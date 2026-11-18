Cosa c'è dietro al progetto per trasformare la ex Palazzina Uffici Fiat in una Casa dello studente con quasi 450 posti letto. Perchè il Consorzio Industriale sta frenando. Ed i sindacati invece accelerano. E perchè, con ogni probabilità, alla fine si farà.

Dopo l’estate, davanti all’ex Palazzina Uffici Stellantis di Piedimonte San Germano hanno cominciato a parcheggiare i furgoncini delle imprese edili, con tanto di bagni chimici a servizio dei cantieri. Dentro, un tempo, al quarto piano sedeva il Direttore, e solo alcuni dei settanta capi che governavano la fabbrica potevano salirci. Oggi a bussare è un progetto da 431 letti per studenti. E il Consorzio Industriale, per ora, dice no.

Una palazzina in vendita da anni

La Palazzina Uffici dello stabilimento Stellantis Cassino Plant

Stellantis ha messo in vendita da alcuni anni la storica Palazzina Uffici dello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano, con un annuncio pubblicato su Immobiliare.it . Nel 2023, indicata come «Building 15», era offerta a 1,6 milioni di euro. Erano settemila metri quadrati su quattro livelli fuori terra e uno interrato, più autorimessa e un’ampia corte esclusiva adibita a verde e parcheggi. La vendita era affidata alla filiale torinese della Ipi Agency e l’annuncio era ufficiale dal 24 ottobre. (Leggi qui: Stellantis, la vendita non è più riservata)

Per mezzo secolo la Palazzina era stata il centro strategico, la direzione e l’insieme degli uffici dello stabilimento. Da quelle stanze dipendevano l’attività della fabbrica e la vita dei suoi dodicimila dipendenti, in una rigida gerarchia: in alto il Direttore, ai piani bassi le aree dove i dipendenti venivano convocati per assunzioni, lettere disciplinari, pensioni e licenziamenti. E in un’area blindata una banca interna che pagava le buste paga in contanti. L’informatica ha svuotato gran parte di quegli uffici: un software ha sostituito le decine di impiegate della paga, l’accredito ha fatto sparire le banconote e intere aree sono diventate locali fantasma.

Nei giorni scorsi è stata definita la vendita di uno degli asset messi in vetrina con quell’annuncio: lo stabilimento Giovanni Agnelli di Grugliasco, nato da un’intuizione di Sergio Marchionne, rilevato da un’azienda svizzera che produce bus elettrici (Leggi qui: Il museo dei motori e lo stile Agnelli che non c’è più).

Una società da 10mila euro

(Foto © IchnusaPapers)

A marzo 2026 Stellantis chiede al Consorzio Industriale il nulla osta al passaggio di proprietà della sua ex Palazzina Uffici alla società Is Arutas di Motta Sant’Anastasia: nome sardo, sede in Sicilia. Secondo i dati di ReportAziende, la società ha un fatturato a zero euro sia nel 2024 sia nel 2025 e un capitale sociale di 10mila euro. Le cifre impongono una verifica: come fa una società da 10mila euro a tuffarsi in un’operazione stimata tra gli 8 e i 10 milioni di euro?

Nulla di anomalo emerge: le grandi società, di ogni settore e non solo quelle edilizie, hanno sempre nel cassetto un certo numero di società costituite ma non operative, pronte a tirarle fuori e costruirci intorno un’operazione di grandi dimensioni. Come se fosse un foglio bianco da cui partire per scrivere un intero tomo. Il caso della Is Arutas sarebbe questo.

Il no del Consorzio

Ma nonostante nulla di anomalo sia emerso, il Consorzio Industriale non concede il nulla osta. Perché? Stellantis lo chiede perché Is Arutas intende trasformare la Palazzina in una Casa dello studente, 431 letti. Non si tratta di un’attività industriale, e su quell’area si possono fare solo attività di produzione o connesse alla produzione. Paradossalmente, se fosse stato un dormitorio per operai o uno studentato per gli allievi dei corsi Stellantis, si sarebbe potuto fare, in quanto «attività connessa».

Il commissario del Consorzio, il professor Raffaele Trequattrini, il cambio di destinazione d’uso lo aveva già escluso a gennaio, intervenendo a A Porte Aperte su Teleuniverso. Ad aprile 2026, in una conferenza stampa, aggiunge una motivazione di principio: no allo spezzatino delle aree industriali. Si corre il rischio di perdere la vocazione alla produzione e di indebolire la possibilità di ricollocare l’area dismessa da Stellantis dandola a un altro player.

A luglio è direttamente Is Arutas a chiedere il nulla osta: toglie la parte sullo studentato e non dice cosa intenda fare su quell’area, della serie «Occhio non vede, cuore non duole». La risposta resta la stessa: no, può essere autorizzata solo se si fa produzione.

Dalla Scia alla legge 338

Il municipio di Piedimonte SG

Si arriva a giovedì: Is Arutas presenta al Comune di Piedimonte San Germano una Scia, cioè l’atto amministrativo che consente di eseguire determinati lavori edili con effetto immediato, senza attendere un preventivo nulla osta dell’ente pubblico, della serie «io ti avviso e poi tu vieni e mi controlli». Alla richiesta seguono due no: quello del Consorzio e quello del Comune, che il 10 novembre ha inviato un preavviso di rigetto. Manca il requisito di base: quell’attività, dicono, lì non si può fare. E dopo l’estate, come già notato, qualche lavoro sarebbe già partito.

La risposta di Is Arutas cambia lo scenario. Per la prima volta accompagna la richiesta con un riferimento normativo molto particolare: la legge 14 novembre 2000, n. 338, «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», che regola il cofinanziamento statale per creare, recuperare e adeguare alloggi e residenze per gli studenti universitari. Il progetto, secondo quanto emerge, figura tra le opere finanziate dal Pnrr per circa 8,61 milioni, ma al momento nulla risulta erogato. Cosa ha di particolare quella norma? Anticipava l’emergenza degli anni successivi: alloggi introvabili a Milano e disponibili a Roma solo se si paga uno sproposito per una semplice stanza. Per dare una casa agli universitari consentirebbe di apportare la necessaria variante urbanistica su qualsiasi territorio comunale, derogando a ogni vincolo. Teoricamente, dice quella norma, tutto è trasformabile in una Casa dello studente.

Due piani regolatori e una legge regionale

Foto © Can Stock Photo / Jan Pietruszka

A Piedimonte San Germano, però, nasce un problema. Non basterebbe modificare il Piano Regolatore Comunale e trasformare l’area su cui sorge la Palazzina da industriale a civile. Si dovrebbe fare la stessa cosa sul Piano Regolatore del Consorzio Industriale, che sta su un’altra carta ed è regolato da altre leggi. Al punto che, per fare dei cambiamenti, occorre una legge regionale e non basta un tratto di penna.

È per questo che il professor Trequattrini ha chiesto due pareri: a un professore di diritto amministrativo di chiara fama e al direttore dell’Urbanistica della Regione Lazio. Per verificare la compatibilità del progetto, le ragioni del diniego e lo spazio per un riesame.

Perché il professore è così meticoloso? Il problema non sta tanto nelle autorizzazioni, quanto nel dopo. L’area industriale ha limiti di emissioni, inquinamento e rumore diversi da quelli delle aree urbane. Quanto è compatibile uno studentato con quei livelli? Le produzioni intorno dovrebbero adeguarsi in qualche modo? E nel caso di contestazioni sui rumori notturni, magari incompatibili con il riposo degli studenti, cosa succede? È chiaro che con uno studentato, intorno non si potranno più mettere alcune attività inquinanti e rumorose?

Il sì dei sindacati

Gennaro D’Avino – Segretario Generale Uilm Uil della provincia di Frosinone

La risposta dei consulenti è attesa prima della fine dell’anno. Intanto dal mondo sindacale si fanno molti meno problemi: questa sera la Uilm-Uil andrà all’iniziativa del Partito Democratico organizzata a Cassino per dire sì alla Casa dello studente al posto della palazzina, senza se e senza ma. Perché? Parlano i numeri. La mensa Fiat era concepita per 12mila dipendenti, oggi ce ne sono mediamente 2mila e quasi nessuno va a mensa, preferendo mettere il tempo del pasto a fine turno per uscire prima.

Il settore è in fortissima crisi, al punto che gli esuberi tra gli addetti alla mensa arrivano al 70% della forza lavoro. Portare lì gli studenti significherebbe creare un nuovo indotto: i trasporti tra lo studentato e il polo didattico della Folcara, le mense (per le quali ci sono già alcune richieste), le manutenzioni. Si stima che l’operazione svilupperebbe alcune decine di posti di lavoro. Per questo Gennaro D’Avino dirà sì. Il professor Trequattrini non dice no: dice che si fa quello che dice la legge.

Il bivio

Foto © IchnusaPapers

Dietro quelle posizioni c’è qualcosa di ancora più grande. C’è un bivio che Cassino si porta dietro da anni. Si può resistere intorno alla manifattura tradizionale, difendendo ogni metro di area industriale. Oppure ci si può piegare all’idea che la città, da industriale, stia diventando universitaria.

I numeri della seconda strada non mancano. L’Unicas ha già superato i 2.000 immatricolati dell’anno, circa 300 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche l’attrattività all’estero è strutturale: secondo la relazione 2024 del Centro Rapporti Internazionali, circa il 20% degli iscritti ha un titolo di accesso conseguito all’estero, e l’ateneo parlava di una crescita media di circa il 20% annuo degli stranieri negli ultimi dieci anni, con oltre 15.000 domande di pre-ammissione. Sul lavoro, nel Rapporto AlmaLaurea 2026 l’Unicas è quinta nel Lazio a un anno dal titolo, con il 76,3%, davanti a Roma Tre, Sapienza e Lumsa: 87,2% per i magistrali a ciclo unico e 85,6% per i biennali, mentre i triennali si fermano al 67,5%.

Il pezzo mancante

Fiat Stabilimento Anni 70

Manca un pezzo: i letti. Oltre ai posti del DiSCo Lazio, l’ateneo ne offre 24 alla Janula Residence, mentre a livello nazionale, secondo un’analisi Cdp, l’offerta di alloggi per studenti soddisfa meno dell’8% dei fuorisede. Poter garantire un alloggio, per un ateneo che compete per le preferenze degli studenti, significa scavalcare nomi altrettanto blasonati: è qui che 431 letti peserebbero.

Poi c’è Medicina, un sogno di cui si parla da anni. Oggi il progetto non esiste ancora: Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione hanno dato al rettore Marco Dell’Isola il mandato di verificarne la fattibilità, con il coinvolgimento di Tor Vergata e del suo consigliere della Fondazione omonima Gabriele Picano. Servono accreditamento ministeriale, un corpo docente clinico che l’Unicas oggi non ha e strutture sanitarie in grado di sostenere la formazione. Il rettore l’ha definito «più che un sogno accademico, è un sogno del territorio». Per un ateneo che si candida, poter dire «i letti ce li abbiamo» sarebbe una carta in più.

Al quarto piano, un tempo, il Direttore metteva in moto dodicimila dipendenti con un cenno. Oggi, per far posto a 431 letti, servono due pareri e, se si tocca il piano del Consorzio, una legge regionale. Ma più ancora: serve una chiara volontà politica.