervenute e alla tipologia delle colture in campo.

Nuovo regolamento

Il drone Piaggio P1HH

A rafforzare l’efficienza del servizio, entra in vigore anche un nuovo regolamento irriguo, studiato per rispondere alle nuove esigenze delle aziende agricole e migliorare la gestione delle risorse. Oltre alla sorveglianza aerea, sarà potenziato il personale di controllo, anche con il supporto di altri Consorzi del Lazio.

“L’attività di vigilanza è fondamentale per tutelare le aziende agricole corrette, che usano regolarmente il servizio e versano il tributo previsto – ha dichiarato il Commissario Straordinario Sonia Ricci – Non tollereremo utilizzi illeciti dell’acqua, che generano sprechi e costi aggiuntivi per tutti”.

Nel frattempo, per venire incontro alle difficoltà del comparto, è stata attivata anche la possibilità di rateizzare il tributo irriguo relativo alla stagione precedente, in accordo con le associazioni di categoria. È inoltre in corso la campagna di acquisizione delle domande irrigue, con termine ultimo fissato al 31 maggio.

