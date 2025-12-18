Job day, un posto di lavoro sotto… l’albero

Al Palasport di Tecchiena, ad Alatri, si è svolto un evento di grande valenza sociale, organizzato dal Centro per l'Impiego e patrocinato dal Comune. Obiettivo far incontrare domanda ed offerta da parte delle aziende.

Il lavoro resta la priorità assoluta. E quando domanda e offerta hanno finalmente l’occasione di incontrarsi, la risposta arriva puntuale. È accaduto ad Alatri, dove il Centro per l’Impiego di Frosinone ha organizzato un Job Day al Palasport di Tecchiena, trasformato per un giorno in una grande piazza delle opportunità.

L’obiettivo era chiaro: mettere in contatto diretto giovani e cittadini in cerca di occupazione con le aziende del territorio alla ricerca di personale. E i numeri hanno confermato la bontà dell’iniziativa. La partecipazione è stata significativa, segno di un bisogno reale e diffuso di lavoro ma anche della voglia di mettersi in gioco da parte di chi cerca nuove prospettive professionali.

Il Job Day si è svolto oggi, registrando una presenza costante per tutta la giornata. Numerose le imprese presenti, che hanno avuto modo di incontrare i candidati, raccogliere curricula e avviare primi colloqui conoscitivi. Un format semplice, ma efficace, che riduce le distanze tra chi offre lavoro e chi lo cerca.

Il plauso del sindaco

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Alatri, ha ricevuto il plauso del sindaco Maurizio Cianfrocca.

«Il riscontro ottenuto è stato estremamente positivo – ha dichiarato –. Vedere tanti ragazzi partecipare con attenzione e interesse dimostra quanto sia sentita l’esigenza di creare occasioni concrete di orientamento e inserimento lavorativo».

«Il nostro auspicio – ha aggiunto il primo cittadino – è che i contatti avviati possano tradursi in opportunità reali e durature per il futuro professionale di molti partecipanti». Un augurio condiviso dagli stessi giovani presenti, che hanno colto l’occasione per presentarsi direttamente alle aziende.

Un servizio al passo dei tempi

Il Job Day è stato organizzato dal Centro per l’Impiego di Frosinone in collaborazione con il SILD della Provincia di Frosinone che è il Servizio Inserimento Lavoro e Disabilità, con l’obiettivo di favorire un incontro diretto e concreto tra domanda e offerta di lavoro, superando filtri e passaggi intermedi spesso dispersivi.

«Desidero ringraziare tutti i partecipanti, le aziende presenti e le istituzioni intervenute – ha concluso Cianfrocca –. Un ringraziamento particolare va a Maria Colafrancesco, responsabile dell’organizzazione, per l’impegno e la professionalità dimostrati nel rendere possibile una giornata così importante per il nostro territorio».

Uno sguardo al contesto nazionale

Iniziative come questa si inseriscono in un quadro nazionale ancora complesso. Secondo i dati più recenti dell’Istat, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia resta sopra il 20%, con punte più alte proprio nelle regioni del Centro-Sud. Allo stesso tempo, cresce il numero di imprese che lamentano difficoltà nel reperire personale qualificato.

Proprio per questo, strumenti come i Job Day e il rafforzamento dei Centri per l’Impiego diventano leve fondamentali per ridurre il mismatch tra competenze richieste e profili disponibili. Per molti, trovare un’occupazione stabile – magari proprio sotto le feste – non sarebbe solo un risultato statistico, ma il regalo più atteso.